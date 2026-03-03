Аллергия или ОРВИ: как отличить по симптомам

Начнем с базы: ОРВИ – это вирусная инфекция верхних дыхательных путей, а аллергия – реакция иммунной системы на конкретный триггер, например пыльцу, пыль, шерсть животных. Внешне состояния могут выглядеть почти одинаково, но в основе лежат разные процессы – инфекционное воспаление и иммунная реакция. Рассказываем про конкретные признаки, по которым можно быстро отличить два заболевания даже при схожих симптомах.





В чем разница между ОРВИ и аллергией

При ОРВИ в организм попадает вирус, и иммунная система запускает воспалительную реакцию как ответ на борьбу с вирусам. Отекает слизистая носа, усиливается выработка слизи, может повышаться температура. Может появиться слабость, ощущение усталости, иногда ломота в теле. Это системный ответ на инфекцию – человек действительно чувствует себя больным.

Аллергия развивается иначе. В организме нет инфекции, реакция появляется после контакта с конкретным аллергеном – пыльцой, пылью, шерстью животных. Чувствительность иммунитета повышается, в ответ высвобождается гистамин, который вызывает отек, насморк, слезотечение. При этом выраженной интоксикации и общего ухудшения самочувствия чаще всего нет.

Ключевое различие – причина и реакция организма. Вирусная инфекция всегда временная: сначала симптомы нарастают, затем уменьшаются и проходят. Аллергия сохраняется, пока продолжается контакт с триггером, и может повторяться в одних и тех же условиях.

Почему их путают

ОРВИ легко спутать с аллергией, потому что симптомы очень похожи. В обоих случаях возможны насморк, заложенность носа, чихание, слезотечение, дискомфорт в горле.

В первые дни вирусной инфекции выделения часто прозрачные и жидкие, как и при аллергической реакции. Отек слизистой тоже присутствует в обоих случаях. По одному признаку отличить состояния невозможно.

Сезонность усиливает путаницу. Весной совпадают всплеск вирусных инфекций, адаптация организма к потеплению после долгого холода и цветение растений, которые часто становятся причиной начала аллергии. Осенью картина похожая: начинается отопительный сезон, из-за сухого воздуха в помещениях могут появиться заложенность, насморк, начинается вспышка сезонных инфекций. Ошибиться очень легко, если не учитывать общую картину болезни и состояние организма.





Когда это ОРВИ

Есть ряд конкретных признаков, которые указывают на вирусную инфекцию. Типичное течение болезни: системные симптомы и улучшение самочувствия в течение недели.

Боль или першение в горле в начале заболевания;

общее недомогание, ощущение “разбитости”;

возможное повышение температуры;

ломота в мышцах;

постепенное изменение характера выделений из носа в течение нескольких дней;

ограниченное время болезни – чаще до 10 дней с постепенным улучшением.

Когда это аллергия

По признакам из этого списка можно понять, что организм отреагировал на конкретный триггер. Такое может произойти, даже если раньше аллергии не было. Полезно сдать анализы, чтобы определить причину и избежать воздействия аллергена – при контакте симптомы будут сохраняться до нескольких недель. Также полезно проконсультироваться у врача-аллерголога, чтобы он назначил лечение и препараты, которые облегчат состояние.

Выраженный зуд в носу и глазах;

чихание несколько раз подряд;

прозрачные, водянистые выделения из носа;

отсутствие температуры;

четкая связь с контактом (симптомы появляются сразу после него);

симптомы повторяются при одних и тех же условиях или в одно и то же время года.





Когда нужно обратиться к врачу

Иногда вирусная инфекция может протекать на фоне аллергического ринита. Если течение нетипичное или симптомы выражены сильнее обычного, нужна консультация, чтобы быстрее убрать причину, улучшить самочувствие и избежать осложнений.