Аврора раскрыла свои секреты молодости и ухода за кожей

Телеведущая и певица Аврора раскрыла свои главные привычки, которые помогают ей сохранять свежий внешний вид и хорошую физическую форму без радикальных процедур. О своих бьюти-ритуалах 52-летняя знаменитость рассказала в интервью Леди Mail.

По словам ведущей шоу "Чем заняться в выходные?" на СТС, основой ее ухода остаются простые регулярные действия. Уже много лет Аврора начинает день с зарядки, а два года назад добавила в распорядок контрастный душ. Телеведущая призналась, что теперь не представляет без него утро, поскольку такая привычка помогает быстрее проснуться и влияет на общее самочувствие.

В ситуациях, когда времени на полноценный уход почти нет, Аврора делает легкий массаж лица руками и использует увлажняющие или питательные маски. Также телеведущая регулярно применяет скрабы и средства с кислотами для мягкого отшелушивания кожи. По ее словам, это помогает поддерживать постоянное обновление кожи и реже обращаться к косметологу за чистками.

Еще одной обязательной частью ее недели остается баня. Аврора считает этот ритуал полезным как для кожи, так и для организма в целом.

Кроме того, телеведущая затронула тему питания и контроля уровня сахара в крови. В рамках своего проекта "Просто счастье" она обсуждала вопросы долголетия с кардиологом Леонидом Ворсловым. После общения с врачом Аврора начала использовать портативный глюкометр и внимательнее относиться к пищевым привычкам.

По рекомендации специалиста телеведущая старается начинать прием пищи с клетчатки – овощей или квашеной капусты, а после еды не оставаться в сидячем положении. Вместо этого она предпочитает прогулки и любую физическую активность. Такой подход, по мнению врача, помогает избегать резких скачков глюкозы и поддерживать метаболизм.

Аврора также отметила, что практически не делает инъекционные процедуры и предпочитает поддерживать внешний вид за счет системного ухода, режима и повседневных привычек.