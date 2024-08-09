Новый бойфренд Бородиной впервые прокомментировал роман: "Чистый кайф"

Совсем недавно Ксения Бородина начала публиковать в своем блоге фото с мужчиной. Внимательные поклонники быстро выяснили, что на кадрах Николай Сердюков, которому теледива все время помогала на шоу "Последний герой. Русский сезон". После съемок парочка сразу же отправилась в совместное путешествие. Однако официально пара не делала никаких заявлений.

А накануне трогательное видео появилось в соцсетях и Сердюкова, и Бородиной. На кадрах счастливая пара открыто демонстрирует свои чувства будто вместе не несколько недель, а годы. Под роликом Николай впервые прокомментировал свой роман с Ксенией.

"Ты рядом со мной, и это самый чистый кайф", – заявил блогер.





Примечательно, что, опубликовав в блоге ролик с Бородиной, Сердюков "вычистил" свой аккаунт до 2023 года. До этого на его страничке было видео, на котором он признавался в любви юной девушке и в ответ на комментарий отвечал, что предпочитает молодых особ, потому что те еще не испорченные.

А вот контент, посвященный своей бывшей супруге Алине Акиловой, Сердюков удалять не стал. Пара поженилась в 2017 году и у них родилась дочь Николь. А уже в 2021 году супруги решили развестись. Наследницу Николай не бросает и выплачивает девочке алименты.

Ранее Бородина неожиданно узнала, что Сердюков "хочет малыша и жениться".