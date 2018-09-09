Недостаток магния в организме у женщин

В организме здорового человека присутствуют практически все элементы таблицы Менделеева. В сбалансированных пропорциях эти частицы вместе с витаминами обеспечивают здоровое функционирование всех органов и систем.

Женский организм более чувствителен к нарушению баланса микроэлементов. Стрессы и ритм современной жизни прекрасной половины сказываются частыми разладами вегетососудистой и нервной систем, нарушением репродуктивных функций. Нередко такие симптомы у женщин проявляются на фоне недостатка в организме такого элемента, как магний.

Зачем нужен магний

Этот микроэлемент играет важную роль в синтезе белков и регулирует обмен веществ. Для обеспечения этих функций достаточно 400 мг магния в сутки. Несколько, до 450 мг, требуется его будущим мамам.

Этот важный элемент выполняет такую работу:

Улучшает работу мозга и контролирует проявление эмоций. Недостаток магния в организме может вызывать у женщин симптомы нервных расстройств, неуравновешенность психики. Обеспечивает качественную работу сердечной мышцы и сосудов. Дефицит элемента становится причиной повышения вредного холестерина, что становится прямым путем к инфарктам или инсультам. Укрепляет кости, зубную эмаль. Является залогом крепких ногтей и здоровых волос. Способствуют удалению шлаков и аллергенов из организма. Магний жизненно необходим для обеспечения функционирования женской репродуктивной системы. С эго наполненностью связано протекание менструаций, состояние женских органов, способность к зачатию и вынашиванию ребенка. Дефицит микроэлемента становится особенно опасным по достижению женщиной климактерического периода. В это время снижается твердость костей и суставов, которую обеспечивает магний вместе с кальцием и фосфором.

У женщин спортсменок, как и тех, чья деятельность связана с активной физической активностью, расход магния увеличивается вдвое. В этих случаях почти всегда рекомендовано дополнительное употребление пищевых добавок с микроэлементами.

Признаки дефицита

Недостаток магния в организме у женщины проявляется следующими симптомами:

Хроническая усталость, сонливость при недостаточно хорошем сне в ночное время. Нарушение метаболизма. Частые спазмы в мышцах. Развитие костных заболеваний.. Слабость, головокружение, тошнота, которые появляются как следствие нарушения обмена веществ. Частые депрессии, беспричинная апатия. Раздражительность, снижение концентрации. Проблемы с памятью. Аритмия, тахикардия, повышение артериального давления. Повышенная тяга к сладостям.

Симптомы острого дефицита

Эти признаки свидетельствуют о катастрофическом снижении уровня магния и требуют немедленного вмешательства, приема дополнительных препаратов. После клинического обследования и консультации с доктором, естественно:

частые вагинальные инфекции;

ночные судороги и онемение конечностей;

пересушенная зудящая кожа;

постоянная сухость во рту и жажда;

частые позывы к мочеиспусканию, инфекции мочевого пузыря;

мерцание в глазах;

резкая потеря веса без специальных диет.

Причины дефицита магния

Первичный недостаток микроэлемента в организме может быть врожденной наследственной патологией, а может стать приобретенным в результате внешних факторов:

Употребление питьевой воды с малым содержанием магния. К сожалению, даже бутилированная питьевая вода не имеет должной концентрации этого элемента. Продукты с малым содержанием магния. Обогащение почвы азотом, фтором, кальцием ведет к уменьшению доли данного металла, что сказывается на составе большинства продуктов питания. Непосильные физические и умственные нагрузки, стрессы. Чрезмерное увлечение алкоголем, курением. Употребление наркотических веществ. Симптомы недостатка магния проявляются у женщин в период беременности и менопаузы. Дефицит элемента возникает на фоне диабета, сердечных патологий, расстройств нервной системы.

Как восполнить недостаток

Как видите, проявления недостатка магния сходи с симптомами многих недугов. Поэтому ставить диагнозы и назначать самому себе препараты для его повышения нельзя, тем более что избыток этого металла не менее вреден, чем нехватка. Магний и кальций – тесно связанные между собой элементы, которые имеют свойство вытеснять друг друга.

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При повышенном наполнении тканей магнием уменьшается количество кальция, что ведет за собой другие проблемы. Назначать и рекомендовать препараты может только врач, после биохимического анализа крови.

Для восполнения дефицита магния доктора рекомендуют своим пациентам:

Вести здоровый образ жизни, избегать повышенных нагрузок и стрессов. Прием ряда витаминных комплексов и пищевых добавок. Регулирование рациона в пользу продуктов с высоким содержанием данного микроэлемента. Восполнить магний возможно введением в меню тыквенных семечек, миндальных и грецких орехов, какао, арахиса, фасоли, ржаного хлеба.

Значительная частица микроэлемента находится в семенах подсолнечника, скумбрии, зернистой икре, моркови, бананах, белых грибах, гречишном меде.

Магний – элемент спокойствия, силы и сердечного здоровья. Пропорциональное его содержание в организме возможно обеспечить только при соблюдении здорового питания и образа жизни, при необходимости дополняя рацион витаминными комплексами.