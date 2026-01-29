Подтяжка век: какой метод выбрать и что нужно учитывать

Область век – одна из самых уязвимых зон лица: кожа здесь тонкая, а анатомические изменения становятся заметны раньше, чем в других зонах. Опущение тканей, нависающая кожа могут формироваться задолго до выраженных возрастных изменений. О том, какие методы коррекции используются сегодня, как подбирается тактика и от чего на самом деле зависит результат, рассказывает пластический хирург Георгий Карапетян.





Показания: как понять, что пора задуматься о подтяжке

Задача блефаропластики – не в омоложении, а в устранении анатомических изменений, которые невозможно скорректировать нехирургическими методами.

Главные показания – избыток кожи век и жировые выпячивания, формирующие нависание, мешки и ощущение усталого взгляда. Эти изменения могут быть связаны как с возрастом (чаще после 35–40 лет), так и с генетикой – в некоторых случаях они заметны уже в 20–25 лет.

Ключевой момент – субъективное восприятие. Пациент начинает регулярно видеть в зеркале и на фотографиях то, что его не устраивает, и понимает, что уход, косметология и аппаратные методики не дают эффекта. Задача хирурга на консультации – определить, являются ли эти изменения следствием анатомических деформаций и можно ли их устранить хирургически.

Какие методы коррекции век используются сегодня

Базовый метод – разные варианты блефаропластики.

Классическая блефаропластика предполагает удаление избыточной кожи и, при необходимости, коррекцию круговой мышцы глаза. Применяется, когда нависание выражено и щадящие методы неэффективны.

Трансконъюнктивальная блефаропластика выполняется через внутренний доступ без кожных разрезов. Подходит пациентам без избытка кожи, но с выраженными жировыми грыжами.

Также существуют нехирургические методы – глубокая лазерная шлифовка или радиочастотные технологии. Они работают за счет поверхностного повреждения кожи и ее последующего сокращения. Такие методы дают результат при минимальном избытке тканей и отсутствии жировых выпячиваний.





Как определяется метод, который даст лучший результат

Выбор метода всегда зависит от особенностей анатомии, а не от возраста или предпочтений пациента. Он только формулирует, что именно его не устраивает. Тактика вмешательства – зона ответственности врача. Хирург оценивает эти параметры.

Объем и распределение избыточной кожи.

Наличие и выраженность жировых грыж.

Положение наружного угла глаза и нижнего века.

Ожидания пациента и допустимый период реабилитации.

Когда показана классическая блефаропластика, а когда – щадящие техники

Классическая блефаропластика показана при выраженном избытке кожи и нарушении контура век. Щадящие методы (трансконъюнктивальный доступ или лазерная шлифовка) возможны, если речь идет о жировых грыжах без кожного нависания или минимальных изменениях.

Решение всегда индивидуально и основано на соотношении объема тканей и ожидаемого результата.

Возраст – не определяющий фактор. Толщина кожи век у разных людей отличается незначительно и редко влияет на технику вмешательства. Исключения связаны с полом: у мужчин кожа век чаще плотнее, поэтому чаще предпочтение отдают трансконъюнктивальному доступу без удаления кожи. В остальном ключевым остается анатомическое состояние тканей и запрос пациента.

Роль жировой ткани век: почему ее удаление подходит не всем

Параорбитальная жировая клетчатка выполняет важную функцию – амортизирует глазное яблоко и обеспечивает его питание. Полное удаление жира недопустимо.

В современной блефаропластике жир удаляется только частично или перераспределяется. Цель – добиться ровного, естественного контура без мешков и без провалов. Именно перераспределение жира позволяет избежать "пустого" и уставшего взгляда.

Когда подтяжку век сочетают с другими вмешательствами

Современные технологии позволяют выполнять комбинированные операции без увеличения рисков и сроков реабилитации. Если показания совпадают, блефаропластику можно сочетать с подтяжкой лобно-височной зоны, средней трети лица или другими эстетическими вмешательствами.

Противопоказания к подтяжке век

Хронические заболевания в стадии обострения.

Острые инфекционные и воспалительные процессы.

Состояния, не находящиеся под медицинским контролем.





Реабилитация: сроки и особенности

Первичная регенерация тканей занимает около двух недель вне зависимости от метода. В этот период сходят отеки и синяки.

Окончательное восстановление занимает несколько месяцев и во многом зависит от техники хирурга. Современные бесшовные технологии позволяют минимизировать травматизацию и сделать следы вмешательства практически незаметными.

Возможные риски и осложнения

Как и при любом хирургическом вмешательстве, возможны неспецифические осложнения – кровотечения, воспаление, нарушение заживления. Специфические осложнения связаны с анатомией глазной области и встречаются редко. Подавляющее большинство рисков зависит от опыта хирурга и выбранной техники.

Сколько держится результат

Долговечность результата на 80% определяется техникой и технологией операции и на 20% – индивидуальными анатомическими особенностями. В среднем эффект сохраняется 12–15 лет, а у части пациентов значительно дольше.