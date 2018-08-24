Диета стол №9 при диабете 2 типа

Лечебное питание — это лучший вид терапии при диабете 2 типа. Соблюдение диеты "Стол №9", разработанной советским ученым Певзнером, позволяет добиться того, чтобы не поднимался сахар. Вместе с тем грамотно составленный рацион помогает бороться с ожирением, что облегчает течение диабета.

Цели диеты

Диабет 2 типа развивается в основном у людей старше 40 лет. Есть 2 основные причины появления характерных симптомов:

Поджелудочная железа перестает вырабатывать достаточное количество инсулина из-за возрастных изменений, сопутствующих патологий, стрессов и других причин. Из-за ожирения клетки тела прекращают воспринимать инсулин. В этом случае железа здорова, организм вырабатывает достаточное количество гормона, но у тканей формируется резистентность. Соответственно, первоочередная цель при диабете 2 типа заключается в подборе полноценного питания, которое поможет проконтролировать без уколов, чтобы не поднимался сахар, и позволит избавиться от лишнего веса. В отечественной медицине для этих целей успешно используется диета "Стол №9”.

Основные правила

Из-за того, что для здоровья пациента необходимо контролировать уровень сахара в крови и уменьшить калорийность пищи, из рациона практически полностью исключаются простые углеводы и жиры. Содержание сложных углеводов уменьшается наполовину до уровня 200–300 г в сутки.

Также необходимо проследить, чтобы пища была богата белками. Приемлемый уровень калорийности варьируется от 1500 до 2500 кКал.

Если у человека при диабете 2 типа также есть и другие сопутствующие хронические заболевания, врач подскажет, как видоизменить 9 стол, чтобы сахар не поднимался, но и другие симптомы не проявлялись из-за несбалансированного питания. Также рекомендуется по возможности увеличить уровень физических нагрузок, чтобы ускорить сброс веса.

Что касается использования сахарозаменителей, то рекомендуется отдавать предпочтение стевии, вместо ксилита, фруктозы или сорбита. В этом случае подсластитель также учитывается при подсчете нормы употребленных углеводов.

Из чего составлять рацион

Чтобы уровень глюкозы в крови резко не поднимался, 9 стол подразумевает полное исключение из рациона муки и сахара, а также всех продуктов, в которых они содержатся. Еще необходимо регулировать питание, учитывая гликемический индекс продуктов.

Из-за этого вся еда в меню пациента с диабетом 2 типа делится на 3 основные категории:

Тип продуктов Можно всегда Ограниченно Нельзя Мясо и рыба - Яйца, диетическое мясо и птица (говядина, индейка, кролик и прочие), колбасы и мясные полуфабрикаты, любые разновидности рыбы Сало, паштеты, субпродукты, жирное мясо Овощи Капуста любой разновидности, морковь, кабачки, репа, баклажаны, редька, болгарский перец, редис, огурцы, помидоры, салат, стручковая фасоль, шпинат, щавель, грибы Картофель и свекла, фасоль, кукуруза, чечевица, горох, хрен - Фрукты и ягоды - Абрикосы, крыжовник, алыча, вишня, грейпфруты, смородина, брусника, облепиха, клюква, слива, персики, яблоки Все разновидности орехов и семечек, ананасы, бананы, дыни, манго, виноград, изюм, инжир, финики, хурма, курага Молочные продукты - Кисломолочные продукты до 1,5% жирности, творог, сметана, сыры менее 30% жирности Любые жирные молочные продукты: молоко, сметана, сыры, сливки и прочие, ряженка, тан, айран Мучные изделия и злаки - Крупы гречневая, ячневая, овсяная, пшенная, кукурузная, перловая, хлеб ржаной или с отрубями, цельнозерновые хлебцы, сухари Пшеничный хлеб, любые макаронные изделия, рис, манная крупа и саго, пельмени, вареники, блины и прочие блюда из теста Напитки Вода, чай, Соки яблочный, морковный, шиповниковый, сливовый, тыквенный, томатный, кофе с молоком, цикорий Алкоголь, любые сладкие напитки Десерты - Мед, кондитерские изделия на основе сахарозаменителей, особенно желе, мармелад и зефир Любые продукты, содержащие муку или сахар Специи, приправы Зелень, лук, чеснок, корица, имбирь, гвоздика Лен, куркума, базилик, шафран, калган, лавровый лист, черный перец, кардамон Горчица, сахар, майонез Кулинарные жиры - Растительное масло в минимальных количествах Сливочное масло, смалец

Переходить на полностью вегетарианский образ жизни не рекомендуется. Желательно, чтобы рацион был разнообразным.

При этом растительной пище должна отводиться только половина порции, из которых доля фруктов на каждый прием пищи не должна превышать 200 г. Еще по четверти — это злаковые продукты и белковая пища (яйца, мясо, рыба, молочные продукты).

Как питаться при диабете

Впервые сталкиваясь с ограничениями, может показаться, что придется забыть о разнообразной пище. Но на самом деле все не так. Конечно, необходимо полностью исключить любые консервации, маринады, копченые продукты. Также необходимо отказаться от жарки и запекания в масле.

Вместо этого блюда по большей части отвариваются или готовятся на пару, чтобы уменьшить нагрузку на пищеварительный тракт. Также можно запекать продукты, не добавляя к ним растительное масло, жирные молочные продукты.

Из-за недостатка инсулина, пациент с диабетом постоянно чувствует голод. Поэтому питание необходимо разбивать на 5–6 раз в сутки. Наиболее калорийную пищу рекомендуется употреблять с утра. Это позволит организму проще справиться с притоком энергии и позволит лучше себя чувствовать в течение дня.

Также следует обязательно проконсультироваться с лечащим врачом. В зависимости от индивидуальных особенностей тела пациента и специфики лечения могут вводиться дополнительные ограничения в рационе.

Но возможно и обратное, когда терапевт разрешит периодически баловать себя лакомствами из запретного списка, если организм уже в состоянии воспринять их без последствий для общего состояния.