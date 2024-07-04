Жена Тарасова оказалась замешана в скандале с разводом Алсу: Костенко не смогла промолчать

Анастасия Решетова сейчас переживает непростые времена. Девушку считают любовницей мужа певицы Алсу и называют разлучницей. А после того как слухи подтвердила сама артистка, на модель набросились хейтеры с новой силой. В комментариях под постами Анастасию оскорбляют, высмеивают, угрожают и пишут песни Алсу.

Сама Решетова старается не замечать негатива и не реагирует на критику. Бывшая возлюбленная Тимати, как и прежде, публикует контент из жизни. Так, недавно в ее блоге появилось видео, на котором Настя мило улыбается.

"Да просто так", – подписала пост модель.

В первые же минуты под роликом начали появляться негативные комментарии. Однако среди тех, кто старается приободрить и поддержать Решетову, оказалась Анастасия Костенко. Она оставила сообщение с одобрительными эмодзи. Девушки вместе участвовали в конкурсе красоты в 2014 году и стали финалистками. Вероятно, тогда они подружились и до сих пор поддерживают общение.





Впрочем, жест жены Дмитрия Тарасова оценили не все и решили поставить ее на место. Костенко припомнили историю с Ольгой Бузовой. Тогда тоже многие считали, что она увела футболиста из семьи.

"Вы решили её поддержать, потому что тоже были в такой ситуации?", "Ты-то куда? Сидела бы уже молча", "Костенко сама пережила подобное. Помню, что Ольга Бузова рассказывала про нее не самое хорошее", – высказались комментаторы.

Напомним, в конце мая певица Алсу подала на развод с Яном Абрамовым. Сначала артистка не комментировала эту ситуацию, однако, когда в сеть попала информация об изменах бизнесмена с моделью, она не сдержалась. Алсу назвала Решетову лгуньей и представительницей древнейшей профессии.

Накануне стало известно, что Анастасия решила бороться с "травлей" через суд. Недавно стало известно содержание заявления, которое написала модель.