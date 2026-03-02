Лучшие зубные щетки выбрали читатели Клео.ру в рамках народного рейтинга

Здоровье зубов напрямую зависит от качества ухода, а правильно подобранная зубная щетка является его основой. В рамках народного рейтинга были собраны модели из синтетических материалов с мягким уровнем жесткости – категории, востребованной для бережной чистки эмали и ухода за деснами.

В подборку вошли щетки, сопоставимые по характеристикам и ценовому сегменту, уже представленные на рынке и знакомые потребителям. Такой подход позволил провести корректное сравнение и сформировать объективный итоговый список.

В голосовании приняли участие более двух тысяч человек. Участники делились личным опытом использования, а финальные результаты были сформированы на основе суммарных данных сайта Клео.ру и Telegram-канала.

По итогам опроса лидерами рейтинга стали:

1 место – SPLAT Professional ULTRA SENSITIVE Soft

2 место – BIOMED Pink Salt

3 место – Curaprox CS 1560 Soft

Рейтинг отражает реальные предпочтения аудитории и показывает, каким моделям пользователи доверяют ежедневный уход за полостью рта.

Народные рейтинги Клео.ру формируются на основе открытого голосования и направлены на создание прозрачной системы оценки товаров повседневного спроса. Ранее читатели уже выбирали лучшие клиники флебологии, бальзамы для губ, банковские приложения, зубные пасты, солнцезащитные средства, дезодоранты, питьевую воду, детское питание, витамины D₃ и гидрогелевые патчи.

