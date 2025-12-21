Что подарить на ему Новый год: 10 идей бьюти-подарков для мужчин

Выбирая подарок для мужчины, хочется найти что-то оригинальное, стильное и полезное. Клео.ру предлагает идеи бьюти-презентов – от увлажняющего спрея-сыворотки до необычного диффузора с ароматом красного вина, которые сделают ежедневные ритуалы приятнее.

Солнцезащита, сыворотка и крем для мужчин от d'Alba

Идеальный сет для мужчин, которые любят ухаживать за собой: солнцезащитный крем для мужчин Waterfull Balancing Sun Cream SPF50+ PA++++, спрей-сыворотка White Truffle Balancing Spray Serum Skin и крем White Truffle Balancing Water Cream. В зависимости от предпочтений мужчины, можно подарить одно или два средства, но лучше, конечно, использовать вместе.

Крем для мужчин White Truffle Balancing Water Cream, d'Alba

2381 ₽

солнцезащитный крем для мужчин Waterfull Balancing Sun Cream SPF50+ PA++++, d'Alba

1626 ₽

спрей-сыворотка для мужчин White Truffle Balancing Spray Serum Skin, d'Alba

1810 ₽

Солнцезащитный крем для мужчин d'Alba имеет легкую формулу, на 68% состоящую из увлажняющей эссенции, мгновенно впитывается и обеспечивает не только защиту от ультрафиолета, но и полноценный уход, благодаря чему может использоваться вместо дневного крема. Экстракт итальянского белого трюфеля оказывает антиоксидантное действие, а комплекс Anti-Sebum предотвращает появление жирного блеска.

Крем White Truffle Balancing Water Cream с разработанной специально для мужской кожи формулой содержит экстракт итальянского белого трюфеля, центеллы азиатской, чайного дерева, церамидов и гиалуроновую кислоту для глубокого питания и успокоения кожи.

Спрей-сыворотка работает как тонер, эссенция и лосьон в одном флаконе и дарит коже интенсивное увлажнение без ощущения липкости. Идеальный вариант для утренних сборов, когда каждая минута на счету: распылил – и можно ехать по делам!

Набор-знакомство "Уход Elemis для него"

Этот бьюти-набор справляется со всеми задачами – от очищения до борьбы со следами усталости. Большинство средств представлены в дорожном формате: идеально для тех, кто много путешествует!

Набор-знакомство "Уход Elemis для него"

19 000 ₽

В наборе 6 средств и удобная косметичка. Крем для умывания деликатно отшелушивает омертвевшие клетки, подготавливая кожу к последующему уходу. Обновляющие диски для лица с молочной кислотой и пробиотическим ферментным комплексом эффективно разглаживают кожу, улучшая цвет лица.

Увлажняющий крем для лица, разработанный специально для мужчин, укрепляет кожу и разглаживает морщины. Пенящийся гель для бритья обеспечивает идеальное скольжение бритвы. Крем для век снижает появление морщин, а также уменьшает отечность и убирает темные круги под глазами. Охлаждающий гель для душа очищает кожу, заряжая энергией на целый день.

Набор средств для мужчин от Clarins

Этот мужской набор создан для тех, кто ценит эффективность и минимализм в уходе. Четыре средства в косметичке решают все основные задачи: очищение, увлажнение и уход за бородой, даря коже и волосам максимум комфорта без лишних шагов.





Набор для мужского ухода в косметичке Men Essentials Set, Clarins

8100 ₽

Очищающий гель для умывания не только мягко устраняет загрязнения, но и подготавливает кожу и щетину к бритью, обеспечивая идеальное скольжение бритвы. Интенсивно увлажняющий бальзам работает на опережение: за счет экстракта органического каланхоэ он активирует естественные механизмы увлажнения кожи, обеспечивая длительное ощущение свежести и комфорта. В наборе есть полноразмерная и миниатюрная версия бальзама, чтобы брать с собой в поездки. Также в косметичку добавлено универсальное масло для бритья и бороды: его легкая текстура смягчает щетину для идеального бритья, а в повседневном режиме питает и укладывает бороду.

Ароматический диффузор для дома Rosso Nobile от Dr. Vranjes Firenze

Подарок для тех, у кого все есть: оригинальный, утонченный, со вкусом. В этой композиции для дома запечатлена истинная магия Тосканы: этот диффузор обладает тонким ароматом знаменитого красного вина Кьянти с едва ощутимыми аккордами цветов апельсина, клубники, лесных ягод, переплетающимися с чуть дымными и теплыми нотами дуба и березовой древесины, которые отсылают к прославленным на весь мир винам в драгоценных дубовых бочках.

Ароматический диффузор для дома Rosso Nobile, Dr. Vranjes Firenze

11 400 ₽

Необычная ольфакторная композиция и элегантное оформление превращает Rosso Nobile в настоящий символ роскоши и стиля: такой диффузор впишется в любой интерьер.