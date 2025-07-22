Профилактика гравитационного птоза: что делать после 30

С возрастом лицо меняется – и это не всегда про мимику и морщины. Один из главных признаков возрастных изменений – гравитационный птоз или опущение тканей. Это происходит само собой под действием силы тяжести. Но такого объяснения не всегда достаточно.

Сафонова Любовь Николаевна, пластический хирург высшей категории, создатель авторской методики ринопластики честно ответила на все вопросы – почему появляется гравитационный птоз, как распознать первые признаки и какие меры помогут замедлить процесс.

Что такое гравитационный птоз и как он проявляется

Птоз – это изменение анатомии лица. С возрастом контуры начинают смещаться вниз: нарушается линия нижней челюсти, сглаживается шейно-подбородочный угол, появляются нависающие щеки и углубленные носогубные складки. Это результат действия силы тяжести на ткани, которые потеряли тонус.

Что усиливает птоз





Внешние факторы

Гравитация (да, она всегда работает и не зависит ни от чего – это природа).

Загрязнение окружающей среды, недостаток или переизбыток ультрафиолета, переутомление, недостаток сна.

Привычки спать лицом в подушку или сутулиться усиливают смещение тканей вниз.

Внутренние

Возрастные изменения: снижение эластичности кожи, ухудшение микроциркуляции, потеря коллагена и жира.

Генетика, в том числе особенности строения лица и кожи.

Резкие колебания веса, особенно с потерей подкожного жира.

Чем поможет косметолог

Ряд процедур могут остановить изменения и помочь обмануть время. Но когда контур лица уже сильно изменен, косметология может только замедлить прогресс, но не устранить изменения. Для радикальных перемен нужна хирургическая подтяжка.

Поддерживающие процедуры, которые улучшают эластичность тканей и лимфоток: биоревитализация, мезотерапия, мягкие микротоки.

Армирование нитями – считается профилактической методикой: нити работают как "костыль", поддерживая ткани до появления выраженного птоза.

Аппаратные методы (SMAS, HIFU, RF-лифтинг) также относятся к профилактике, а не коррекции.

Ошибки, которые только ухудшают ситуацию

Избыточное введение филлеров в нижнюю треть лица утяжеляют ткани и ускоряют провисание. Частые процедуры с выраженным отеком нарушают лимфоток и растягивают кожу. Отсутствие контроля тонуса мышц с помощью ухода – если лицо постоянно "тянет вниз", визуально ситуация только усугубляется.

Почему профилактику стоит начинать как можно раньше



Главная ошибка – ждать, пока изменения станут очевидны. Профилактика актуальна не с 30 лет, а с того момента, как вы начинаете замечать изменения или осознавать, что молодость не вечна.



Первое, с чего стоит начать, – это осанка. Именно положение головы влияет на силу гравитационного воздействия: чем выше вы ее держите, тем меньше рисков.

Второй важный фактор – мышечный тонус. Мимические мышцы поддерживают мягкие ткани, особенно в зоне щек, губ и дна рта (это область под подбородком), где нет костной опоры. Чем лучше развит мышечный каркас, тем медленнее опускается лицо. Поэтому фитнес для лица, массаж и упражнения – не модный тренд, а эффективные меры.

Домашний уход, который действительно работает

Самостоятельная забота о коже – отличная профилактика. Это всегда проще, чем коррекция. Начав сегодня, вы отсрочите необходимость более радикальных мер в будущем.

Делайте массаж лица, но в правильной технике: по линиям лимфотока, с акцентом на щеки и овал.

Наносите увлажняющие и питательные кремы. Они не сработают как "волшебная таблетка" и не избавят от визуальных изменений, но дадут коже дополнительную опору и помогут вернуть тонус.

Уделите время упражнениям на мышцы лица – зоны щек, подбородка, губ.

Контролируйте осанку – держите голову прямо, особенно за компьютером и телефоном.

Следите за эмоциональным фоном – расслабленные мышцы с грустной мимикой визуально старят. Если на вашем лице чаще будет улыбка, появится тонус поднимающих мышц. Он сформирует "лифтинг-эффект" естественным образом.

