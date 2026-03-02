Лучшие зубные щетки выбрали читатели Клео.ру в рамках народного рейтинга

 390

Читатели выбрали лучшие мануальные (ручные) зубные щетки, которые, по их мнению, оптимально подходят для ежедневной гигиены полости рта.

Здоровье зубов напрямую зависит от качества ухода, а правильно подобранная зубная щетка является его основой. В рамках народного рейтинга были собраны модели из синтетических материалов с мягким уровнем жесткости – категории, востребованной для бережной чистки эмали и ухода за деснами.

В подборку вошли щетки, сопоставимые по характеристикам и ценовому сегменту, уже представленные на рынке и знакомые потребителям. Такой подход позволил провести корректное сравнение и сформировать объективный итоговый список.

В голосовании приняли участие более двух тысяч человек. Участники делились личным опытом использования, а финальные результаты были сформированы на основе суммарных данных сайта Клео.ру и Telegram-канала.

По итогам опроса лидерами рейтинга стали:

1 местоSPLAT Professional ULTRA SENSITIVE Soft
2 местоBIOMED Pink Salt
3 местоCuraprox CS 1560 Soft

Рейтинг отражает реальные предпочтения аудитории и показывает, каким моделям пользователи доверяют ежедневный уход за полостью рта.

Народные рейтинги Клео.ру формируются на основе открытого голосования и направлены на создание прозрачной системы оценки товаров повседневного спроса.  Ранее читатели уже выбирали лучшие клиники флебологиибальзамы для губбанковские приложениязубные пасты, солнцезащитные средствадезодорантыпитьевую водудетское питаниевитамины D₃ и гидрогелевые патчи.

Елизавета Федорова

Выпускающий редактор

 

Сетевое издание "Клео.ру" Реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 86153 от 19.10.2023 г.

