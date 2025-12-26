Прокачай свой 2026-й: небанальные ежедневники для твоих грандиозных планов

2026 год стремительно приближается, а значит, пора готовиться к новой эре – со свежими идеями, амбициозными планами и, конечно, классным местом, куда все это записывать. Начать новую главу поможет нестандартный ежедневник, который одним своим видом будет вдохновлять на новые свершения и помогать держать дела в порядке. Клео.ру собрал 5 крутых вариантов блокнотов, которые отлично справятся с этой задачей.

Скетчбук METAL COVER SKETCHBOOK A4 от Анатолия Алексеева, 12 000 ₽





Начнем с чего-то по-настоящему особенного. Ежедневник ручной работы от художника Анатолия Алексеева выполнен из нержавеющей стали с уникальным узором на каждой странице и креплением на металлических петлях. Такой ежедневник больше напоминает арт-объект, который хочется носить у всех на виду, а не прятать в пыльном ящике. Он станет идеальным спутником для самых необычных идей и креативных порывов.

Ежедневник 2026, be nice LAWN, 3000 ₽





Для тех, кто смотрит в будущее с улыбкой и верит в магию позитивного мышления, бренд LAWN выпустил ежедневник с говорящим названием 2026, be nice. Эта оптимистичная надпись на обложке – идеальный настрой на будущий год, с которым точно исполнятся все задуманные планы.

Ежедневник Marseille, 635 ₽





Для творческих натур и тех, кому жесткие рамки не подходят, бренд Marseille выпустил недатированный ежедневник. Он без разлиновки, что дает полную свободу для самовыражения: хочешь – пиши, хочешь – рисуй, делай коллажи или веди скетчбук. Элегантный кожаный переплет выглядит стильно, а отсутствие дат позволит начать его в любой момент и не чувствовать вины за пропущенные дни. Идеален для художников, дизайнеров и просто тех, кто любит полет фантазии.

Еженедельник датированный ESCALADA, 1221 ₽





Для прирожденных организаторов и тех, кто любит держать все под контролем, подойдет датированный еженедельник ESCALADA на 2026 год. Он компактный, в мягком переплете, поэтому его удобно носить с собой. Внутри находится не только вставной блок для недельного планирования, но и карман на обложке, а также годовой планировщик.

Блокнот Cheerful Elephant, 927 ₽





Есть что-то магическое в возможности доверить свои самые сокровенные мысли и секреты надежному хранителю. Блокнот Cheerful elephant с замком и ключиком – личный сейф для тайн. Он идеально подойдет тем, кто любит записывать личные переживания, мечты, а может, даже стихи или наброски, не боясь любопытных глаз. Немного интриги и абсолютная конфиденциальность – что может быть лучше?