Жена Тарасова оказалась замешана в скандале с разводом Алсу: Костенко не смогла промолчать

Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Фазы Луны Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

Высокий мужчина постоянно прятался от камер: спутника Орбакайте в Израиле разоблачилиВысокий мужчина постоянно прятался от камер: спутника Орбакайте в Израиле разоблачили Гороскоп на июль 2024 года для женщины-ВодолейГороскоп на июль 2024 года для женщины-Водолей Гороскоп для женщины-Козерог на июль 2024 годаГороскоп для женщины-Козерог на июль 2024 года Гороскоп на июль 2024 года для женщины-ЛевГороскоп на июль 2024 года для женщины-Лев

Лента новостей

Четверг 4 июля

12:30Жена Тарасова оказалась замешана в скандале с разводом Алсу: Костенко не смогла промолчать 10:29Состояние Светланы Светличной ухудшилось: медики подозревают рак 08:46Побывавшая на Алтае Бородина загадила природу: кругом мусор и "кучки" под каждым кустом 07:37Гороскоп на сентябрь 2024 года для женщины Рак 06:17Денежное дерево: уход в домашних условиях 04:02Что с лицом 53-летней Кристины Орбакайте: скрывать больше нет смысла 01:06Старинный рецепт настоящего домашнего кваса: сколько ни делай, всегда мало 23:33Гороскоп для женщины Близнецы на сентябрь 2024 года 22:14У SHAMAN'a серьезные проблемы со здоровьем: знали немногие 20:41"Пожалуйста, помогите": обосновавшаяся в США Машкова обратилась к ФСБ России 19:04Аниту Цой призвали отречься от России 18:00Названо новое место работы экономящей на одежде Брежневой: больше не поет 16:30"Я влюбилась": родившая без мужа сестра Фриске сообщила о переменах в жизни 14:30Отчаявшаяся родить молодому мужу Буланова решилась на крайние меры: "Чужих детей не бывает" 13:30Раскрыто содержание заявления, поданного Решетовой в полицию: такого не ожидала даже Алсу 12:30Законная жена любовника Семенович в слезах обратилась к народу: "Отберет у меня сына" 10:30Мужчина спешно вывез затравленную Решетову за границу: муж Алсу спасает от позора? 08:53В семье Пугачевой стряслась новая беда: Алла бьет тревогу и спасает внуков 06:35Школа за несколько миллионов: обнародована шокирующая стоимость обучения дочерей Хилькевич 03:12Галустян из "забавного пухлячка" превратился в настоящего мачо: вот как сейчас выглядит шоумен 02:13Полезные свойства и противопоказания подорожника: что нужно знать 00:06Эксперт назвал продукты, провоцирующие рак: в перечне любимая у россиян еда 22:00Не видать Агате алиментов: счастливый Прилучный с женой сделал заявление о беременности 21:11Решетова намерена идти в полицию из-за слов Алсу 20:00Жена обвиненного в изменах Галустяна прервала молчание 19:05Лазарев больше не смог молчать и сделал заявление о личной жизни: Уже три года! 18:31Гороскоп для женщины Телец на сентябрь 2024 года 18:00Новая правда о женатом любовнике Семенович шокировала народ: как жалко Аню 16:00Егор Крид разоткровенничался о связи с Алиной Загитовой: уже познакомил с родителями 14:00Ольгу Орлову считают причастной к смерти Заворотнюк: теперь будет суд 12:00"Может не выдержать": появились неутешительные новости о состоянии Кушанашвили 10:44Абрамов изменял Алсу не только с Решетовой: Боня не смогла смолчать 06:15Муж гонит набравшую вес Борщеву в спортзал 04:43Предательство Бена Аффлека выбило Лопес из колеи: на нее больно смотреть 01:40Разомлевшая Асмус сверкнула грудью на Бали: пикантные фото слили в Сеть 22:00Униженная Решетова признала свою ошибку после слов Алсу: "Я недооценивала" 21:00Раскаявшийся Никита Кологривый поплатился за пьяный дебош 20:00Высокий мужчина постоянно прятался от камер: спутника Орбакайте в Израиле разоблачили 19:20"Мои мучения": беременная Погребняк взвыла от невыносимой боли 18:51Как получить заем онлайн 18:0023-летняя жена Саши Петрова принимает поздравления: "Беременна" 16:00Кудрявцева на всю страну охаяла мужа, которого обвиняла в алкоголизме: снова развод? 14:00Молодая жена Омарова рассказала, как Бородина влияет на ее мужа: "Все не так, как хотел Курбан" 12:00Перебравшийся в США Леонтьев сделал громкое заявление о смене гражданства: предал Родину? 10:40Алсу публично унизила любовницу мужа: напомнила где ее место 04:00При раке кишечника ничего не болит: врач назвал симптомы, указывающие на онкологию 23:12Удаление клеща дома: что нужно знать и как правильно действовать 18:0041-летняя Бородина похвасталась лицом без макияжа и фильтров: "После баньки" 17:47Как избавиться от муравьев на огороде 15:55Как приготовить оладьи из кабачков: быстро и вкусно
1370
800
true

Жена Тарасова оказалась замешана в скандале с разводом Алсу: Костенко не смогла промолчать

Жена Тарасова оказалась замешана в скандале с разводом Алсу: Костенко не смогла промолчать

Костенко пыталась поддержать Решетову, на которую набросились хейтеры.

