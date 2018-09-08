Лучшие слабительные средства для очищения кишечника

Слабительные средства для очищения кишечника в домашних условиях — это самый мягкий и простой способ борьбы с проблемой запоров. Некоторые из народных средств настолько эффективны, что даже продаются в аптеках, как “чудеса” фармацевтики. Но принимать их все равно надо с осторожностью, чтобы не навредить здоровью.

Когда нельзя чистить кишечник

С точки зрения медицинских сотрудников, заниматься самолечением не надо никогда. Лучше всего сначала проконсультироваться с врачом, определить причину запоров и только потом использовать слабительные средства для очищения кишечника в домашних условиях.

Это поможет предотвратить опасные последствия, если дефекация затрудняется из-за хронических патологий или паразитарных заболеваний.

Также врачи рекомендуют воздержаться от самостоятельной терапии при:

ОРВИ и повышенной температуре тела;

гипертонии 3 стадии;

обострении любых хронических болезней;

наличии любых патологий пищеварительной системы;

отравлении;

менструации и других внутренних кровотечениях;

беременности и лактации;

болях в животе неизвестного происхождения.

Также лучше не нагружать дополнительно организм после инфаркта или инсульта, перенесенной хирургической операции. Во всех этих случаях лучше предварительно проконсультироваться с терапевтом или педиатром.

С чего начать

Наиболее эффективные и щадящие слабительные средства для очищения кишечника в домашних условиях можно найти в холодильнике. Проще всего предотвратить регулярные запоры, если наладить питание.

Для этого достаточно соблюдать всего несколько правил:

Есть больше овощей и фруктов. Клетчатка, которая в них содержится, не переваривается организмом. Зато она вбирает излишки влаги и разрыхляет каловые массы, нормализуя работу кишечника. Это одновременно решает проблему и диареи, и запоров. Питаться злаками. Отрубной хлеб и каши не менее эффективно помогают при проблемах с дефекацией. Отказаться от животных жиров. Белки, содержащиеся в мясе и рыбе также необходимы для метаболизма. Но излишки жиров лишь затрудняют переваривание пищи. Поэтому лучше всего готовить продукты на пару или запекать, а также перейти на диетические сорта животной пищи. Полюбить кисломолочные продукты. Бактерии в кефирах, ряженке, йогуртах нормализуют микрофлору кишечника. А это залог правильного усвоения всех полезных компонентов из пищи. Пить. Нехватка жидкости в организме может быть причиной запоров. Желательно довести объем потребляемой жидкости до 1,5-2 л в день, ориентируясь на собственные потребности.

Если запоры превратились в постоянную проблему, рекомендуется полностью перейти на диету “Стол №3”. Она разработана для нормализации работы кишечника и не имеет противопоказаний.

Слабительная кулинария

Когда требуется быстрый эффект, можно воспользоваться фруктово-овощными соками, которые избавляют от запоров. Их можно приготовить из:

моркови;

картофеля;

свеклы;

яблок;

груш;

персиков;

слив;

ананаса;

винограда.

На стакан сока надо добавить столовую ложку растительного масла и щепотку соли. Достаточно выпивать такой коктейль с утра натощак на протяжении 4 дней. Также раз в 3 суток можно готовить молочную смесь из стакана кефира, 4–5 чайных ложек масла и щепотки соли. Средство не очень вкусное, зато выпив его на ночь можно с утра уже без проблем сходить в туалет.

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При отсутствии аллергии можно воспользоваться натуральными маслами. При правильном применении они помогают бороться со вздутием, а также смягчают каловые массы, упрощая дефекацию.

Чаще всего используются масла:

Минеральное. Не имеет цвета и запаха. Для очистки кишечника достаточно выпить 1-2 ст. л. перед сном. Средство подействует уже через 8 часов. Касторовое. Дополнительно поможет снять воспаление стенок кишечника. Рекомендуется использовать его с утра, выпивая по 1 г масла на 1 килограмм массы тела. Лечение не рекомендуется продолжать дольше 5 дней. Оливковое. Его необходимо применять натощак по 2 ст. л. Но чтобы масло подействовало следующий час нельзя есть и пить. Льняное. Это богатый источник витаминов и жирных полиненасыщенных кислот, который поможет очистить кишечник и восстановить работу остальных органов пищеварения. Можно выпивать “лекарство” днем по 1 ст. л. перед едой, запивая стаканом воды. Перед сном 2 ст. л. масла для достижения эффекта надо выпить вместе с кружкой молока. Вазелиновое. В зависимости от силы запора надо пить от 2 чайных до 2 столовых ложек масла за пару часов перед едой.

Если в течение 2–3 дней попытки очищения кишечника в домашних условиях не приносят результата, то лучше обратиться к врачу или приобрести соответствующие слабительные средства в аптеке, проконсультировавшись с фармацевтом.

Что купить от запора

В зависимости от аптеки разнообразие ассортимента средств от запора может варьироваться. Но независимо от дизайна упаковки, названия и цены все они подразделяются на 3 категории:

Раздражающие: Сенаде, Регулакс, Бисадил, Гербион Лаксана, Пирилакс. Эти препараты воздействуют на рецепторы толстой кишки и провоцируют дефекацию. Эффект наступает уже через 6–8 часов. Но такие лекарства используются только для избавления от острых запоров. На постоянной основе их использовать нельзя. Пробиотики: Дюфалак, Аципол, Лактусан, Линекс, Лактобактерин. Восстанавливая естественную микрофлору кишечника лекарства оказывают мягкое слабительное действие в течение 3–4 суток. Эти препараты рекомендуются при терапии дисбактериоза, а также хронических запорах. Осмотического действия: Карловарская соль, Послабин, Лавакол, Фортранс, Макрогол. Это средства экстренного очищения кишечника, например, при отравлении или перед проведением медицинских процедур. Лекарства не дают всасываться воде, что способствует размягчению каловых масс.

Медицинские сотрудники не рекомендуют использовать лекарства от запоров дольше 10 дней. Длительный прием слабительных приводит к привыканию и увеличивает риск развития побочных эффектов и аллергических реакций. Поэтому лучше по возможности просто изменять свой рацион для нормализации работы кишечника.