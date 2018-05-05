Грецкие орехи: польза и вред для организма
Здесь мы подробнее поговорим о пользе и вреде грецких орехов для организма, а также расскажем, сколько нужно съесть продукта, чтобы не нанести себе вреда.
Показания для применения
Народная медицина имеет массу целебных рецептов на основе грецких орехов, с помощью которых можно вылечить определенные недуги. Сами ядра употребляются внутрь в целом виде, или же смешиваются с другими добавками, а на основе скорлупы готовятся настои и отвары. Также можно из орехов приготовить масло, или же приобрести его в магазине.
Нетрадиционная медицина предлагает пациентам лечение с помощью грецкого ореха, этот продукт обладает большим количеством полезных свойств, к которым следует отнести:
- Укрепление иммунной системы организма. В составе ореха содержится масса полезных веществ, именно по этой причине продукт обладает таким высоким уровнем пользы для организма. Лучше всего включать продукт в свой рацион в период весны и осени, когда в организме особенно заметен недостаток витаминов и минералов.
- Лечение анемии. В составе ореха содержится много железа, а также цинка и кольбата, поэтому продукт отлично борется с недостатком гемоглобина в крови. Постоянное использование ореха дает возможность улучшить самочувствие и общее здоровье.
- Лечение и профилактика заболеваний сердца и сосудов. В состав ядер входят витамины Е и А, они необходимы организму, так как улучшают работу всех систем органов, а также очищают сосуды от токсинов и вредного холестерина. В дополнение орех помогает укрепить сосуды и очищает кровь.
- Улучшение работы пищеварительной системы. В составе плодов содержится белок растительного происхождения, который налаживает работу желудка и кишечника, а также избавляет от запоров и не дает развиться дисбактериозу. Дополнительно белок улучшает микрофлору кишечника.
- Успокаивающий эффект. Здесь можно выделить пользу и вред продукта, ведь для лечения используется настойка на основе водки. Перед тем как применять средство, следует проконсультироваться с врачом.
Орехи оказывают положительное действие на работу головного мозга и стимулируют его деятельность. Кроме того, ядра способствуют ускорению процессов обмена веществ.
Можно применять продукт для снижения сахара в крови, что полезно для диабетиков. Для такого лечения применяют настойку на основе перегородок из грецкого ореха. Но если говорить о пользе и вреде самого ореха для организма больного человека, то эндокринологи настоятельно не рекомендуют использовать продукт в пищу.
Многие люди задаются вопросом, сколько нужно съесть этого продукта, а также какова его калорийность. На самом деле калорийность плодов достаточно высока, на сто граммов продукта приходится более 650 ккал, поэтому злоупотреблять орехами не стоит. Зато полезно включать плоды в рацион питания при повышенных умственных и физических нагрузках. Белок в составе помогает организму быстрее восстановиться.
В составе ореха содержится большое количество йода, поэтому врачи рекомендуют использовать продукт при проблемах с щитовидной железой. Также орехи грецкие будут полезны людям, проживающим в экологически неблагоприятных районах.
Показания к применению
Есть определенный список заболеваний, когда продукт может оказать положительное влияние на здоровье. К положительным свойствам ореха стоит отнести:
- повышение иммунитета, особенно в период гриппа и простудных заболеваний;
- профилактика заболеваний сердца и сосудов;
- нормализация сердечного ритма и профилактика атеросклероза;
- восстановление процессов обмена веществ;
- предупреждение развития ожирения;
- нормализация работы всех систем органов;
- нормализация работы органов кроветворения;
- лечение и предотвращение развития анемии;
- улучшение работы пищеварительной системы;
- профилактика дисбактериоза;
- улучшение перистальтики кишечника при запорах;
- восстановление работы половых органов;
- лечение бесплодия различной этиологии;
- предупреждение раннего климакса;
- укрепление потенции у мужчин;
- восстановление работы мочевыделительной системы;
- профилактика мочеполовых инфекций;
- легкое седативное воздействие на организм;
- профилактика опухолевых образований.
Чтобы продукт принес пользу, и не оказал вреда здоровью, необходимо знать, сколько нужно съесть орехов. Как говорят, специалисты, за сутки стоит употреблять не более 50 граммов продукта.
Также стоит помнить о высокой калорийность ядер, орехи не стоит использовать в рационе ежедневно при ожирении.
Польза для женского организма
Если же говорить о том, какой пользой обладает продукт для женского здоровья, то можно выделить несколько важных аспектов:
- Грецкие орехи следует использовать в пищу после родов, а также при обильных менструациях или после хирургического вмешательства. Продукт помогает быстрее восстановить кровопотерю и улучшить самочувствие.
- Не дает развиваться варикозному расширению вен. Это стоит взять на заметку тем девушкам, которые любят носить обувь на высоком каблуке.
- Восстанавливает психоэмоциональное состояние женщины, это важно в период менопаузы и при ПМС. Грецкие орех повышает устойчивость организма к стрессовым ситуациям.
- Настойка из скорлупы давно хорошо себя зарекомендовала для лечения фибромы матки.
- В период беременности следует использовать грецкие орехи в пищу, чтобы насытить организм необходимыми питательными веществами и витаминами.
Часто женщины задают вопрос, сколько нужно съесть орехов в день, чтобы восполнить недостаток микроэлементов, а также можно ли вообще употреблять плоды при беременности и кормлении грудью.
Как утверждают, специалисты, оба эти этапа важны, поэтому очень важно включить ядра орехов в свой рацион, за день можно съесть не более 50 граммов продукта. Все же при кормлении грудью, вводить в рацион новый продукт следует с осторожностью, предварительно проведя консультацию с педиатром.
Противопоказания и вред
Как и любой другой продукт, грецкие орехи имеют ряд противопоказаний к использованию, и могут принести вред организму. К противопоказаниям следует отнести:
- детский возраст до пяти лет;
- индивидуальную непереносимость продукта организмом;
- аллергические реакции на орех;
- наличие лишнего веса.
Довольно часто в практике врачей встречается аллергия на плоды, так как пациенты используют в пищу большое количество ядер. Кроме того, людям с избыточным весом стоит осторожно использовать продукт в пищу.
Орехи обладают очень высокой калорийностью, поэтому могут способствовать набору лишнего веса. Людям с лишним весом стоит употреблять в день не более пяти орехов.
Такие орехи будут полезны только в том случае, если не превышать суточную норму их потребления, а также применять в пищу только свежие ядра. Очень важно при покупке обращать внимание на срок годности орехов, так как просроченный продукт может быть опасен для здоровья.