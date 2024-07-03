Мужчина спешно вывез затравленную Решетову за границу: муж Алсу спасает от позора?

Последние недели вся общественность буквально кипит обсуждениями о разводе певицы Алсу. С тех пор, как в Сеть просочились слухи о том, что Ян Абрамов изменял артистке с Анастасией Решетовой, девушку называют разлучницей и критикуют в соцсетях. Ей даже пришлось скрыть комментарии в блоге, чтобы снизить количество хейта. Теперь затравленная со всех сторон модель решила покинуть Россию. Бывшая возлюбленная Тимати отправилась в отпуск.

Перед отъездом Решетова поделилась снимком, на котором были запечатлены ноги мужчины в салоне автомобиля. Тут же поползли слухи, что муж Алсу решил вывезти избранницу из страны до тех пор, пока скандал с его разводом не утихнет.





Впрочем, ожидания многих не оправдались, и спутником Решетовой оказался не Абрамов. На морское побережье Анастасия отправилась отдыхать вместе со своим другом и стилистом Алеко. Мужчина опубликовал в своем блоге такой же кадр из автомобиля.

"Начало отпуску положено. Несколько дней только для себя", – написала блогерша.

К слову, в день своего отъезда из России в прессу просочилась информация о том, что Решетова обратилась в полицию из-за травли. Волна хейта хлынула на нее из-за слов Алсу, которая после слов Анастасии об "аллергии" на женатых написала, что та врет, и позволила себе несколько оскорбительных высказываний в адрес модели. Теперь предполагаемая любовница Абрамова намерена собрать армию юристов и призвать певицу к ответу.