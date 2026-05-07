Суд Нью-Йорка рассекретил предполагаемую предсмертную записку Джеффри Эпштейна

Федеральный суд Нью-Йорка обнародовал содержание предполагаемой предсмертной записки Джеффри Эпштейна, фигуранта одного из самых громких сексуальных скандалов последних десятилетий. Документ, который много лет находился под грифом секретности, был опубликован The New York Times.

Согласно материалам суда, записку якобы обнаружил бывший сокамерник Эпштейна Николас Тартальоне – экс-полицейский, отбывающий пожизненный срок за убийство четырех человек. По его словам, лист бумаги находился внутри книги, найденной в камере после первой попытки самоубийства Эпштейна летом 2019 года. Позже документ передали адвокатам Тартальоне как возможное доказательство по делу о предполагаемом нападении на финансиста.

В тексте автор жалуется на многомесячное расследование, которое якобы не принесло результатов, а также упоминает обвинения, связанные с событиями пятнадцатилетней давности:

"Они расследовали мое дело месяцами – ничего не нашли!!! Так что в итоге всплыли обвинения 15-летней давности. Приятно иметь возможность самому выбрать время, чтобы попрощаться. Чего вы от меня хотите – чтобы я разрыдался!! Никакой радости – не стоит того!!"

При этом документ не подписан, а его подлинность до сих пор официально не подтверждена. В Минюсте США также заявили, что ранее не видели этот лист.





Эпштейн был повторно арестован в 2019 году по обвинениям в торговле несовершеннолетними и сексуальной эксплуатации девушек. Следствие утверждало, что в его домах в Нью-Йорке и на частном острове бывали десятки несовершеннолетних, самой младшей из которых было 14 лет. В августе того же года финансиста нашли мертвым в тюремной камере на Манхэттене. Официальной причиной смерти признали самоубийство.

Несмотря на это, обстоятельства гибели Джеффри Эпштейна продолжают вызывать споры и многочисленные конспирологические версии, особенно на фоне его связей с представителями мировой политической и бизнес-элиты. Дополнительный резонанс вызвала публикация миллионов документов по делу Эпштейна в начале 2026 года. Часть материалов оказалась сильно отредактированной, из-за чего общественность обвинила американские власти в сокрытии важных деталей расследования.