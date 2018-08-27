Что такое комплекс Омега 3-6-9: как принимать

Для нормального функционирования организма необходимы многие вещества. К примеру, жиры. За биологическую регуляцию природных функций отвечают такой их подтип, как жирные кислоты. Эти вещества, в свою очередь, принято делить на насыщенные и ненасыщенные - Омега 3, 6, 9. Сегодня на рынке представлены комплексы, в которых они объединены. Узнаем для чего полезно и как принимать такие составы, имеют ли они противопоказания.

Что такое Омега

Омега-3, 6 и 9 представляют ненасыщенные жирные кислоты. Их условно делят на две группы:

мононенасыщенные - соседние атомы углерода имеют не более одной двойной связи;

полиненасыщенные - связей больше.

Первая представлена Омега-3 и 6, а вторая - Омега-9. Мононенасыщенные кислоты не относятся к группе незаменимых. Это значит, что даже при возникновении в организме их недостатка необратимые процессы не начнутся.

Тогда как полиненасыщенная группа обязательно должны поддерживаться на должном уровне для нормального функционирования всех внутренних систем. Одновременно, нарушение баланса между Омега-3 и 6 способно нарушить нормальную работу организма.

Важное соотношение

Как показывает практика, в рационе большинства современных людей наблюдается преобладание Омега-6 и 9, тогда как Омега-3 практически отсутствует. Соотношение между двумя незаменимыми кислотами в рационе жителей России составляет 1:25, тогда норма составляет 1:3, это в идеале.

При участии археологов было установлено, что в те времена, когда питание человека состояло исключительно из зелени, мяса, рыбы нехватки Омега-3 не наблюдалось. Кроме того, строго соблюдался баланс между двумя незаменимыми кислотами.

Картина стала меняться по мере того, как человек осваивал земледелие и скотоводство. Теперь же, когда технологии выращивания растений и животных максимально усовершенствованы, концентрация Омега-6 превышает рекомендованную норму в 5 раз и даже больше.

Омега-3 кислоты в большом количестве содержатся в зелени темно-зеленого цвета, а также морских водорослях. Это же вещество насыщает мясо и молоко животных, а также рыбу, которые питаются этими продуктами. В зерне и комбикормах, которыми чаще всего откармливают коров, кур и другую живность на фермах, преобладает Омега-6. Как и в популярных сегодня растительных маслах.

Биологическая роль

Рассматривая для чего полезно принимать комплекс Омега-3-6-9 и как его принимать, важно понимать значение каждого компонента для организма, положительное и отрицательное влияние.

Омега-9

Синтезируется организмом из мононенасыщенных кислот, поэтому присутствие их в диете не является обязательным. Пищевыми источниками вещества является арахис, грецкие орехи, авокадо, фундуке и оливковом масле.

Существует мнение, что недостаточное или, напротив, избыточное употребление Омега-9 связано с развитием целого ряда заболеваний:

коронарная недостаточность;

опухоли злокачественного типа;

диабет.

Также некоторые связывают Омега-9 с нарушением доли жира в организме. Однако научных доказательств ни одному из предположений нет.

Омега-3 и 6

Из всех полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) наибольшее значение для здоровья имеют такие: эйкозапентаеновая, докозагексаеновая и арахидоновая. Эти вещества составляют клеточные мембраны. При этом на долю Омега-6 приходится три четверти защитных перегородок, остальное - на долю Омега-3. Сохранение природного баланса веществ обеспечивает реализацию физиологических свойств клеточных мембран.

Также ПНЖК участвуют в выработке микромолекулярных регуляторов тканевых, а также клеточных функций. Они называются эйкозаноидами. Вещества оказывают влияние на тонус сосудов кровеносной системы, содержание липидов в крови, показателей свертываемости.

Изучая для чего полезно и как принимать комплекс Омега-3-6-9 важно понимать, что эйкозаноиды ПНЖК отличаются между собой. Избыток метаболитов Омега-6 могут спровоцировать аллергические, воспалительные процессы, сделать кровь избыточно густой, что в свою очередь влечет за собой образование тромбов.

Метаболиты Омега-3 способствуют устранению атипичных процессов в организме, исключают тромбообразование. Также они важны для людей с нарушением сердечного ритма.

