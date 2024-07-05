Интимные подробности скрывавшей личную жизнь Чеховой выплыли наружу: мужчин не пересчитать

Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Фазы Луны Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

Высокий мужчина постоянно прятался от камер: спутника Орбакайте в Израиле разоблачилиВысокий мужчина постоянно прятался от камер: спутника Орбакайте в Израиле разоблачили Униженная Решетова признала свою ошибку после слов Алсу: "Я недооценивала" Униженная Решетова признала свою ошибку после слов Алсу: "Я недооценивала" В семье Пугачевой стряслась новая беда: Алла бьет тревогу и спасает внуковВ семье Пугачевой стряслась новая беда: Алла бьет тревогу и спасает внуков "Затравленная" со всех сторон Решетова не выдержала давления: решилась на отчаянный шаг "Затравленная" со всех сторон Решетова не выдержала давления: решилась на отчаянный шаг

Лента новостей

Пятница 5 июля

15:13Гороскоп на сентябрь 2024 года для женщины Лев 14:30Интимные подробности скрывавшей личную жизнь Чеховой выплыли наружу: мужчин не пересчитать 13:30Кудрявцева публично набросилась на онкобольного Кушанашвили: "Не беси меня!" 13:03Любишь маму или папу? Решивший притащить детей в суд Прилучный показал свое истинное лицо 11:30Снова убегает: стало известно о спешном переезде Пугачевой под охрану 10:30Стало известно имя нового бойфренда Бузовой: удивлены даже близкие 09:13Первая помощь при пищевом отравлении: что делать и как избежать осложнений 08:44Вот почему Хаматову на самом деле погнали из Рижского театра: скрывать больше нет смысла 05:00Диета при варикозе: вот какие продукты помогут сохранить красоту ног 01:00Сверхъестественные силы: Киркоров в ужасе сообщил о мистических существах в доме 23:0464-летнего Сергея Мазаева срочно доставили в реанимацию перед концертом 20:53"Цена назначена": Плющенко заявил о готовности к противостоянию с Ягудиным 18:00Врачи нашли у Розы Сябитовой неизлечимое заболевание: до конца жизни будет на лекарствах 16:30Рассвирепевшая Боня публично унизила своего бывшего: выдала все грязные подробности 14:30Старого Отара больше нет: поклонников онкобольного Кушанашвили шокировали кадры из больницы 13:30Появились новости о разводе Пугачевой с молодым мужем: "Она - инициатор" 12:30Жена Тарасова оказалась замешана в скандале с разводом Алсу: Костенко не смогла промолчать 10:29Состояние Светланы Светличной ухудшилось: медики подозревают рак 08:46Побывавшая на Алтае Бородина загадила природу: кругом мусор и "кучки" под каждым кустом 07:37Гороскоп на сентябрь 2024 года для женщины Рак 06:17Денежное дерево: уход в домашних условиях 04:02Что с лицом 53-летней Кристины Орбакайте: скрывать больше нет смысла 01:06Старинный рецепт настоящего домашнего кваса: сколько ни делай, всегда мало 23:33Гороскоп для женщины Близнецы на сентябрь 2024 года 22:14У SHAMAN'a серьезные проблемы со здоровьем: знали немногие 20:41"Пожалуйста, помогите": обосновавшаяся в США Машкова обратилась к ФСБ России 19:04Аниту Цой призвали отречься от России 18:00Названо новое место работы экономящей на одежде Брежневой: больше не поет 16:30"Я влюбилась": родившая без мужа сестра Фриске сообщила о переменах в жизни 14:30Отчаявшаяся родить молодому мужу Буланова решилась на крайние меры: "Чужих детей не бывает" 13:30Раскрыто содержание заявления, поданного Решетовой в полицию: такого не ожидала даже Алсу 12:30Законная жена любовника Семенович в слезах обратилась к народу: "Отберет у меня сына" 10:30Мужчина спешно вывез затравленную Решетову за границу: муж Алсу спасает от позора? 08:53В семье Пугачевой стряслась новая беда: Алла бьет тревогу и спасает внуков 06:35Школа за несколько миллионов: обнародована шокирующая стоимость обучения дочерей Хилькевич 03:12Галустян из "забавного пухлячка" превратился в настоящего мачо: вот как сейчас выглядит шоумен 02:13Полезные свойства и противопоказания подорожника: что нужно знать 00:06Эксперт назвал продукты, провоцирующие рак: в перечне любимая у россиян еда 22:00Не видать Агате алиментов: счастливый Прилучный с женой сделал заявление о беременности 21:11Решетова намерена идти в полицию из-за слов Алсу 20:00Жена обвиненного в изменах Галустяна прервала молчание 19:05Лазарев больше не смог молчать и сделал заявление о личной жизни: Уже три года! 18:31Гороскоп для женщины Телец на сентябрь 2024 года 18:00Новая правда о женатом любовнике Семенович шокировала народ: как жалко Аню 16:00Егор Крид разоткровенничался о связи с Алиной Загитовой: уже познакомил с родителями 14:00Ольгу Орлову считают причастной к смерти Заворотнюк: теперь будет суд 12:00"Может не выдержать": появились неутешительные новости о состоянии Кушанашвили 10:44Абрамов изменял Алсу не только с Решетовой: Боня не смогла смолчать 06:15Муж гонит набравшую вес Борщеву в спортзал 04:43Предательство Бена Аффлека выбило Лопес из колеи: на нее больно смотреть
1370
800
true

