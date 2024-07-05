Интимные подробности скрывавшей личную жизнь Чеховой выплыли наружу: мужчин не пересчитать

Известная телеведущая Анфиса Чехова всегда пользовалась популярностью у противоположного пола, однако замужем она была всего однажды. После развода с Гурамом Баблишвили телеведущая перестала рассказывать о личной жизни, и до сих пор о ней мало что известно. Сама знаменитость считает, что публично представлять мужчину нужно только тогда, когда намерения действительно серьезны.

Учитывая, что о романах Анфисы ничего не известно, за столько лет она не встретила достойного партнера. А ведь возможность была. Сама Чехова призналась, что меняет мужчин как перчатки.

"Одно дело – представить публике будущего супруга или того, от кого ты ждешь ребенка, и другое – демонстрировать круговорот мужчин в своей жизни. А у меня этот круговорот достаточно большой", – разоткровенничалась ведущая.





Чехова признается, что найти партнера, который подходил бы ей на сто процентов, она не может. А соглашаться на любого мужчину – не хочет. К слову, раньше телеведущая могла годами быть в отношениях с избранником, которого не любила, рассказала сама Анфиса.

Между тем Чехова активно ведет социальные сети. В своем блоге она никогда не показывает мужчин и часто появляется в кадре в одиночестве, за что постоянно сталкивается с хейтом от подписчиков. Многие критикуют теледиву за отсутствие возлюбленного в жизни и называют "одиночкой", что, впрочем, никак не трогает саму Анфису. Она отмечает, что давно привыкла и не планирует делиться интимными подробностями своей жизни из-за чьих-то желаний.

Ранее Анфиса Чехова сообщила о депрессии. Ее слова приводил женский журнал "Клео.ру".