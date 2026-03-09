Повторные операции в пластической хирургии: когда они нужны и как снизить риск "переделок"

У повторного вмешательства есть две основные причины – коррекция (запланированная или из-за рубцевания ткани) или намеренная повторная операция. В некоторых случаях за один этап невозможно достичь результата. Сергей Круглик, кандидат наук, пластический хирург, руководитель клиники, заведующий отделением пластической хирургии сети клиник VIP Clinic, рассказал про все риски и способы достичь 100% результата.

Какие причины чаще всего приводят к повторным вмешательствам

Основную роль играют три ключевых фактора.

Индивидуальные особенности организма. Процесс рубцевания может быть непредсказуемым, особенно когда речь идет о формировании гипертрофических, келоидных рубцов. Невозможно точно предсказать, как организм отреагирует на инородное тело, заживление может быть сложным, есть риск появления остаточной асимметрии. Неудовлетворенность результатом. Это самая частая причина эстетической хирургии – недостаточная или избыточная коррекция, заметная асимметрия, птоз, опущение тканей. Причина часто кроется в нереалистичных ожиданиях пациента и недостаточное внимание хирурга – важно, чтобы специалист объяснял, какие возможности есть у выбранного вмешательства. Осложнения. У любого пациента могут появиться гематомы, серомы (скопления жидкостей), инфекции, некротизирование тканей из-за недостаточного кровоснабжения или смещение имплантата.

Через какое время после первичной операции можно объективно оценить результат и понять, нужна ли коррекция

Для большинства хирургических вмешательств – от шести до 12 месяцев. Процесс рубцевания – ключевой фактор, который окончательно завершается к первому году. В зонах тонких тканей с маленьким количеством коллагена процесс может пройти быстрее. У мужчин он длится дольше, потому что коллагена больше и он другого типа.

У блефаропластики самый быстрый процесс реабилитации. Первичный результат виден через месяц-полтора, через три-шесть месяцев можно говорить об окончательном результате. Если требуется коррекция, ее нужно проводить в этот период.





Ринопластика – операция с самым долгим процессом заживления. Не стоит делать повторные вмешательства в течение года-полутора лет, потому что в зоне очень много разных тканей (хрящи, кости, слизистые), которые заживают по-разному. Также задействованы кожа, мышцы, лимфатическая система, долго держатся послеоперационные отеки – пациентов ориентируют на долгие сроки реабилитации.

Срок маммопластики – от трех до шести месяцев, если нет имплантатов и грубых рубцов. Если используется имплантант, сроки сдвигаются до года – капсулы имплантанта, как и рубцы, созревают в течение года.

Результат абдоминопластики можно оценить, как только ушло натяжение – обычно это занимает до полугода.

Например, VAC-системы, бариатрические барокамеры могут ускорить процесс, но он в любом случае не будет очень быстрым.

Какие осложнения требуют повторной операции, а какие можно скорректировать консервативно

Некротический процесс, когда есть смещения, разрывы имплантов, выраженная асимметрия с нарушением функций – все это требует вмешательств.

Незначительные дефекты, например, асимметрию, связанную с гематомой, которую видно на УЗИ, или небольшой с серомой, можно корректировать с помощью консервативного лечения – накладываются мази, выполняются лазерные шлифовки.

Насколько часто повторные операции связаны с нереалистичными ожиданиями пациента

Это распространенное явления. К сожалению, неоправданные нереалистичные ожидания пациента – ключевой фактор его разочарования. Поэтому очень важно, чтобы хирург на консультациях уделял много внимания прогнозированию результата: необходимо обсуждать ожидания человека, обратить внимание на его особенности во внешности и антропометрические параметры, например, лица или грудной клетки, попросить его принести референсы. Иногда пациент сам не знает, чего хочет, у него даже нет представления о том, что должно получиться в итоге. И когда хирург показывает ему визуализацию, выясняется, что пациенту хочется иного. Вот все эти нюансы нужно обсудить до операции.





Какие части лица и тела в зоне риска "переделок"

Первое – нос. Ринопластика – самое частое хирургическое вмешательство по количеству повторных операций. Помимо эстетики, значение имеет функция дыхания. Если раньше для пациентов была важна форма и красота, сейчас большое внимание уделяют дыханию, а запрос на эстетику очень умеренный. Часто пациенты хотят только небольших изменений, например поправить кончик. В результате весь нос выглядит негармонично, нужна повторная коррекция.

