Раскрыто содержание заявления, поданного Решетовой в полицию: такого не ожидала даже Алсу

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Среда 3 июля

14:30Отчаявшаяся родить молодому мужу Буланова решилась на крайние меры: "Чужих детей не бывает" 13:30Раскрыто содержание заявления, поданного Решетовой в полицию: такого не ожидала даже Алсу 12:30Законная жена любовника Семенович в слезах обратилась к народу: "Отберет у меня сына" 10:30Мужчина спешно вывез затравленную Решетову за границу: муж Алсу спасает от позора? 08:53В семье Пугачевой стряслась новая беда: Алла бьет тревогу и спасает внуков 06:35Школа за несколько миллионов: обнародована шокирующая стоимость обучения дочерей Хилькевич 03:12Галустян из "забавного пухлячка" превратился в настоящего мачо: вот как сейчас выглядит шоумен 02:13Полезные свойства и противопоказания подорожника: что нужно знать 00:06Эксперт назвал продукты, провоцирующие рак: в перечне любимая у россиян еда 22:00Не видать Агате алиментов: счастливый Прилучный с женой сделал заявление о беременности 21:11Решетова намерена идти в полицию из-за слов Алсу 20:00Жена обвиненного в изменах Галустяна прервала молчание 19:05Лазарев больше не смог молчать и сделал заявление о личной жизни: Уже три года! 18:31Гороскоп для женщины Телец на сентябрь 2024 года 18:00Новая правда о женатом любовнике Семенович шокировала народ: как жалко Аню 16:00Егор Крид разоткровенничался о связи с Алиной Загитовой: уже познакомил с родителями 14:00Ольгу Орлову считают причастной к смерти Заворотнюк: теперь будет суд 12:00"Может не выдержать": появились неутешительные новости о состоянии Кушанашвили 10:44Абрамов изменял Алсу не только с Решетовой: Боня не смогла смолчать 06:15Муж гонит набравшую вес Борщеву в спортзал 04:43Предательство Бена Аффлека выбило Лопес из колеи: на нее больно смотреть 01:40Разомлевшая Асмус сверкнула грудью на Бали: пикантные фото слили в Сеть 22:00Униженная Решетова признала свою ошибку после слов Алсу: "Я недооценивала" 21:00Раскаявшийся Никита Кологривый поплатился за пьяный дебош 20:00Высокий мужчина постоянно прятался от камер: спутника Орбакайте в Израиле разоблачили 19:20"Мои мучения": беременная Погребняк взвыла от невыносимой боли 18:51Как получить заем онлайн 18:0023-летняя жена Саши Петрова принимает поздравления: "Беременна" 16:00Кудрявцева на всю страну охаяла мужа, которого обвиняла в алкоголизме: снова развод? 14:00Молодая жена Омарова рассказала, как Бородина влияет на ее мужа: "Все не так, как хотел Курбан" 12:00Перебравшийся в США Леонтьев сделал громкое заявление о смене гражданства: предал Родину? 10:40Алсу публично унизила любовницу мужа: напомнила где ее место 04:00При раке кишечника ничего не болит: врач назвал симптомы, указывающие на онкологию 23:12Удаление клеща дома: что нужно знать и как правильно действовать 18:0041-летняя Бородина похвасталась лицом без макияжа и фильтров: "После баньки" 17:47Как избавиться от муравьев на огороде 15:55Как приготовить оладьи из кабачков: быстро и вкусно 12:50Как улучшить состояние кожи: эффективные советы и рекомендации по уходу 12:00Названы неожиданные причины поплывшего овала лица: вот что делать, чтобы избежать этого 06:14Парение в жару: плюсы и минусы 00:04Топ-5 способов восстановления после тренировок 21:40Как быстро снять флюс в домашних условиях: проверенные методы и рекомендации 18:00Как решить проблемы с дыханием и здоровьем носа с помощью пластической хирургии 17:32Как выйти из запоя в домашних условиях 15:41Тренды моды для полных женщин на лето 2024 13:00Отдых с детьми: как его спланировать, чтобы получить незабываемые впечатления 09:23Почему современные отношения часто заканчиваются разводом: мнение психолога 04:00В Сети обсуждают неожиданно изменившегося после свадьбы Харламова: другой человек 03:09Какой будет курс доллара в августе 2024 года 01:00Покинувшая Россию Ольга Орлова снялась обнаженной: фото попали в Сеть
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Раскрыто содержание заявления, поданного Решетовой в полицию: такого не ожидала даже Алсу

Раскрыто содержание заявления, поданного Решетовой в полицию: такого не ожидала даже Алсу

Анастасия решила бороться с "травлей" не публично, а в правовом поле.

Затаив дыхание уже которую неделю общественность наблюдает за разразившимся скандалом из-за развода певицы Алсу. Артистка чуть ли не пальцем указала на Анастасию Решетову, обвинив ту в своих семейных проблемах. Сама экс-возлюбленная Тимати все это время никак не комментирует происходящее и не отвечает на нападки Алсу и хейтеров, которых стало невероятно много. Из-за обвинений блогерше даже пришлось скрыть комментарии в своем блоге.

Оказалось, что отмалчивается Решетова не просто так. Накануне она подала в полицию заявление. Модель не хочет устраивать разборки публично и решила бороться с "травлей" при помощи правоохранителей. Тогда многие посчитали, что Анастасия возмущена поведением Алсу, и решила наказать ее. Сегодня выяснилось, что претензии девушка предъявляет не артистке, а популярному медийному психологу Веронике Степановой. Она в одном из своих роликов назвала предполагаемую любовницу Яна Абрамова "эскортницей" и другими оскорбительными словами.

"Опубликованные Степановой В.Ю. сведения характеризуют меня в глазах общества как безнравственного и аморального человека, которым я не являюсь", – говорится в документе.

Вероника Степанова. Фото: скриншот YouTube /@veronikastepanova1978.

Напомним, Анастасию давно подозревают в романе с мужем Алсу, однако скандал разразился после того, как сама певица подтвердила эти слухи. Она назвала модель "лгуньей" после слов Решетовой о том, что она даже не смотрит на женатых мужчин, а потом заявила, что девушка – представительница древнейшей профессии.

Ранее сообщалось, что мужчина тайно вывез затравленную Решетову за границу. Некоторые подозревают, что муж Алсу спасает Анастасию от позора.

3 июля 2024, 13:30
Анастасия Решетова. Фото: соцсети/@volkonskaya.reshetova
Елизавета Федорова
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