Раскрыто содержание заявления, поданного Решетовой в полицию: такого не ожидала даже Алсу

Затаив дыхание уже которую неделю общественность наблюдает за разразившимся скандалом из-за развода певицы Алсу. Артистка чуть ли не пальцем указала на Анастасию Решетову, обвинив ту в своих семейных проблемах. Сама экс-возлюбленная Тимати все это время никак не комментирует происходящее и не отвечает на нападки Алсу и хейтеров, которых стало невероятно много. Из-за обвинений блогерше даже пришлось скрыть комментарии в своем блоге.

Оказалось, что отмалчивается Решетова не просто так. Накануне она подала в полицию заявление. Модель не хочет устраивать разборки публично и решила бороться с "травлей" при помощи правоохранителей. Тогда многие посчитали, что Анастасия возмущена поведением Алсу, и решила наказать ее. Сегодня выяснилось, что претензии девушка предъявляет не артистке, а популярному медийному психологу Веронике Степановой. Она в одном из своих роликов назвала предполагаемую любовницу Яна Абрамова "эскортницей" и другими оскорбительными словами.

"Опубликованные Степановой В.Ю. сведения характеризуют меня в глазах общества как безнравственного и аморального человека, которым я не являюсь", – говорится в документе.





Напомним, Анастасию давно подозревают в романе с мужем Алсу, однако скандал разразился после того, как сама певица подтвердила эти слухи. Она назвала модель "лгуньей" после слов Решетовой о том, что она даже не смотрит на женатых мужчин, а потом заявила, что девушка – представительница древнейшей профессии.

Ранее сообщалось, что мужчина тайно вывез затравленную Решетову за границу. Некоторые подозревают, что муж Алсу спасает Анастасию от позора.