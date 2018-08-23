Симптомы панической атаки и лечение в домашних условиях

Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения от панических атак страдает около 2% населения планеты. Но предложить универсальное лечение медицина пока не может.

Чаще всего врач назначает фармацевтические средства для купирования симптомов. А полноценной терапией и избавлением от психофизиологических причин приступов человеку приходится заниматься в домашних условиях.

Как выглядит паническая атака

Приступ может возникнуть без видимых причин в домашних условиях, но чаще симптомы развиваются в ситуациях, требующих определенного напряжения нервной системы или провоцирующих сильные эмоции.

Обычно лечение панической атаки начинается, если присутствуют одновременно несколько признаков болезни со стороны:

нервной системы: предобморочное состояние, головокружение, потеря зрения или слуха, дрожание, судороги или ощущение онемения конечностей;

психики: тревога и паника, спутанность мыслей, бессонница;

сердца и сосудов: аритмия, учащение пульса, повышение давления, гипертермия, озноб;

дыхательного аппарата: затруднение при вдохе, ощущения удушья, кома в горле, боли в районе груди;

пищеварительного тракта: тошнота и рвота, диарея, которая сопровождается учащенным мочеиспусканием, дискомфорт в районе желудка.

Чаще всего проявляются только 3-5 симптомов одновременно. Внешне человек во время панической атаки выглядит бледным, испуганным. Он плохо осознает окружающую реальность. Обычно такое состояние длится не более 10 минут, но в медицинской практике встречаются случаи, когда приступ продолжался до нескольких часов.

Панические атаки могут повторяться с разной периодичностью. Иногда раз или два в месяц, в некоторых случаях по несколько раз в сутки. Со временем у человека формируется страх перед приступами, что и приводит к депрессии, бессоннице. Пациент, боясь панических атак, начинает закрываться от общества.

Сложности терапии

Согласно статистике американских медиков, только у половины пациентов диагностируются панические атаки. А из них лишь треть получает соответствующие тяжести заболевания рекомендации к лечению. В отечественной врачебной практике ситуация еще хуже. Во многом это можно списать на субъективные реакции пациентов.

Когда паническая атака начинается в привычной домашней обстановке или в условиях повышенного стресса, главные симптомы, которые запоминает человек, связаны с дисфункцией внутренних органов.

По этой причине, обращаясь за лечением, пациент акцентирует внимание именно на эти реакции.

Страх и тревожность считает лишь следствием болезни. И только после длительного обследования врачи рекомендуют обратиться к психиатру.

За это время развиваются осложнения и сопутствующие психические расстройства. А учитывая, что науке еще не известны реальные причины панических атак, то лечение часто ограничивается простыми советами и предписанием пройти курс приема антидепрессантов в домашних условиях. Это помогает ослабить симптомы, но не избавляет от болезни.

Как бороться с паникой

Врачи уверены, что основная проблема состоит в расстройстве работы нервной системы. Неадекватная реакция мозга на окружающую реальность провоцирует развитие симптомов. Организм считает, что ему угрожает смертельная опасность, из-за чего и появляется страх.

Параллельно железы вырабатывают гормоны, которые и провоцируют весь комплекс неприятных ощущений.

Чаще всего приступы развиваются на фоне:

генетической предрасположенности;

перенесенных травм и тяжелых хронических болезней, поражающих нервную и сердечно-сосудистую системы;

постоянного стресса, депрессии, нехватки сна;

алкоголизма или наркомании.

Врачи отмечают, что в зоне риска в основном люди в возрасте от 25 до 60 лет. При этом у стариков панические атаки случаются реже, а симптомы выражены слабее. Также согласно статистике женщины страдают от болезни вдвое чаще мужчин.

Соответственно, бороться с панической атакой надо через восстановление нормального режима работы центральной нервной системы и предупреждение приступов. Для этого лучше всего посетить психолога или психотерапевта, который поможет разрешить возможные проблемы со стороны психики. А также лучшим решением будет пройти полное обследование организма, чтобы убедиться, что панические атаки — это не симптом тяжелой патологии внутренних органов или побочный эффект от приема лекарств.

Как купировать приступ

Есть 3 основных способа, которые рекомендуют людям, страдающим от панических атак. Но выбирать один из них следует индивидуально, учитывая собственные особенности организма:

Ожидание. Это потребует определенного мужества и силы воли. Но через некоторое время приступ обязательно пройдет. Достаточно просто выдержать несколько очень неприятных минут, присев на лавочку или просто облокотившись на ближайшую стенку. Релакс. Если есть опыт медитаций, то можно использовать дыхательные практики. Надо сесть, концентрируясь на медленном вдохе через нос и таком же выдохе через рот. Вместе с этим стоит представить успокаивающие картинки, пейзажи, ситуации. Атака. Еще можно активно реализовать свой страх в безопасном русле. Когда подступает тревога, надо просто ударить несколько раз в стенку, грушу. Такая симуляция стрессовой ситуации и конфликта успокоит мозг.

Вместе с этим нужно восстановить нормальную работу нервной системы, используя все многообразие релаксирующих методик.

Терапия панических атак

Если не хочется постоянно принимать антидепрессанты, учитывая их длинный список побочных эффектов, можно воспользоваться достижениями народной медицины. Эффект от трав будет слабее, но последствий для организма можно не опасаться, если нет аллергии:

Добавлять по вкусу мелиссу, мяту, липу и ромашку в чай. Чтобы не было привыкания, можно чередовать травы, пропивая в течение недели лишь одну из них. Но лучше готовить успокаивающий сбор. Делать настои душицы, пустырника, цикория, валерианы, зверобоя согласно инструкции на аптечных упаковках. Пройти курс фитованн. Для этого в течение 2 недель каждый вечер надо по четверть часа лежать в воде комфортной температуры. Но перед этим в ванну рекомендуется добавлять по 2 л настоя из чабреца, мелиссы, мальвы и дымянки. Также успокаивающим эффектом обладают хвойные сборы.

Для усиления лечебного эффекта рекомендуется лечебная физкультура. Упражнения используют психосоматическую связь, восстанавливая работу головного мозга через снятие напряжения в мышцах.

Лучшие результаты показывают стандартные комплексы растяжки, йога и китайский цигун.

Дополнительно врачи рекомендуют освоить дыхательные практики и медитации. Это несложно. Достаточно запомнить всего пару простых упражнений:

Осознанное дыхание. Приняв удобное положение тела надо просто наблюдать за своим дыханием, стараясь не влиять на сам процесс. В течение 10 вдохов надо удерживать свое внимание только на ноздрях. Затем постепенно фокус смещается на носовые пазухи, носоглотку, легкие. Заземление. Надо представить, что от копчика вглубь земли уходит “хвост”. При выдохе вся тревога и негатив по нему покидают тело. При вдохе организм наполняет свежая спокойная энергия. Дождь. Чтобы быстро успокоиться, можно представить, что стресс и тревога смываются водой, как под душем. Чтобы было интереснее, можно визуализировать капли наиболее приятного цвета.

Полный лечебный курс поможет справиться с паническими атаками. Постепенно частота и сила приступов пойдут на убыль. Но эффект будет достигнут только если стабильно прилагать усилия к выздоровлению.