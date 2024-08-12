Вымолившей прощение у россиян Лолите снова пригрозили "отменой": "И опять выходит в неглиже"

Совсем недавно Лолита Милявская полностью вернулась к работе после "отмены", с которой она столкнулась, посетив скандальную "голую" вечеринку. Певица вместе с коллегами пришла на праздник, который организовала Настя Ивлеева, в весьма откровенном наряде. Многие посчитали, что такие мероприятия неуместны, и призвали убрать с экранов оскандалившихся звезд.

Отлученной от сцены Лолита была несколько месяцев. Однако этот опыт ничему не научил исполнительницу хита "На Титанике", считает журналист Отар Кушанашвили. По его словам, артистка снова "изгаляется на сцене", раздевается и ведет себя непозволительно.

"Она опять дразнится, думает: "Ну в прошлый раз же простили, в прошлый раз же спустили. Давай я еще". И опять выходит, и опять в неглиже. Ой, боже! Ну что же ты делаешь, зачем?!" – задается вопросом шоумен.

Кушанашвили считает, что такими темпами Милявской снова недалеко до "отмены", ведь, вымолив прощение у россиян, его можно также быстро лишиться.





А недавно певица решила поэкспериментировать со внешностью и сделала себе татуировку. Правда, пока не настоящую, а переводную картинку. Однако многие это восприняли негативно и посчитали, что артистка равняется на Филиппа Киркорова, который за несколько месяцев "забился" с ног до головы.