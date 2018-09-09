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Недостаток магния в организме у женщин

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В организме здорового человека присутствуют практически все элементы таблицы Менделеева. В сбалансированных пропорциях эти частицы вместе с витаминами обеспечивают здоровое функционирование всех органов и систем. 

Женский организм более чувствителен к нарушению баланса микроэлементов. Стрессы и ритм современной жизни прекрасной половины сказываются частыми разладами вегетососудистой и нервной систем, нарушением репродуктивных функций. Нередко такие симптомы у женщин проявляются на фоне недостатка в организме такого элемента, как магний.

Зачем нужен магний

Этот микроэлемент играет важную роль в синтезе белков и регулирует обмен веществ.  Для обеспечения этих функций достаточно 400 мг магния в сутки. Несколько, до 450 мг, требуется его будущим мамам. 

Этот важный элемент выполняет такую работу:

  1. Улучшает работу мозга и контролирует проявление эмоций. Недостаток магния в организме может вызывать у женщин симптомы нервных расстройств, неуравновешенность психики.
  2. Обеспечивает качественную работу сердечной мышцы и сосудов. Дефицит элемента становится причиной повышения вредного холестерина, что становится прямым путем к инфарктам или инсультам.
  3. Укрепляет кости, зубную эмаль.
  4. Является залогом крепких ногтей и здоровых волос.
  5. Способствуют удалению шлаков и аллергенов из организма.
  6. Магний жизненно необходим для обеспечения функционирования женской репродуктивной системы. С эго наполненностью связано протекание менструаций, состояние женских органов, способность к зачатию и вынашиванию ребенка.
  7. Дефицит микроэлемента становится особенно опасным по достижению женщиной климактерического периода. В это время снижается твердость костей и суставов, которую обеспечивает магний вместе с кальцием и фосфором. 

У женщин спортсменок, как и тех, чья деятельность связана с активной физической активностью, расход магния увеличивается вдвое. В этих случаях почти всегда рекомендовано дополнительное употребление пищевых добавок с микроэлементами.

Признаки дефицита

Недостаток магния в организме у женщины проявляется следующими симптомами:

  1. Хроническая усталость, сонливость при недостаточно хорошем сне в ночное время.
  2. Нарушение метаболизма.
  3. Частые спазмы в мышцах.
  4. Развитие костных заболеваний..
  5. Слабость, головокружение, тошнота, которые появляются как следствие нарушения обмена веществ.
  6. Частые депрессии, беспричинная апатия.
  7. Раздражительность, снижение концентрации.
  8. Проблемы с памятью.
  9. Аритмия, тахикардия, повышение артериального давления.
  10. Повышенная тяга к сладостям.

  • А у вас уровень магния в организме в норме?

Симптомы острого дефицита

Эти признаки свидетельствуют о катастрофическом снижении уровня магния и требуют немедленного вмешательства, приема дополнительных препаратов. После клинического обследования и консультации с доктором, естественно:

  • частые вагинальные инфекции;
  • ночные судороги и онемение конечностей;
  • пересушенная зудящая кожа;
  • постоянная сухость во рту и жажда;
  • частые позывы к мочеиспусканию, инфекции мочевого пузыря;
  • мерцание в глазах;
  • резкая потеря веса без специальных диет.

Причины дефицита магния

Первичный недостаток микроэлемента в организме может быть врожденной наследственной патологией, а может стать приобретенным в результате внешних факторов:

  1. Употребление питьевой воды с малым содержанием магния. К сожалению, даже бутилированная питьевая вода не имеет должной концентрации этого элемента.
  2. Продукты с малым содержанием магния. Обогащение почвы азотом, фтором, кальцием ведет к уменьшению доли данного металла, что сказывается на составе большинства продуктов питания.
  3. Непосильные физические и умственные нагрузки, стрессы.
  4. Чрезмерное увлечение алкоголем, курением.
  5. Употребление наркотических веществ.
  6. Симптомы недостатка магния проявляются у женщин в период беременности и менопаузы.
  7. Дефицит элемента возникает на фоне диабета, сердечных патологий, расстройств нервной системы.

Как восполнить недостаток

Как видите, проявления недостатка магния сходи с симптомами многих недугов. Поэтому ставить диагнозы и назначать самому себе препараты для его повышения нельзя, тем более что избыток этого металла не менее вреден, чем нехватка. Магний и кальций – тесно связанные между собой элементы, которые имеют свойство вытеснять друг друга.

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При повышенном наполнении тканей магнием уменьшается количество кальция, что ведет за собой другие проблемы. Назначать и рекомендовать препараты может только врач, после биохимического анализа крови.

Для восполнения дефицита магния доктора рекомендуют своим пациентам:

  1. Вести здоровый образ жизни, избегать повышенных нагрузок и стрессов.
  2. Прием ряда витаминных комплексов и пищевых добавок.
  3. Регулирование рациона в пользу продуктов с высоким содержанием данного микроэлемента.
  4. Восполнить магний возможно введением в меню тыквенных семечек, миндальных и грецких орехов, какао, арахиса, фасоли, ржаного хлеба.

Значительная частица микроэлемента находится в семенах подсолнечника, скумбрии, зернистой икре, моркови, бананах, белых грибах, гречишном меде.

Магний – элемент спокойствия, силы и сердечного здоровья. Пропорциональное его содержание в организме возможно обеспечить только при соблюдении здорового питания и образа жизни, при необходимости дополняя рацион витаминными комплексами.

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09.09.2018
Теги: магний организм женщины

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  • Снежанна / 09.09.18 02:43
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    При недостатке магния уберите из питания сахар, алкоголь, животные жиры – эти продукты выводят данный микроэлемент, как нечто инороднее.
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  • Мария / 09.09.18 02:42
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    Обратилась к доктору с такими симптомами, как покалывания в руках и ногах, не проходящее чувство тревоги. Поставили диагноз – недостаток магния, сейчас прохожу терапию назначенными препаратами.
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  • Тамара / 09.09.18 02:42
    -
    0
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    Недостаток магния может привести к серьезным психическим расстройствам. После пережитого стресса даже попал на лечение в психиатрию. Все наладилось после приема Магне-В6.
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