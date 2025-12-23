Бьюти-новости декабря 2025: интересное в этом месяце

В свежей подборке Клео.ру – кислотные маски-пилинги, новый корейский бренд декоративной косметики, необычный адвент-календарь и многое другое.

Глянцевая помада Lip Allure Glow Shine от Dear Dahlia

Формула-гибрид геля и блеска тает на губах, давая насыщенный цвет, зеркальный глянец и объемный эффект без липкости. Помада обогащена питательными капсулами в удвоенной концентрации, которые интенсивно восстанавливают даже сухие и обветренные губы. Ее можно использовать и как кремовые румяна: обещают стойкость до восьми часов.

Помада для губ с блестящим финишем Lip Allure Glow Shine, Dear Dahlia

2805 ₽

В палитре – 8 универсальных оттенков, от нюдовых до ярких. Идеальный выбор для холодного сезона, когда губам нужно и сияние, и уход.

Маски-пилинги от бренда SMORODINA

Бренд представил три новые маски-пилинга, завершающие этап очищения и усиливающие эффективность последующего ухода. Каждая создана под конкретные потребности кожи.





✔ Деликатная маска (pH 4.0) для чувствительной кожи содержит комплекс из 5% молочной кислоты и 9,5% PHA, который обеспечивает мягкое обновление без раздражения. Формула средства делает тон ровнее, увлажняет и укрепляет гидролипидный барьер.

✔ Маска для проблемной кожи (pH 3.5) содержит молочную, салициловую и азелаиновую кислоты. Благодаря насыщенному составу она очищает поры, снижает воспаления и осветляет пост-акне.

✔ Интенсивная маска (pH 3.0) обеспечивает глубокое обновление тусклой и уставшей кожи за счет комплекса из 20% AHA-кислот и 2% феруловой кислоты. После использования маски кожа становится более гладкой и сияющей.



Маска-пилинг для лица интенсивная ph 3.0, маска-пилинг для лица для проблемной кожи ph 3.5, маска-пилинг для лица деликатная ph 4.0, SMORODINA

909 ₽

Пятилетие d'Alba в России

Премиальный бренд d'Alba отметил пятилетие своей деятельности в России торжественным гала-ужином в историческом отеле "Метрополь". Ведущим вечера выступил Прохор Шаляпин, чьи импровизации и чувство юмора поддерживали непринужденную праздничную атмосферу торжества. Поздравить d’Alba приехали Ксения Бородина, Валентина Иванова, Стефания Маликова, Карина Нигай, Юлия Коваль, Дарья Клюкина, Маша Тарасова, Яна Пилецкая, Катя Голден и другие звезды.





Особой популярностью на вечеринке пользовался "Коридор достижений" – инсталляция, посвященная истории бренда d’Alba. Здесь были представлены ключевые этапы развития марки, важные вехи становления и планы на будущее как в России, так и на международной арене. Также в данном пространстве расположилась экспозиция бестселлеров бренда: культовые пламперы, патчи и легендарная спрей-сыворотка, которую можно было протестировать на месте.





Почти каждое блюдо на гала-ужине было дополнено белым трюфелем, что стало тонким гастрономическим отражением философии бренда. Именно этот суперфуд, поставляемый из мировой столицы трюфеля – итальянского города Альба, – является ключевым ингредиентом в формулах d’Alba. Он ценится за высокое содержание витаминов, минералов, антиоксидантов и незаменимых жирных кислот, что делает его основой ухода за кожей.





Финальным аккордом мероприятия стал эффектный вынос праздничного торта и приветственная речь руководителя бренда d’Alba в России Яны Пак. Она поздравила присутствующих с пятилетием бренда на российском рынке и выразила благодарность партнерам и гостям вечера, а также символически задула свечу на праздничном торте – как знак удачи и дальнейшего роста.





Кремовая помада Nude & Creamy Lipstick от Kristall Minerals Cosmetics

Кремовая текстура этой помады с легким влажным сиянием ложится ровно, не подчеркивая сухость, и приятно пахнет карамелью. В составе – масло жожоба и витамин Е, которые ухаживают за губами, смягчая их.





В палитре – 7 нюдовых оттенков от светлого бежевого до глубокого коричневого и 2 ярких акцентных. Минималистичный флакон на магните удобно носить с собой: он надежно закрывается и выглядит стильно.

Губная помада Nude & Creamy Lipstick, Kristall Minerals Cosmetics

1200 ₽

Крем с церамидами NutriCeramide MLE Cream от Booster Bar

Сухость, раздражение и чувствительность часто говорят о том, что нарушен защитный барьер кожи. Этот крем создан не для маскировки дискомфорта, а для его устранения. Его формула содержит 5% запатентованного комплекса церамидов, экстракт финика и солодки, что обеспечивает глубокое проникновение активов и помогает укреплять барьер изнутри.

Крем с церамидами NutriCeramide MLE Cream, Booster Bar

2960 ₽

При регулярном использовании крема повышается плотность кожи и выравнивается ее тон, исчезает сухость, появляется здоровое сияние, повышается устойчивость кожи к холоду и перепадам температуры.

Новый корейский бренд декоративной косметики HUEMI

Хьюми (именно так произносится название бренда) дословно переводится как "оттенки истинной красоты". Его философия строится на синтезе корейских бьюти-трендов (мягких румян, акварельных губ, кукольной кожи) и западной эстетики с ее акцентом на индивидуальность. Создатели стремятся уйти от шаблонов, предлагая косметику, которая не стандартизирует, а раскрывает естественную красоту.

Особенность HUEMI – акцент на текстуры и ощущения. Формулы созданы без упора на редкие компоненты – главное, чтобы продукты было приятно наносить и носить. В ассортименте – сатиновые хайлайтеры с мягким свечением, пигментированные тени, нелипкие блески для губ с легким объемом.





Тени для век Spot-On Pigment Eye Palette, 01 Dusk, Huemi

2203 ₽

Адвент-календарь Fragrance Care от BB|One

Адвент-календарь не обязательно использовать с 1 декабря, его можно подарить на Новый год и начать с января или стартовать в любой другой день месяца.





В каждом окошке – парфюмированное бьюти-средство: шампунь, маска для волос, лосьон для тела, гель для душа, крем и мисты. В финале – полноразмерный мист-спрей для волос Tobacco & Vanilla, который создает настроение даже в пасмурный зимний день.

Адвент-календарь Fragrance Care, BB|One

4410p