О комплексе

Чтобы поддерживать в организме баланс всех жирных кислот, рацион должен быть сбалансированным. Это значит, что в нем должна присутствовать в изобилии морская рыба, большое количество зелени, овощей.

К сожалению, в сегодняшних экономических реалиях не каждому человеку доступно организовать такое питание. Диетологи предложили альтернативу - комплекс Омега-3-6-9. Для чего полезно и как принимать это состав.

Комплекс крайне важен и полезен для нормального функционирования головного мозга и сердечно-сосудистой системы. Но главное, что он просто незаменим для людей, которые активно тренируются (например, спортсмены в период подготовки к соревнованиям) или же вынуждены соблюдать диету для регулирования массы тела.

Снижение массы тела

Использование комплекса оказывает вспомогательное действие на организм в период, когда с целью нормализовать вес человек вынужден полностью или частично ограничить употребление мяса и рыбы. Омега-6 положительно влияет на скорость метаболизма, увеличивая ее. Это значит, что пища лучше переваривается и не застаивается.

Уникальный состав комплекс увеличивает длительность тренировок. Соответственно, рациональная диета и достаточные физические нагрузки способствуют быстрому и эффективному снижению массы тела.

В помощь бодибилдерам

Такой специфический вид спорта оказывает большую нагрузку на многие системы и органы. И это требует восстановления, для чего и полезно принимать Омега-3-6-9 как источник важных кислот. Компоненты благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему, которая во время тренировок испытывает особенно большую нагрузку. Также они повышают общую выносливость, укрепляют нервные волокна и сосуды.

Тренировки бодибилдеров сопровождаются повышением артериального давления. Комплекс снижает его до нормальных показателей, что также снижает нагрузку с сердца. Все это положительно влияет на качество и количество тренировок. Жирные кислоты помогают укреплять телосложение.

Схема приема. Противопоказания

Для чего полезно вводить в рацион комплекс Омега-3-6-9 мы рассмотрели. Интересно, как принимать его тем, кто хотел бы провести свой вес в норму и активно накачивает мышечную массу. Схема несложная. Три раза в день во время приема принимать по 1 капсуле. Наблюдающий врач может корректировать дозировку.

Существует другая форма комплекса - жидкая. Состав перед приемом тщательно, но осторожно встряхивают. Дозировку рассчитывают исходя из веса. На каждые 50 кг берется 1 ст. л. Принимается также во время еды.

У комплекса есть несколько прямых противопоказаний:

повышенная чувствительность к одному или сразу всем компонентам;

прием других витаминных компонентов;

камни в органах мочеполовой системы;

нарушения в работе щитовидной железы.

Но даже если перечисленных нарушений нет, проконсультироваться у врача не будет лишним.

Полезная альтернатива

Комплекс, который соединяет все три жирные кислоты, показан для людей, которые худеют или интенсивно тренируются. В иных случаях достаточно ограничиться приемом Омега-3, поскольку Омега-6 поступает в достаточном количестве с едой, а третья кислота менее важна.

Главным источником Омега-3 является рыбий жир. Если регулярно принимать этот продукт, удается предотвратить развитие атеросклероза, предупредить инфаркт и инсульт.

Полезные и опасные качества

Многочисленные исследования показали пользу продукта в таких случаях:

терапия аутоиммунных заболеваний, а также патологий сердечно-сосудистой системы;

период вынашивания ребенка;

высокое кровяное давление;

период климакса;

нарушение зрения;

анемия;

дистрофия и, напротив, ожирение.

Рыбий жир также назначается лицам, у которых высок риск развития сердечно-сосудистых нарушений. В результате приема количество триглицеридов значительно снижается, качественно улучшается работа головного мозга, отмечается торможение прогрессирования болезни Альцгеймера. Продукт приводит к увеличению серотонина, что благоприятно влияет на настроение.

Прежде чем узнавать, как принимать рыбий жир Омега-3 в капсулах взрослым важно узнать о противопоказаниях к приему:

нарушения в функционировании мочеполовой системы;

патологические нарушения щитовидной железы.

Как принимать рыбий жир омега 3 в капсулах взрослым. Схема достаточно проста - от 1 до 3 капсул трижды в день. Лучше всего это делать после того, как человек поест. Лучше всего запивать обыкновенной водой.