Абрамов изменял Алсу не только с Решетовой: Боня не смогла смолчать

Прошло больше месяца с того момента, как российская исполнительница Алсу оформила документы на развод, а скандал только разгорается. Всегда скупая на эмоции певица в этот раз не сдержалась и практически пальцем указала на Анастасию Решетову, обвиняя ту в своей размолвке с супругом. Не стеснялась звезда и в выражениях. Она назвала бывшую возлюбленную Тимати лгуньей и дамой с низкой социальной ответственностью.

Именно Решетову все считают виновницей разлада в многодетной семье. Однако поговаривают, что Ян Абрамов не единожды был замечен с другими девушками. Так, сейчас в Сеть попал некий список предполагаемых любовниц бизнесмена. Помимо Анастасии в нем оказались Виктория Лопырева, Ксения Собчак, Анастасия Волочкова и Виктория Боня.

Впрочем, подтвердить эту информацию никто не может, а значит, большая вероятность, что это только сплетни. Увидев свое имя в перечне избранниц Абрамова, Виктория Боня страшно удивилась и возмутилась.

"Что?! Я его в глаза не видела ни разу! Не встречала даже в 100 метрах. Это значит, что половина того, о чем говорят, неправда! Люди любят горячие истории, вот и все", – высказалась выпускница "Дома-2".

Несмотря на то, что Боня поддерживает Алсу в этой ситуации, она считает, что певица погорячилась, оскорбляя Решетову. Ведь в измене в первую очередь виноват супруг, а не его любовница, хотя и с нее никто не снимает ответственность, рассуждает бывшая избранница Алекса Смерфита.





Напомним, последним бойфрендом Бони был предприниматель Руслан Гасанов. Известно, что на момент отношений с блогершей он был женат. Однако сама Виктория уверяет, что со своей супругой он порвал, хоть официально развод и не оформил.

Ранее униженная Решетова признала свою ошибку. Ее слова приводил женский журнал "Клео.ру".