Просто блеск: спокойный новогодний маникюр для минималистов

Если вы предпочитаете утонченную эстетику, то новогодние праздники – не повод изменять своему стилю. Выбирайте спокойный, но безупречный маникюр. Глубокие оттенки, драгоценные металлы и таинственные полупрозрачные текстуры – рассказываем, как создать праздничное настроение на кончиках пальцев с помощью сдержанной палитры и элегантных деталей.





Одним цветом

Однотонный маникюр смотрится благородно и эстетично, привлекая внимание к ухоженности рук и элегантному стилю. Поэтому важное правило для тех, кто выбирает глубокие оттенки, – сам маникюр должен быть безупречным. Отсутствие заусенцев, увлажненная кутикула, четкая форма – это тот необходимый минимум, который нужно учитывать при выборе однотонного покрытия.

Самые популярные цвета для однотонного маникюра этой зимой – глубокий хвойный, темно-синий, винный, алый, золотой.

Белым-бело

Белый цвет часто смотрится наряднее, чем нюд, и является прекрасным выбором для тех, у кого смуглая кожа. На бледной коже рук предпочтительнее бежевые и кремовые оттенки с розовым подтоном.

Идеальный дизайн на зиму – белый с жемчужной втиркой. Стойкость у такого маникюра не очень высокая, но красота перекрывает этот недостаток.

Кремовый лак, украшенный небольшими серебряными рисунками, смотрится очень эстетично.

Драгоценные металлы

Золото и серебро вместе и по отдельности смотрятся изысканно и дорого, делая праздничным любой маникюр.

Серебряный френч – простой и деликатный способ добавить новогоднее настроение в базовый маникюр.

Однотонный золотой маникюр – роскошный дизайн, который не ослепляет сиянием, но заряжает новогодним вайбом. Кроме того, золотой лак, как правило, хорошо ложится на ногтевую пластину, не подчеркивает недостатки, поэтому может использоваться самостоятельно.





Микро-френч

Еще один способ сделать необычный дизайн ногтей, не выходя за рамки эстетики минимализма, – цветной микро-френч. Его главная особенность – тонкая прорисовка свободного края ногтя.