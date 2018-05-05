Даже в древние времена грецкие орехи высоко ценились народными целителями, так как люди знали об их большой пользе для организма. Как говорят, исследования, орех оказывает положительное действие на работу головного мозга, а также положительно сказывается на состоянии сосудов и сердца.

Здесь мы подробнее поговорим о пользе и вреде грецких орехов для организма, а также расскажем, сколько нужно съесть продукта, чтобы не нанести себе вреда.

Показания для применения

Народная медицина имеет массу целебных рецептов на основе грецких орехов, с помощью которых можно вылечить определенные недуги. Сами ядра употребляются внутрь в целом виде, или же смешиваются с другими добавками, а на основе скорлупы готовятся настои и отвары. Также можно из орехов приготовить масло, или же приобрести его в магазине.

Нетрадиционная медицина предлагает пациентам лечение с помощью грецкого ореха, этот продукт обладает большим количеством полезных свойств, к которым следует отнести:

Укрепление иммунной системы организма. В составе ореха содержится масса полезных веществ, именно по этой причине продукт обладает таким высоким уровнем пользы для организма. Лучше всего включать продукт в свой рацион в период весны и осени, когда в организме особенно заметен недостаток витаминов и минералов. Лечение анемии. В составе ореха содержится много железа, а также цинка и кольбата, поэтому продукт отлично борется с недостатком гемоглобина в крови. Постоянное использование ореха дает возможность улучшить самочувствие и общее здоровье. Лечение и профилактика заболеваний сердца и сосудов. В состав ядер входят витамины Е и А, они необходимы организму, так как улучшают работу всех систем органов, а также очищают сосуды от токсинов и вредного холестерина. В дополнение орех помогает укрепить сосуды и очищает кровь. Улучшение работы пищеварительной системы. В составе плодов содержится белок растительного происхождения, который налаживает работу желудка и кишечника, а также избавляет от запоров и не дает развиться дисбактериозу. Дополнительно белок улучшает микрофлору кишечника. Успокаивающий эффект. Здесь можно выделить пользу и вред продукта, ведь для лечения используется настойка на основе водки. Перед тем как применять средство, следует проконсультироваться с врачом.

Орехи оказывают положительное действие на работу головного мозга и стимулируют его деятельность. Кроме того, ядра способствуют ускорению процессов обмена веществ.

Можно применять продукт для снижения сахара в крови, что полезно для диабетиков. Для такого лечения применяют настойку на основе перегородок из грецкого ореха. Но если говорить о пользе и вреде самого ореха для организма больного человека, то эндокринологи настоятельно не рекомендуют использовать продукт в пищу.

Многие люди задаются вопросом, сколько нужно съесть этого продукта, а также какова его калорийность. На самом деле калорийность плодов достаточно высока, на сто граммов продукта приходится более 650 ккал, поэтому злоупотреблять орехами не стоит. Зато полезно включать плоды в рацион питания при повышенных умственных и физических нагрузках. Белок в составе помогает организму быстрее восстановиться.

В составе ореха содержится большое количество йода, поэтому врачи рекомендуют использовать продукт при проблемах с щитовидной железой. Также орехи грецкие будут полезны людям, проживающим в экологически неблагоприятных районах.

Показания к применению

Есть определенный список заболеваний, когда продукт может оказать положительное влияние на здоровье. К положительным свойствам ореха стоит отнести:

повышение иммунитета, особенно в период гриппа и простудных заболеваний;

профилактика заболеваний сердца и сосудов;

нормализация сердечного ритма и профилактика атеросклероза;

восстановление процессов обмена веществ;

предупреждение развития ожирения;

нормализация работы всех систем органов;

нормализация работы органов кроветворения;

лечение и предотвращение развития анемии;

улучшение работы пищеварительной системы;

профилактика дисбактериоза;

улучшение перистальтики кишечника при запорах;

восстановление работы половых органов;

лечение бесплодия различной этиологии;

предупреждение раннего климакса;

укрепление потенции у мужчин;

восстановление работы мочевыделительной системы;

профилактика мочеполовых инфекций;

легкое седативное воздействие на организм;

профилактика опухолевых образований.

Чтобы продукт принес пользу, и не оказал вреда здоровью, необходимо знать, сколько нужно съесть орехов. Как говорят, специалисты, за сутки стоит употреблять не более 50 граммов продукта.

Также стоит помнить о высокой калорийность ядер, орехи не стоит использовать в рационе ежедневно при ожирении.

Польза для женского организма

Если же говорить о том, какой пользой обладает продукт для женского здоровья, то можно выделить несколько важных аспектов:

Грецкие орехи следует использовать в пищу после родов, а также при обильных менструациях или после хирургического вмешательства. Продукт помогает быстрее восстановить кровопотерю и улучшить самочувствие. Не дает развиваться варикозному расширению вен. Это стоит взять на заметку тем девушкам, которые любят носить обувь на высоком каблуке. Восстанавливает психоэмоциональное состояние женщины, это важно в период менопаузы и при ПМС. Грецкие орех повышает устойчивость организма к стрессовым ситуациям. Настойка из скорлупы давно хорошо себя зарекомендовала для лечения фибромы матки. В период беременности следует использовать грецкие орехи в пищу, чтобы насытить организм необходимыми питательными веществами и витаминами.

Часто женщины задают вопрос, сколько нужно съесть орехов в день, чтобы восполнить недостаток микроэлементов, а также можно ли вообще употреблять плоды при беременности и кормлении грудью.

Как утверждают, специалисты, оба эти этапа важны, поэтому очень важно включить ядра орехов в свой рацион, за день можно съесть не более 50 граммов продукта. Все же при кормлении грудью, вводить в рацион новый продукт следует с осторожностью, предварительно проведя консультацию с педиатром.

Противопоказания и вред

Как и любой другой продукт, грецкие орехи имеют ряд противопоказаний к использованию, и могут принести вред организму. К противопоказаниям следует отнести:

детский возраст до пяти лет;

индивидуальную непереносимость продукта организмом;

аллергические реакции на орех;

наличие лишнего веса.

Довольно часто в практике врачей встречается аллергия на плоды, так как пациенты используют в пищу большое количество ядер. Кроме того, людям с избыточным весом стоит осторожно использовать продукт в пищу.

Орехи обладают очень высокой калорийностью, поэтому могут способствовать набору лишнего веса. Людям с лишним весом стоит употреблять в день не более пяти орехов.

Такие орехи будут полезны только в том случае, если не превышать суточную норму их потребления, а также применять в пищу только свежие ядра. Очень важно при покупке обращать внимание на срок годности орехов, так как просроченный продукт может быть опасен для здоровья.