Анастасия Решетова сейчас переживает непростые времена. Девушку считают любовницей мужа певицы Алсу и называют разлучницей. А после того как слухи подтвердила сама артистка, на модель набросились хейтеры с новой силой. В комментариях под постами Анастасию оскорбляют, высмеивают, угрожают и пишут песни Алсу.

Сама Решетова старается не замечать негатива и не реагирует на критику. Бывшая возлюбленная Тимати, как и прежде, публикует контент из жизни. Так, недавно в ее блоге появилось видео, на котором Настя мило улыбается. 

"Да просто так", – подписала пост модель. 

В первые же минуты под роликом начали появляться негативные комментарии. Однако среди тех, кто старается приободрить и поддержать Решетову, оказалась Анастасия Костенко. Она оставила сообщение с одобрительными эмодзи. Девушки вместе участвовали в конкурсе красоты в 2014 году и стали финалистками. Вероятно, тогда они подружились и до сих пор поддерживают общение. 

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко. Фото: соцсети/@kostenko.94

Впрочем, жест жены Дмитрия Тарасова оценили не все и решили поставить ее на место. Костенко припомнили историю с Ольгой Бузовой. Тогда тоже многие считали, что она увела футболиста из семьи. 

"Вы решили её поддержать, потому что тоже были в такой ситуации?", "Ты-то куда? Сидела бы уже молча", "Костенко сама пережила подобное. Помню, что Ольга Бузова рассказывала про нее не самое хорошее", – высказались комментаторы. 

Напомним, в конце мая певица Алсу подала на развод с Яном Абрамовым. Сначала артистка не комментировала эту ситуацию, однако, когда в сеть попала информация об изменах бизнесмена с моделью, она не сдержалась. Алсу назвала Решетову лгуньей и представительницей древнейшей профессии. 

Накануне стало известно, что Анастасия решила бороться с "травлей" через суд. Недавно стало известно содержание заявления, которое написала модель. 

4 июля 2024, 12:30
Анастасия Решетова. Фото: соцсети/@volkonskaya.reshetova
Елизавета Федорова
Соцсети• Требует проверки

Побывавшая на Алтае Бородина загадила природу: кругом мусор и "кучки" под каждым кустом

Побывавшая на Алтае Бородина загадила природу: кругом мусор и "кучки" под каждым кустом
Ксения стала ведущей шоу, которое снимали в горной местности.

Что с лицом 53-летней Кристины Орбакайте: скрывать больше нет смысла

Что с лицом 53-летней Кристины Орбакайте: скрывать больше нет смысла
Секрет дочери Пугачевой раскрыт.

У SHAMAN'a серьезные проблемы со здоровьем: знали немногие

У SHAMAN'a серьезные проблемы со здоровьем: знали немногие
Певец Ярослав Дронов (SHAMAN) рассказал о недуге.

"Пожалуйста, помогите": обосновавшаяся в США Машкова обратилась к ФСБ России

"Пожалуйста, помогите": обосновавшаяся в США Машкова обратилась к ФСБ России
Актриса Мария Машкова опубликовала обращение к органам власти.

Аниту Цой призвали отречься от России

Аниту Цой призвали отречься от России
Певицу Аниту Цой поставили перед выбором.

Названо новое место работы экономящей на одежде Брежневой: больше не поет

Названо новое место работы экономящей на одежде Брежневой: больше не поет
Певица испытывает финансовые трудности и вынуждена выкручиваться.

Выбор читателей

06/06ЧтвУспенская готова пойти на мировую с Киркоровым, но при одном условии 06/06ЧтвПовторяет судьбу Агаты? Прилучный унизил и высмеял жену на глазах у людей 06/06Чтв41-летняя Сати Казанова сообщила о беременности: "Вымоленное чудо" 06/06ЧтвГарик Харламов женился в третий раз 07/06ПтнВолочкова назвала клушей Кудрявцеву, которая хочет ей помочь 09/06ВскСначала Израиль, затем Кипр: куда теперь переезжает Алла Пугачева