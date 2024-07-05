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Пятница 5 июля

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Семенович избавилась от соперницы и победила в схватке за мужчину: теперь развод

Семенович избавилась от соперницы и победила в схватке за мужчину: теперь развод

Анна закрутила роман с женатым мужчиной.

Недавно стало известно, что уже год известная певица Анна Семенович в отношениях с несвободным мужчиной по имени Денис. В Германии его ждут жена Марина и маленький ребенок. Однако сама артистка утверждает, что скандала нет. Якобы она начала роман с Денисом, когда тот уже подал на развод, просто процесс долго тянется. 

А вот супруга Дениса выдала прессе другую правду. Она заявила, что до того, как увидела мужа на фото Анны, в их браке все было хорошо. Возлюбленный часто ездил в командировки, но ничего удивительного в этом нет – у него бизнес в России. А оказалось, что в это время он жил с исполнительницей хита "Гладиолусы". Узнав все это, Марина обвинила Дениса в побоях и угрозах. А также заявила, что благоверный не имеет за душой ни гроша. 

Марина и Денис. Фото: соцсети/@iamhronik

Но накануне все страсти неожиданно улеглись. А законная супруга любовника Анны заявила, что больше не имеет никаких претензий к мужу и готова разводиться. Она отметила, что все вопросы им удалось урегулировать мирно. 

Такому повороту событий несказанно обрадовалась Семенович, которая явно не ожидала, что конфликт так быстро завершится. Она поспешила прокомментировать новость и подчеркнула, что понимает положение Марины. 

"Рада, что Денису и его бывшей жене удалось урегулировать все конфликтные ситуации ради их сына. Мы, женщины, – натуры эмоциональные, в порыве обиды и каких-то триггеров можем наговорить неправды", – заявила певица. 

Анна Семенович и Денис. Фото: соцсети/@ann_semenovich

Судя по всему, теперь ничто не помешает Анне надеть заветное кольцо на безымянный палец. Если она все же получит предложение от Дениса, то он станет ее первым супругом. До этого певица не была в официальном браке. 

Ранее сообщалось, что законная жена любовника Семенович обратилась к народу. Ее слова приводил женский журнал "Клео.ру"

5 июля 2024, 18:00
Анна Семенович. Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру
Елизавета Федорова
Комсомольская правда✓ Надежный источник

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