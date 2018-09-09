Недостаток магния в организме у женщин
В организме здорового человека присутствуют практически все элементы таблицы Менделеева. В сбалансированных пропорциях эти частицы вместе с витаминами обеспечивают здоровое функционирование всех органов и систем.
Женский организм более чувствителен к нарушению баланса микроэлементов. Стрессы и ритм современной жизни прекрасной половины сказываются частыми разладами вегетососудистой и нервной систем, нарушением репродуктивных функций. Нередко такие симптомы у женщин проявляются на фоне недостатка в организме такого элемента, как магний.
Зачем нужен магний
Этот микроэлемент играет важную роль в синтезе белков и регулирует обмен веществ. Для обеспечения этих функций достаточно 400 мг магния в сутки. Несколько, до 450 мг, требуется его будущим мамам.
Этот важный элемент выполняет такую работу:
- Улучшает работу мозга и контролирует проявление эмоций. Недостаток магния в организме может вызывать у женщин симптомы нервных расстройств, неуравновешенность психики.
- Обеспечивает качественную работу сердечной мышцы и сосудов. Дефицит элемента становится причиной повышения вредного холестерина, что становится прямым путем к инфарктам или инсультам.
- Укрепляет кости, зубную эмаль.
- Является залогом крепких ногтей и здоровых волос.
- Способствуют удалению шлаков и аллергенов из организма.
- Магний жизненно необходим для обеспечения функционирования женской репродуктивной системы. С эго наполненностью связано протекание менструаций, состояние женских органов, способность к зачатию и вынашиванию ребенка.
- Дефицит микроэлемента становится особенно опасным по достижению женщиной климактерического периода. В это время снижается твердость костей и суставов, которую обеспечивает магний вместе с кальцием и фосфором.
У женщин спортсменок, как и тех, чья деятельность связана с активной физической активностью, расход магния увеличивается вдвое. В этих случаях почти всегда рекомендовано дополнительное употребление пищевых добавок с микроэлементами.
Признаки дефицита
Недостаток магния в организме у женщины проявляется следующими симптомами:
- Хроническая усталость, сонливость при недостаточно хорошем сне в ночное время.
- Нарушение метаболизма.
- Частые спазмы в мышцах.
- Развитие костных заболеваний..
- Слабость, головокружение, тошнота, которые появляются как следствие нарушения обмена веществ.
- Частые депрессии, беспричинная апатия.
- Раздражительность, снижение концентрации.
- Проблемы с памятью.
- Аритмия, тахикардия, повышение артериального давления.
- Повышенная тяга к сладостям.
Симптомы острого дефицита
Эти признаки свидетельствуют о катастрофическом снижении уровня магния и требуют немедленного вмешательства, приема дополнительных препаратов. После клинического обследования и консультации с доктором, естественно:
- частые вагинальные инфекции;
- ночные судороги и онемение конечностей;
- пересушенная зудящая кожа;
- постоянная сухость во рту и жажда;
- частые позывы к мочеиспусканию, инфекции мочевого пузыря;
- мерцание в глазах;
- резкая потеря веса без специальных диет.
Причины дефицита магния
Первичный недостаток микроэлемента в организме может быть врожденной наследственной патологией, а может стать приобретенным в результате внешних факторов:
- Употребление питьевой воды с малым содержанием магния. К сожалению, даже бутилированная питьевая вода не имеет должной концентрации этого элемента.
- Продукты с малым содержанием магния. Обогащение почвы азотом, фтором, кальцием ведет к уменьшению доли данного металла, что сказывается на составе большинства продуктов питания.
- Непосильные физические и умственные нагрузки, стрессы.
- Чрезмерное увлечение алкоголем, курением.
- Употребление наркотических веществ.
- Симптомы недостатка магния проявляются у женщин в период беременности и менопаузы.
- Дефицит элемента возникает на фоне диабета, сердечных патологий, расстройств нервной системы.
Как восполнить недостаток
Как видите, проявления недостатка магния сходи с симптомами многих недугов. Поэтому ставить диагнозы и назначать самому себе препараты для его повышения нельзя, тем более что избыток этого металла не менее вреден, чем нехватка. Магний и кальций – тесно связанные между собой элементы, которые имеют свойство вытеснять друг друга.
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При повышенном наполнении тканей магнием уменьшается количество кальция, что ведет за собой другие проблемы. Назначать и рекомендовать препараты может только врач, после биохимического анализа крови.
Для восполнения дефицита магния доктора рекомендуют своим пациентам:
- Вести здоровый образ жизни, избегать повышенных нагрузок и стрессов.
- Прием ряда витаминных комплексов и пищевых добавок.
- Регулирование рациона в пользу продуктов с высоким содержанием данного микроэлемента.
- Восполнить магний возможно введением в меню тыквенных семечек, миндальных и грецких орехов, какао, арахиса, фасоли, ржаного хлеба.
Значительная частица микроэлемента находится в семенах подсолнечника, скумбрии, зернистой икре, моркови, бананах, белых грибах, гречишном меде.
Магний – элемент спокойствия, силы и сердечного здоровья. Пропорциональное его содержание в организме возможно обеспечить только при соблюдении здорового питания и образа жизни, при необходимости дополняя рацион витаминными комплексами.
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Мария / 09.09.18 02:42Обратилась к доктору с такими симптомами, как покалывания в руках и ногах, не проходящее чувство тревоги. Поставили диагноз – недостаток магния, сейчас прохожу терапию назначенными препаратами.
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Тамара / 09.09.18 02:42Недостаток магния может привести к серьезным психическим расстройствам. После пережитого стресса даже попал на лечение в психиатрию. Все наладилось после приема Магне-В6.