Гордон готовится растоптать обнаглевшую Решетовой: "Грязное белье увидят все!"

Вот уже несколько недель на всю страну гремит скандал с разводом Алсу, которая подтвердила, что ее супруг Ян Абрамов изменял ей с Анастасией Решетовой. По принципу торнадо этот конфликт засасывает в себя все новые имена: Вероника Степанова, Виктория Боня, Анастасия Костенко и многие другие. Теперь к этой истории подключились еще две популярные личности – бывшие супруги Екатерина Гордон и Сергей Жорин.

Оказалось, что несколько дней назад Решетова написала заявление в полицию. Но наказать она решила в первую очередь не Алсу, которая винит экс-модель в распаде своей семьи, а психолога Веронику Степанову. В одном из своих выпусков она, не стесняясь в выражениях, прошлась по Анастасии, называя разлучницей.





Защищать в суде бывшую возлюбленную Тимати будет популярный звездный адвокат Сергей Жорин. А вот на помощь обвиненной в клевете Степановой пришла его бывшая жена Гордон. Адвокат, не дожидаясь заседания, готова растоптать Решетову, и намерения ее, судя по всему, серьезные.

"Жена всегда крайняя, а какая-нибудь эскортница, проститутка или девка заблудшая демонстрирует брУльянт, потому что жена она думает часто о быте... А эскортница самоукрашается, ведь ей не о ком заботиться... Девочки, прежде чем изображать ангелов, подумайте, точно ли в вашей коморочке, увешенной зеркалами, нет вонючего белья, которое могут увидеть все?" – гневно высказалась адвокат в своем блоге.

Впрочем, сама Решетова никак не комментирует скандал в публичном пространстве и, как теперь выяснилось, даже не решилась бросить вызов Алсу. А ведь певица прошлась по ней и продолжает поливать грязью. Сегодня в сеть попало видео, на котором исполнительница танцует под песню Олега Газманова "Путана". Многие посчитали, что это очередная отсылка к Анастасии.

Ранее стало известно, что мужчина спешно вывез затравленную Решетову за границу.