Второе – маммопластика и все, что касается молочной железы (сосково-ареолярный комплекс, пятно молочной железы, коррекция при птозе молочной железы с одномоментной установкой имплантатов). Иногда сложная асимметрия связана с самой грудной стенкой, не только с мягкими тканями, которые можно поправить.

Третье – веки, есть риск несимметричности. Оба глаза – разные органы, которые лежат в двух разных структурах, и ткани вокруг располагаются по-разному. Кстати, не каждую симметрию можно исправить.

Четвертое – абдоминопластика. Рубцы плохо заживают при сильном натяжении на месте повреждения, кроме того, возможен краевой некроз тканей. Эти факторы требуют особого внимания.

Пятое – фейслифтинг. Риски повторной операции могут быть связаны с разнообразием хирургических манипуляций на лице пациентов. Например, результат поверхностного кожного лифтинга может быть краткосрочным. Упрощенная хирургия также приводит к необходимости коррекции, чтобы сделать процедуру более качественной и она дала долгосрочный результат.

В чем сложности повторного вмешательства

Нужно учитывать время после первой операции. Если сделать повторную, когда процесс рубцевания не завершен, последующий рубец спровоцирует предыдущий.





Особое внимание – лицевой хирургии: меняется анатомия, кровоток, иннервация (снабжение органов и тканей нервными волокнами). Это повышает риск осложнений, отеков, некрозов. Лимфатическая система на лице очень сложная, поэтому повторные операции потенциально могут приводить к гораздо большему отеку и его блокировке, восстановительный период может затянуться. Такие операции требуют от хирурга высокой квалификации и мастерства.

Когда лучше обращаться к тому же хирургу, а когда – менять специалиста

Это вопрос доверия. Мы все оперируем по одним и тем же стандартам, у каждого вмешательства есть регламенты. Важно, чтобы специалист не отклонялся от них, это может быть опасно.

Если клиника недостаточно оснащена, в ней нет отделения реабилитации или вы не можете найти контакт с хирургом, то стоит сменить специалиста, потому что очень важно попасть в квалифицированные руки.

Можно ли заранее снизить риск повторных вмешательств

Да, это самая важная задача во время планирования первичной операции. Пациент должен быть абсолютно здоров, поэтому важно провести тщательное обследование. Причиной осложнения или неудовлетворенности результатом могут стать скрытые дефициты или генетические аномалии. Практически невозможно учесть всю генетику, но нельзя делать операцию пациентам с плохим самочувствием и с плохими анализами.

Нужно уделить время подготовке к хирургическому вмешательству – убрать дефициты витаминов и микроэлементов, стресс, стабилизировать вес, гормональный фон, эмоциональное состояние. Если после операции пациент попадает в сложную эмоциональную ситуацию, у него снижается фон, наступает климакс, меняется вес, эти факторы повлияют на результаты вмешательства.

Выбор правильной методики – один из ключевых факторов успеха, чтобы не получить осложнения, проблемы в реабилитационном периоде или необходимость повторной операции.

"Красные флаги", которые должны насторожить до первой операции

Шаблонная консультация. До операции вы должны четко понимать процесс и представлять себе результат. Результат как у звезд. Если хирург обещает нос как у Анджелины Джоли, это не совсем правильно. Нос должен подходить конкретному человеку под его лицо, а не быть чужим. Отсутствие качественной диагностики и отделения реабилитации. Избыточное давление со стороны менеджеров клиники. Вы автоматически попадаете в эту систему ажиотажа, решение может стать слишком поспешным, а оно должно быть взвешенным.

Как правильно выстроить ожидания, чтобы не делать коррекцию

Главные цели – гармония и естественность, а не соответствие моде. Желание постоянно соответствовать трендам приводит к частым повторным операциям.





Важно прислушиваться к хирургу, который с самого начала обозначает все нюансы и дает соответствующие рекомендации. Если вам сказали ограничить физическую активность на месяц, значит, нужно это сделать.

Помните, что пожизненная гарантия невозможна. Все, что мы можно получить, – результат на столе, в руках хирурга. Все, что будет происходить позже, во многом зависит от самого пациента.