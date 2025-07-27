До 18-ти не трогай: когда ринопластика действительно безопасна

До какого возраста нельзя делать ринопластику – и почему это не просто формальность, а медицинская необходимость, рассказал пластический хирург Камил Мамедли.





Вопрос о том, с какого возраста можно проводить ринопластику, является одним из наиболее часто задаваемых пластическим хирургам. Подростковый период – время повышенной самокритики, сравнений с окружающими и идеализированными образами из глянцевых журналов. Многие молодые люди, оценивая свою внешность, находят в ней недостатки, и нос, как одна из наиболее заметных черт лица, часто становится объектом недовольства. Желание исправить горбинку, сузить крылья носа, изменить его форму – все это подталкивает подростков к мысли о ринопластике, зачастую еще до достижения совершеннолетия. Мечта о красивом, ровном носе с изящным кончиком кажется им вполне осуществимой.

Однако реальность несколько сложнее. Я категорически не рекомендую проводить эстетическую ринопластику до 18 лет при отсутствии серьезных медицинских показаний. Это не просто рекомендация, а необходимая мера предосторожности, обусловленная физиологическими особенностями развития организма. Давайте разберемся, почему так важно придерживаться этого возрастного ограничения.





Главная причина кроется в активном росте и формировании лицевого скелета у подростков. Процесс этот продолжается, как правило, до 16–18 лет, а иногда и дольше. Хрящевая ткань носа, особенно в подростковом возрасте, обладает высокой пластичностью и подвержена значительным изменениям. Любое хирургическое вмешательство в этот период может привести к непредсказуемым результатам, которые могут проявиться уже после завершения роста костей.

Представьте: операция проведена в 15 лет, а через три года, когда завершится формирование лицевого скелета, нос может измениться непредсказуемым образом. Он может приобрести нежелательную форму, кончик сместиться, крылья носа изменятся в размерах – все это может полностью нивелировать эффект первоначальной операции. Риск получения нежелательного результата значительно возрастает, так как прогнозировать окончательные изменения лица в подростковом возрасте практически невозможно. Хирург, даже самый опытный, не может с уверенностью сказать, как именно будет выглядеть нос пациента после завершения роста лицевого скелета.

Поэтому стремление к быстрому результату может обернуться разочарованием и необходимостью повторной операции, которая, в свою очередь, также сопряжена с рисками.

Конечно, существуют исключения. В случае травматического повреждения носа, при наличии серьезных функциональных нарушений, затрудняющих носовое дыхание, или при врожденных аномалиях, восстановительная ринопластика может быть проведена и в более раннем возрасте. Но это – медицинские показания, а не желание просто изменить форму носа. В таких ситуациях хирургическое вмешательство направлено не на улучшение эстетики, а на восстановление функции и устранение патологии.





В заключение хочется еще раз подчеркнуть, что риск непредсказуемых изменений формы носа после ринопластики, проведенной до 18 лет, значительно выше, чем после 18. Подождать до совершеннолетия – значит обеспечить себе наибольшие шансы на достижение желаемого эстетического результата и минимизировать риски. Поспешность в данном случае может обернуться не только несоответствием ожиданиям, но и дополнительными проблемами со здоровьем. Поэтому, взвесив все "за" и "против", лучше дождаться завершения формирования лицевого скелета, чтобы ринопластика принесла именно тот результат, о котором вы мечтаете, и не принесла разочарований.