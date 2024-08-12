Волочкова раскрыла компромат на бывшего работодателя и гневно выругалась: "Беспредел"

Когда-то Анастасия Волочкова блистала на подмостках Большого театра и считалась главной звездой. Однако уже много лет балерина судится с бывшим работодателем. В 2003 году танцовщицу уволили, как заявила сама Настя, не выплатив ни копейки. С тех пор она пытается выбить свои "кровно заработанные", но пока безуспешно.

Впрочем, Волочкова не отчаивается и решила зайти с другой стороны – раскрыла компромат на Большой театр. Недавно артистка сделала ряд заявлений, в которых обвинила учреждение в уклонении от налогов. Анастасия заявила, что стоимость билетов так выросла, что обычным зрителям они просто не по карману.

"Большой театр сам у себя выкупает билеты, чтобы налоги не платить. Хочу призвать к совести руководство", – заявила звезда.

Волочкова заявила, что теперь купить билеты на спектакль в одном из главных театров страны могут разве что "толстосумы". Люди с деньгами не только заняли все места в зале, но и влияют на репертуар, заявила балерина.

"Толстосумы начали диктовать, какой из балерин танцевать, а какой — нет. Кто кому дал, как говорится", – ругается несправедливости артистка.

Анастасия вспомнила, как зимой люди стояли на морозе часами, чтобы "добыть" билетик на легендарного "Щелкунчика". Однако многие так и не смогли попасть на спектакль. По словам балерины, сейчас проще слетать на Мальдивы, чем приобщиться к искусству в Большом театре.





Напомним, Волочкова часто выбирает для отпуска острова в Индийском океане и называет их "своей дачей". Звезда заявила, что и в этот раз предпочтет отправиться к лазурным водам, чем купит билет на спектакль за 60 тысяч рублей.

Ранее Волочкова высказалась о запрете выступать артистам пьяными. Ее слова приводил женский журнал "Клео.ру".