Интимные подробности скрывавшей личную жизнь Чеховой выплыли наружу: мужчин не пересчитать

Интимные подробности скрывавшей личную жизнь Чеховой выплыли наружу: мужчин не пересчитать

Телеведущая не любит рассказывать о личном.

Известная телеведущая Анфиса Чехова всегда пользовалась популярностью у противоположного пола, однако замужем она была всего однажды. После развода с Гурамом Баблишвили телеведущая перестала рассказывать о личной жизни, и до сих пор о ней мало что известно. Сама знаменитость считает, что публично представлять мужчину нужно только тогда, когда намерения действительно серьезны. 

Учитывая, что о романах Анфисы ничего не известно, за столько лет она не встретила достойного партнера. А ведь возможность была. Сама Чехова призналась, что меняет мужчин как перчатки. 

"Одно дело – представить публике будущего супруга или того, от кого ты ждешь ребенка, и другое – демонстрировать круговорот мужчин в своей жизни. А у меня этот круговорот достаточно большой", – разоткровенничалась ведущая. 

Анфиса Чехова. Фото: соцсети/@achekhova

Чехова признается, что найти партнера, который подходил бы ей на сто процентов, она не может. А соглашаться на любого мужчину – не хочет. К слову, раньше телеведущая могла годами быть в отношениях с избранником, которого не любила, рассказала сама Анфиса. 

Между тем Чехова активно ведет социальные сети. В своем блоге она никогда не показывает мужчин и часто появляется в кадре в одиночестве, за что постоянно сталкивается с хейтом от подписчиков. Многие критикуют теледиву за отсутствие возлюбленного в жизни и называют "одиночкой", что, впрочем, никак не трогает саму Анфису. Она отмечает, что давно привыкла и не планирует делиться интимными подробностями своей жизни из-за чьих-то желаний. 

Ранее Анфиса Чехова сообщила о депрессии. Ее слова приводил женский журнал "Клео.ру". 

5 июля 2024, 14:30
Анфиса Чехова. Фото: соцсети/@achekhova
Елизавета Федорова
Леди Mail✓ Надежный источник

Кудрявцева публично набросилась на онкобольного Кушанашвили: "Не беси меня!"

Кудрявцева публично набросилась на онкобольного Кушанашвили: "Не беси меня!"
Недавно между Отаром и Лерой произошел конфликт.

Любишь маму или папу? Решивший притащить детей в суд Прилучный показал свое истинное лицо

Любишь маму или папу? Решивший притащить детей в суд Прилучный показал свое истинное лицо
Шоумен решил отсудить у бывшей жены сына и дочь.

Снова убегает: стало известно о спешном переезде Пугачевой под охрану

Снова убегает: стало известно о спешном переезде Пугачевой под охрану
Певица снова собирается в дорогу.

Стало известно имя нового бойфренда Бузовой: удивлены даже близкие

Стало известно имя нового бойфренда Бузовой: удивлены даже близкие
Мужчина красиво ухаживает за певицей и отправляет букеты даже на другой конец света.

Вот почему Хаматову на самом деле погнали из Рижского театра: скрывать больше нет смысла

Вот почему Хаматову на самом деле погнали из Рижского театра: скрывать больше нет смысла
Актриса лишилась работы.

Сверхъестественные силы: Киркоров в ужасе сообщил о мистических существах в доме

Сверхъестественные силы: Киркоров в ужасе сообщил о мистических существах в доме
Артист уверен, что в его доме кто-то поселился.

Выбор читателей

06/06ЧтвУспенская готова пойти на мировую с Киркоровым, но при одном условии 06/06ЧтвПовторяет судьбу Агаты? Прилучный унизил и высмеял жену на глазах у людей 06/06Чтв41-летняя Сати Казанова сообщила о беременности: "Вымоленное чудо" 06/06ЧтвГарик Харламов женился в третий раз 07/06ПтнВолочкова назвала клушей Кудрявцеву, которая хочет ей помочь 09/06ВскСначала Израиль, затем Кипр: куда теперь переезжает Алла Пугачева