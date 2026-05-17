Роды после 40: почему позднее материнство знаменитостей вызывает так много споров

Когда Моника Беллуччи в 45 лет родила вторую дочь, мир разделился на два лагеря. Одни с умилением писали: "Какая молодец!" Другие с подозрением щурились: "В таком возрасте? Сама? Что-то тут нечисто..." Такая участь постигла и российскую телезвезду Ольгу Орлову, которая всю вторую беременность (а она тоже родила в 45) читала от злых языков обвинения в накладном животе.





Телеведущей Лере Кудрявцевой, родившей в 47 лет, народный артист Михаил Боярский и вовсе заявил в эфире, что поздние дети – это "придурь" и что маленькому человеку потом придется "гроб до могилы с трудом донести".

Почему же такая, казалось бы, личная радость – беременность после 40 – вызывает публики такую бурю эмоций? От восторга до откровенной злости. Давайте разбираться на звездных примерах.





"Живот ненастоящий?": проверка на честность

Первая и самая частая реакция на новость "Звезда беременна после 40" – это не "Ой, как мило!", а "А сама ли?". И тут общество становится детективами по накладным животам.

Как только у знаменитости за 40 округляется живот, в комментариях начинается расследование. Если она не выкладывает ежедневные фото с полосками теста на беременность, то подозрения растут. Вспомните скандалы вокруг суррогатного материнства. Певица Анна Калашникова, комментируя слухи о детях Евгения Петросяна, заявила, что "многие ходят с накладными животами, и это их право".

Почему же это так цепляет? Потому что есть страх обмана. Нам кажется, что если женщина сама выносила ребенка, то она "честная мать". Если же прибегла к помощи суррогатной матери или ЭКО – вроде как читер. Хотя, если задуматься, какая разница, чей живот рос девять месяцев? Ребенок от этого не становится менее желанным.





До свадьбы доживет?

Вторая линия споров касается звездных пап за 50. Как только 60-летний актер объявляет, что станет отцом, толпа немедленно достает калькулятор и прикидывает: "Когда пойдет в первый класс, ему будет 67. А до свадьбы вообще доживет?".

Этот аргумент давно стал мемом. Но обратите внимание на удивительную несправедливость. Если мужчина решается на отцовство после 50, его чаще упрекают в том, что он не сможет увидеть внуков. А если женщина решается на роды после 40, ее обвиняют в том, что она рискует здоровьем ребенка (хотя возраст отца тоже влияет на генетические риски).





Актер Игорь Бочкин, ставший папой в 62 года, парирует это лучше всех: "Зачем мы еще живем?!" И действительно, если в 40+ у вас есть силы, энергия и финансовая стабильность, которые отсутствовали в 20 – почему нет?

"ЭКО – это грех?": где проходит грань?

Самый острый угол спора – медицинские вмешательства. С одной стороны, статистика вещь упрямая. Научные данные пугают: после 45 лет фертильность падает почти к нулю, а риски генетических нарушений растут.

Но наука же дает и инструменты: ЭКО, преимплантационная диагностика, заморозка яйцеклеток. Казалось бы, прогресс! Но нет. Консервативно настроенная публика кричит: "Если не можешь завести ребенка по-божески – не надо!"

Почему возникает этот спор? Потому что для многих родительство – это жертва молодостью. Традиционная схема "учись – выходи замуж – рожай в 25 – сиди с внуками в 50" дает ощущение порядка. А когда успешная 45-летняя актриса (та же Моника Беллуччи) говорит: "Я родила, когда была максимально готова", – это рушит старую матрицу. Это значит, что можно сначала построить карьеру, а потом – семью. И что счастье не обязано укладываться в сроки, продиктованные в прошлом веке.

Что в сухом остатке?

Честно говоря, споры вокруг звездных родов после 40 – это проекция собственных страхов и неуверенности.

Зависть : "У нее есть миллион на ЭКО и суррогат, а я в декрете в 22 года выживала на копейки".

: "У нее есть миллион на ЭКО и суррогат, а я в декрете в 22 года выживала на копейки". Страх времени : "Если она может в 50, значит, и мой биологический возраст – не приговор? Ой, страшно, лучше ее осудить".

: "Если она может в 50, значит, и мой биологический возраст – не приговор? Ой, страшно, лучше ее осудить". Традиции: В СССР женщина после 25 считалась старородящей! Этот штамп сидит в головах до сих пор, хотя средний возраст первых мам в Европе уже перевалил за 30, а в Швеции почти 5% рожениц – за 40.

Звезды – это лакмусовая бумажка. Они делают то, чего боятся многие обычные женщины, но делают это публично. Кто-то втайне замораживает яйцеклетки, а кто-то просто рожает в 47.