Американские ученые выяснили, что солярии повышают риск развития меланомы

Молодые люди, регулярно посещающие солярии, подвергают свою кожу необратимым генетическим изменениям, которые могут привести к серьезным заболеваниям. К такому выводу пришли специалисты из ведущих американских университетов, проанализировавшие данные десятков тысяч пациентов, сообщает Ridlife.ru.

Согласно результатам работы ученых из Университета Калифорнии в Сан-Франциско и Северо-Западного университета, у любителей искусственного загара в возрасте 30–40 лет количество мутаций в клетках кожи превышает аналогичные показатели у людей старше 70 лет. Это означает, что кожа генетически стареет на десятилетия раньше. Особенно сильно изменения затрагивают зоны, которые обычно защищены от солнца, например, нижнюю часть спины, но активно подвергаются ультрафиолетовому излучению в солярии.

Исследователи изучили медицинские истории более 32 тысяч пациентов и провели детальный молекулярный анализ образцов кожи. Оказалось, что у посетителей соляриев риск развития меланомы, самой опасной формы рака кожи, увеличивается почти в три раза. У них также чаще диагностируют несколько очагов заболевания одновременно.

Ученые объясняют это тем, что интенсивное ультрафиолетовое излучение в соляриях не только повреждает ДНК клеток, но и затрагивает гораздо большую площадь тела по сравнению с естественным солнцем. В клетках кожи накапливаются характерные мутации, которые могут стать первым шагом к образованию опухоли.

Эксперты подчеркивают, что эти изменения носят необратимый характер, и призывают отказаться от искусственного загара в пользу безопасных альтернатив, таких как автозагар или косметические средства. Данные исследования дают научное обоснование для ужесточения регулирования индустрии соляриев и служат важным предупреждением для всех, кто заботится о здоровье своей кожи.