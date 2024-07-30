Влюблена без памяти: счастливая Бородина познакомила с дочерьми молодого бойфренда

После громкого развода с Курбаном Омаровым Ксения Бородина зареклась не говорить о своей личной жизни на публику. Однако сплетников это не останавливает, и недавно в Сеть просочилась информация о том, что в Турцию теледива отправилась в компании Николая Сердюкова, который участвовал в шоу "Последний герой. Русский сезон", где Ксения была ведущей.

Многие посчитали, что Бородину и Сердюкова связывают романтические чувства. Эти слухи подогрела и сама 41-летняя артистка. В своем блоге она поделилась снимком роскошного букета и намекнула, что влюблена. Позже появилось и трогательное фото с Николаем, где Ксения нежно к нему прижимается.





О том, что Бородина питает чувства к бывшему мужу Алены Акиловой, стали поговаривать еще во время съемок "Последнего героя". В одной из серий Ксения воспользовалась возможностью спасти одного из участников от вылета и вручила иммунитет 36-летнему Николаю.

"Мне кажется, что такие, как ты, достойны находиться здесь", – обратилась тогда к Сердюкову телеведущая.

Сама Ксения теперь публикует в своем блоге стихи о любви и буквально кричит во всеуслышание, как она счастлива. Между тем поклонники отмечают, что давно не видели телеведущую настолько светящейся.

"Что-то мне подсказывает, что виновник этого всего – Коля Сердюков», «Наша Ксения влюблена", "Мне кажется, Николай очень подходит Ксении, самое главное – счастливыми быть, и не важно, кто и что подумает", "Виновник, думаю, забравший сердца Ксю – Колясик", – высказались комментаторы.

Высока вероятность, что месяц в тяжелейших условиях на Алтае сплотил Ксению и Николая. Сразу после съемок пара отправилась отдыхать в Турцию. Известно, что дочерей Бородина взяла с собой и, вероятно, уже познакомила с Сердюковым.

Ранее сообщалось, что Бородина устроила дебош в аэропорту и обматерила пассажиров.