Кишечник относится к сложным органам пищеварительного органа, который выполняет множество функциональных задач. Из-за нарушения природного процесса дефекации скапливаются непереваренные остатки пищи, каловые массы. Это становится причиной интоксикации, отравления организма и снижения защитных сил организма.

Устранить эту проблему удается не только диетой, но и глубокой очисткой. Для этого следует знать как правильно делать клизму для очищения кишечника в домашних условиях.

Что представляет собой процедура

Для проведения клизмирования требуется около двух литров воды, предварительно закипяченной, также можно воспользоваться лечебным раствором на основе трав, вводится в просвет кишки. Большой объем, а также глубина введения жидкость разжижает скопившиеся каловые массы. Как результат —быстрая эвакуация.

Остатки, которые скопились в верхних участках кишечника, позднее выйдут самостоятельно.

Добавление в раствор 3 столовых ложек пищевой соды усиливает ожидаемый эффект от клизмы. Такой же результат наблюдается при использовании отвара лекарственной ромашки. Температура рабочего состава - важный компонент того, как правильно делать клизму для очищения кишечника в домашних условиях. Она не должна избыточно холодной, иначе будут отмечаться признаки спазмирования. Одновременно и использование горячей воды не является верным.

Это ускорит всасывание токсинов и, соответственно, усугубит состояние пациента. Оптимальная температура - 35 градусов.

Что может потребоваться

Чтобы клизмирование в домашних условиях провести правильно, следует приобрести такие средства и приспособления:

кружка Эсмарха;

рабочий раствор;

вазелин;

одноразовая пеленка.

Первое приспособление — основное. Современные модели имеют мерную шкалу, что помогает отслеживать объем раствора. На одном конце имеется отверстие с крышкой и петлей для подвешивания. С другого конца выходит трубка, конец которой закруглен, что облегчает введение.

Техника проведения

Рассмотрим как правильно делать клизму для очищения кишечника в домашних условиях. Точное соблюдение техники и правил проведения процедуры гарантирует положительный результат и отсутствие последствий.

При наличии помощника

Прежде всего, пациенту следует занять лежачее положение на левом боку. Ноги согнуты в коленях и слегка подтянуты к туловищу. Кружка закреплена на специальной стойке. Помощник смазывает конец трубки вазелиновым маслом и осторожно вводит его в задний проход пациента.

Самостоятельное проведение

Кружка крепится на возвышении. Пациент становится на колени и упирается локтями. Одной рукой вводится трубка в задний проход и открывается поток.

В обоих случаях поверхность, на которой будет проводиться процедура, покрывается пленкой. Также можно воспользоваться одноразовой клеенкой.

Это защитит пол и окружающую мебель изливающимися каловыми массами. Глубина введения наконечника не должна превышать 12 см.

Объем жидкости, которую вливают в кишечник, индивидуален. После того как начнет ощущаться чувство наполненности, поступление жидкости перекрывают. Для достижения максимального эффекта следует удерживать раствор внутри на протяжении 5 или 10 минут. Затем можно произвести опорожнение кишечника.

Если во время проведения процедуры при условии правильного введения концевика будет отмечаться выливание жидкости, можно сделать вывод, что каловых масс слишком много. В этом случае следует остановить постановку клизмы и попытаться опорожнить кишечник, после чего продолжить введение жидкости.

Клизму делают один раз в 7-14 дней. При этом должен соблюдаться полноценный рацион питания. Полностью исключаются жирные, жареные, острые и сильно соленные блюда.

Примеры растворов

Рассмотрим какие составы, кроме кипяченной воды с содой, можно использовать для проведения глубокой очистки кишечника.

Травы

Отвары лечебных растений снимают воспаление, стимулируют местный иммунитет, устраняют спазмы и процессы брожения, гниения. Для клизмы хорошо подойдут ромашка, календула, березовые листья, семена укропа, шалфей.

Отвар готовится из столовой ложки травы и 0,5 л воды. Перед введением раствор тщательно процеживают и остужают до необходимой температуры.

Свекла

Овощ натирается на мелкой терки, заливается кипятком. Как только состав закипит, оставить для настаивания. Перед применением также процедить. Помогает восстановить природную микрофлору, омолодить организм.

Лимон

В двух литрах воды растворяют столовую ложку меда, добавляется сок одного лимона. Такой состав не только очищает кишечник, но и способствует восстановлению нормальной микрофлоры и, соответственно, устранению признаков дисбактериоза.

Соль

На один литр воды берется чайная ложка соли. Такой состав эффективно очищает от скопившихся каловых масс и снимает внутренние отеки.