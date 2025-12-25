5 матирующих средств для жирной кожи, которые продлят стойкость макияжа

Чтобы жирный блеск не испортил ваш праздничный макияж, визажисты советуют использовать специальные средства для контроля себума.

Новогодний вечер диктует свои правила: макияж должен оставаться безупречным много часов подряд. Главный враг праздничного образа – неконтролируемый жирный блеск, который может проступить уже ближе к полуночи. На помощь приходят формулы, которые работают на опережение: регулируют активность сальных желез, мгновенно матируют и создают идеальную основу для мейкапа. 

Для вашего безупречного новогоднего образа мы выбрали 5 средств, которые гарантированно сохранят кожу матовой и свежей до самого утра.

Энзимная пудра Malinka от THE U

Энзимная пудра не просто очищает кожу, но и подготавливает ее к нанесению макияжа. Мощные энзимы папаин и бромелайн растворяют загрязнения и сальные пробки, а кукурузный крахмал мгновенно абсорбирует жир. Экстракт малины и ниацинамид выравнивают тон и улучшают цвет кожи, предупреждают повреждение клеток свободными радикалами, оказывают противовоспалительное действие.

Кожа после энзимной пудры – гладкая, ровная и без малейшего блеска. Это лучший первый шаг перед макияжем для жирной и комбинированной кожи, который гарантирует, что тональная основа и пудра не скатаются и не потеряют вид. 

Энзимная пудра Malinka, THE U
875 ₽

Матирующая база под макияж, маскирующая поры, SOS Primer от Clarins

В день праздничного макияжа визажисты рекомендуют использовать праймер вместо этапа увлажнения кожи – тогда мейкап продержится до тех пор, пока вы сами не решите его смыть. Формула SOS Primer от Clarins с инновационным комплексом на основе водорослей и шафрана не просто подготавливает, а успокаивает кожу и регулирует микробиом, предотвращая излишнюю выработку себума в течение дня. Средство моментально создает ровное, матовое полотно: стирает поры, нейтрализует жирный блеск.

Матирующая база под макияж, маскирующая поры SOS Primer, Clarins 
3527 ₽

В результате кожа становится бархатистой и матовой, а макияж получает стойкую основу. Благодаря мощному увлажнению и антиоксидантной защите средство не просто матирует, а заботится о балансе жирной кожи. 

Тональное средство для лица Silk obsession от ELIAN RUSSIA

Выбирая тональный крем для жирной кожи, нужно искать средство, которое не провоцирует салоотделение и не забивает поры. Одно из таких – Silk obsession. Его невесомая, но плотно пигментированная формула создает ровное, бархатно-матовое покрытие, которое сливается с тоном кожи.

Идеальное решение для создания долговечного безупречного образа, когда нужна максимальная естественность в сочетании с высокой покрывающей способностью и матовостью, которая выдержит даже самый долгий день.

Тональное средство для лица Silk obsession, ELIAN RUSSIA
1130 ₽

Светоотражающая фиксирующая компактная пудра от NARS 

Даже самый стойкий тональный крем желательно зафиксировать пудрой, особенно в области Т-зоны. Для этого лучше выбрать невесомое средство, можно прозрачное – например, такое, как пудра NARS CRYSTAL.

Ее ультратонкая, невидимая текстура не просто фиксирует макияж, а преображает его, даря коже эффект естественного здорового сияния без малейшего намека на жирный блеск. Секрет – в эксклюзивном светоотражающем комплексе и фотохроматической технологии, которые работают вместе: они рассеивают свет, визуально сглаживая текстуру и несовершенства, словно создавая эффект ретуши в реальном времени.


Светоотражающая фиксирующая компактная пудра, CRYSTAL, NARS
5015 ₽

Матирующие салфетки для лица Magic Tool от Holika Holika

Их уникальность – в материале из натурального конопляного волокна, который бережно абсорбирует излишки себума и пота, но при этом стирает слой тональных средств и не травмирует кожу. Это позволяет удалять жирный блеск, не смазывая и не разрушая слой макияжа под ним.

Отличное решение, когда хочется дополнительного матирования Т-зоны, если жирный блеск все же появился. А главное – безопасное для кожи.


Матирующие салфетки для лица Magic Tool, Holika Holika
391 ₽

Мария Орешкина

Редактор раздела «Бьюти»

 

