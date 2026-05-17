Роды после 40: почему позднее материнство знаменитостей вызывает так много споров

Реальная забота о будущем ребенке против зависти и старых стереотипов.

Когда Моника Беллуччи в 45 лет родила вторую дочь, мир разделился на два лагеря. Одни с умилением писали: "Какая молодец!" Другие с подозрением щурились: "В таком возрасте? Сама? Что-то тут нечисто..." Такая участь постигла и российскую телезвезду Ольгу Орлову, которая всю вторую беременность (а она тоже родила в 45) читала от злых языков обвинения в накладном животе.

Фото: Telegram / @olgaorlova

Телеведущей Лере Кудрявцевой, родившей в 47 лет, народный артист Михаил Боярский и вовсе заявил в эфире, что поздние дети – это "придурь" и что маленькому человеку потом придется "гроб до могилы с трудом донести".

Почему же такая, казалось бы, личная радость – беременность после 40 – вызывает публики такую бурю эмоций? От восторга до откровенной злости. Давайте разбираться на звездных примерах.

Фото: соцсети / @leratv

"Живот ненастоящий?": проверка на честность

Первая и самая частая реакция на новость "Звезда беременна после 40" – это не "Ой, как мило!", а "А сама ли?". И тут общество становится детективами по накладным животам.

Как только у знаменитости за 40 округляется живот, в комментариях начинается расследование. Если она не выкладывает ежедневные фото с полосками теста на беременность, то подозрения растут. Вспомните скандалы вокруг суррогатного материнства. Певица Анна Калашникова, комментируя слухи о детях Евгения Петросяна, заявила, что "многие ходят с накладными животами, и это их право".

Почему же это так цепляет? Потому что есть страх обмана. Нам кажется, что если женщина сама выносила ребенка, то она "честная мать". Если же прибегла к помощи суррогатной матери или ЭКО – вроде как читер. Хотя, если задуматься, какая разница, чей живот рос девять месяцев? Ребенок от этого не становится менее желанным.

Фото: соцсети / @rudkovskayaofficial

До свадьбы доживет?

Вторая линия споров касается звездных пап за 50. Как только 60-летний актер объявляет, что станет отцом, толпа немедленно достает калькулятор и прикидывает: "Когда пойдет в первый класс, ему будет 67. А до свадьбы вообще доживет?".

Этот аргумент давно стал мемом. Но обратите внимание на удивительную несправедливость. Если мужчина решается на отцовство после 50, его чаще упрекают в том, что он не сможет увидеть внуков. А если женщина решается на роды после 40, ее обвиняют в том, что она рискует здоровьем ребенка (хотя возраст отца тоже влияет на генетические риски).

Джордж Клуни и Амаль Аламуддин с детьми. Фото: www.legion-media.com

Актер Игорь Бочкин, ставший папой в 62 года, парирует это лучше всех: "Зачем мы еще живем?!" И действительно, если в 40+ у вас есть силы, энергия и финансовая стабильность, которые отсутствовали в 20 – почему нет?

"ЭКО – это грех?": где проходит грань?

Самый острый угол спора – медицинские вмешательства. С одной стороны, статистика вещь упрямая. Научные данные пугают: после 45 лет фертильность падает почти к нулю, а риски генетических нарушений растут.

Но наука же дает и инструменты: ЭКО, преимплантационная диагностика, заморозка яйцеклеток. Казалось бы, прогресс! Но нет. Консервативно настроенная публика кричит: "Если не можешь завести ребенка по-божески – не надо!"

Почему возникает этот спор? Потому что для многих родительство – это жертва молодостью. Традиционная схема "учись – выходи замуж – рожай в 25 – сиди с внуками в 50" дает ощущение порядка. А когда успешная 45-летняя актриса (та же Моника Беллуччи) говорит: "Я родила, когда была максимально готова", – это рушит старую матрицу. Это значит, что можно сначала построить карьеру, а потом – семью. И что счастье не обязано укладываться в сроки, продиктованные в прошлом веке.

Что в сухом остатке?

Честно говоря, споры вокруг звездных родов после 40 – это проекция собственных страхов и неуверенности.

  • Зависть: "У нее есть миллион на ЭКО и суррогат, а я в декрете в 22 года выживала на копейки".
  • Страх времени: "Если она может в 50, значит, и мой биологический возраст – не приговор? Ой, страшно, лучше ее осудить".
  • Традиции: В СССР женщина после 25 считалась старородящей! Этот штамп сидит в головах до сих пор, хотя средний возраст первых мам в Европе уже перевалил за 30, а в Швеции почти 5% рожениц – за 40.

Звезды – это лакмусовая бумажка. Они делают то, чего боятся многие обычные женщины, но делают это публично. Кто-то втайне замораживает яйцеклетки, а кто-то просто рожает в 47.

Евгений Елисеев

Выпускающий редактор

 

