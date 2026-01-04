Переели на праздниках? Как не корить себя за лишние килограммы

Новогодние праздники позади, и на весах часто появляются лишние килограммы, вызывая чувство вины за переедание. Но переедание в праздники – явление почти неизбежное, и самобичевание тут явно лишнее. Согласно опросам, около трети россиян набирают 2–3 кг за новогодние каникулы. Само по себе праздничное переедание не считается расстройством пищевого поведения, так что не стоит паниковать из-за временных излишеств за столом. Лучше сосредоточиться на том, как преодолеть чувство вины и вернуться к здоровому режиму.





Почему не стоит винить себя за переедание

Чувство вины за съеденное многим кажется естественной реакцией, но на деле только вредит. Психологи отмечают, что постоянные упреки в свой адрес не помогают похудеть, зато загоняют в стресс и депрессию. Переживая по поводу лишнего веса, вы не решаете проблему – не стоит осуждать себя, лучше взять себя в руки и действовать. Постоянная вина и стыд подрывают самооценку и могут привести к пищевым и другим психологическим расстройствам. Важно помнить, что даже разовое переедание не делает вас плохим человеком.

Как вернуться в форму без самобичевания

Важно переключиться с самокритики на позитивные действия, которые помогут вам почувствовать себя лучше и постепенно вернуть форму. Вот несколько шагов, с которых можно начать уже сейчас:





Признайте проблему, но без драмы . Да, вы переели – отпустите ситуацию. Вы далеко не единственный человек, позволивший себе лишнего за праздники. Причиной переедания часто становятся эмоции – тревога, грусть, скука или даже избыточная радость, поэтому осознайте, что именно вас толкнуло к лишнему кусочку, и простите себе эту слабость.

. Да, вы переели – отпустите ситуацию. Вы далеко не единственный человек, позволивший себе лишнего за праздники. Причиной переедания часто становятся эмоции – тревога, грусть, скука или даже избыточная радость, поэтому осознайте, что именно вас толкнуло к лишнему кусочку, и простите себе эту слабость. Не отождествляйте вес со своей ценностью . Несколько лишних килограммов – это поправимо, и они никак не делают вас хуже. Избегайте мыслей в духе "я слабовольный" или "я все испортил" только из-за еды. Не путайте вину ("я поступил плохо") со стыдом ("я плохой") – переедание не характеризует вас как личность.

. Несколько лишних килограммов – это поправимо, и они никак не делают вас хуже. Избегайте мыслей в духе "я слабовольный" или "я все испортил" только из-за еды. Не путайте вину ("я поступил плохо") со стыдом ("я плохой") – переедание не характеризует вас как личность. Не ждите понедельника . Возвращаться к здоровым привычкам лучше сразу, как только вы осознали проблему, не откладывая на условный понедельник или следующий месяц. Начните уже сегодня делать что-то полезное для своего самочувствия: выйдите на прогулку, выпейте больше воды, приготовьте легкий овощной салат вместо тяжелых остатков оливье. Маленькие шаги помогут вернуть ощущение контроля и поднимут настроение.

. Возвращаться к здоровым привычкам лучше сразу, как только вы осознали проблему, не откладывая на условный понедельник или следующий месяц. Начните уже сегодня делать что-то полезное для своего самочувствия: выйдите на прогулку, выпейте больше воды, приготовьте легкий овощной салат вместо тяжелых остатков оливье. Маленькие шаги помогут вернуть ощущение контроля и поднимут настроение. Вернитесь к сбалансированному режиму . Вместо жестких диет просто перейдите обратно на нормальный режим питания и активности. Регулярное питание, достаточный сон и посильная физическая активность помогут организму постепенно прийти в норму. Эксперты советуют после праздников спланировать комфортный для себя режим питания и придерживаться его – так последствия переедания уйдут без лишнего стресса.

. Вместо жестких диет просто перейдите обратно на нормальный режим питания и активности. Регулярное питание, достаточный сон и посильная физическая активность помогут организму постепенно прийти в норму. Эксперты советуют после праздников спланировать комфортный для себя режим питания и придерживаться его – так последствия переедания уйдут без лишнего стресса. Двигайтесь и получайте удовольствие. Физическая активность поможет не только сжечь часть калорий, но и снять стресс. Однако не делайте спорт наказанием – занимайтесь тем, что вам в радость, будь то танцы или утренняя пробежка. Активный отдых поднимает настроение. К тому же, чем интереснее и насыщеннее ваша жизнь, тем меньше вам захочется заедать скуку.





Вместо того чтобы ругать себя за прошлые излишества, используйте эту ситуацию как толчок к позитивным переменам.