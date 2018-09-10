Когда женщина здорова, ее организм работает отлажено, и ежемесячно готов к зарождению нового плода. Для наступления полноценной беременности требуется не только созревшая яйцеклетка, но и особая железа, которая называется желтым телом.

Это временное образование на яичнике, как подтверждение того, что прошла нормальная, здоровая овуляция. На УЗИ желтое тело в яичнике? Что это такое, ответит врач-узист. Это подтверждение того, что женский организм способен к деторождению.

Тело желтого цвета, или лютеиновая железа – это временное эндокринное образование. Назвали ее по желтоватому цвету содержащегося в ней вещества, на деле это является гормоном беременности. Появляется оно только по прохождении нормальной овуляции. Созревшая яйцеклетка появляется из вырастившего ее яичника, разрывает державший ее фолликул.

Это свидетельствует о наступлении лютеиновой фазы. ЖТ образуется из фолликулярных клеток, на УЗИ его можно увидеть, только если осмотр совпадает с моментом овуляции.

Как развивается ЖТ

Прохождение овуляции – не простой процесс, он длится в организме некоторое время, пока созревают яйцеклетки, формируются фолликулярные клетки. Таким образом организм готовится к оплодотворению яйцеклетки, чтобы произошло начало беременности.

В этот же период и ЖТ развивается несколькими этапами:

Размножаются клетки разрывающихся фолликулоцитов, что происходит только после овуляции.

Наступает увеличение массы ЖТ, появление в его в тканях нормальной кровеносной сетки, это дает ему возможность участвовать в зачатии. ЖТ продуцирует свои гормоны. Это возможно начиная с 7-го дня после выхождения яйцеклетки из фолликула. Лютеиновое тело к этому времени вырастает до своего физиологического размера. Это дает ему возможность вырабатывать прогестерон и эстроген, которые и являются гормонами ЖТ. Их появление готовит женский организм к нормальному течению всех циклов беременности. При этом тело матки активно вырабатывает ткани эндометрия, она готовится к вероятному проникновению эмбриона. Здесь определяется длительность жизни ЖТ. На это влияет, произошло зачатие, или нет.

Когда яйцеклетка не оплодотворяется, лютеиновая железа за несколько дней уменьшает размеры, перерождается в ткань рубцового типа. Перестает продуцироваться прогестерон, появляются предпосылки к началу менструации. Ее роль – вывести с кровью не выполнившую свою задачу яйцеклетку, а вместе с ней – и эндометриальные клетки. Не пригодившееся ЖТ превращается в другую ткань, меняет цвет на беловатый. Со временем оно становится очередным рубцом на теле яичника.

Поэтому яичники в норме имеют рубцовую структуру. Когда у женщины на УЗИ просматривается желтое тело в яичнике, ее интересует, что это такое. Врач объясняет задачи железы, ее роль в формировании беременности.

Когда же оплодотворение осуществляется, ЖТ несет свои функции еще 3 месяца, до полного формирования плаценты. В дальнейшем плацента начинает сама вырабатывать гормоны, прежде продуцируемые лютеиновой железой. Затем лютеиновая железа становится защитницей от формирования другой беременности, чтобы она не наложилась на уже сформировавшуюся.

Для этого ЖТ блокирует вызревание и выброс других яйцеклеток, которые в норме постоянно вырабатывает организм женщины.

Параметры ЖТ

Наблюдают за появлением и развитием размеров ЖТ на контрольных УЗИ.

Это важно при:

плановом наступлении беременности;

контроле развития беременности на первых неделях;

лечении бесплодия.

Нормальные размеры ЖТ по прохождении овуляции – 12-20 мм. Ежедневно оно увеличивается, и к 19-28 дню становится максимально большим – 23-29 мм.

Аппарат УЗИ показывает ЖТ округлым неоднородным образованием. Оно просматривается и когда проводится трансабдоминальное УЗИ, через стенки брюшины. Однако наиболее достоверные результаты получаются на трансвагинальном УЗИ, когда используется внутривагинальный датчик.

Лютеиновая железа обычно визуализируется на одном яичнике. Это свидетельствует о прохождении овуляции, но не о начале беременности. ЖТ дает нормальный фон для зачатия, синтезом гормонов делает вероятным его совершение. Прогестерон начинает готовить эпителий тела матки к укреплению эмбриона. Это значение имеет желтое тело в яичнике, что просматривается на УЗИ, и у врача не возникает вопроса, что это такое.

Обычно ЖТ образуется в одном яичнике. Это доказывает, что с этой стороны цикл был наиболее активным, то есть именно в нем вырос самый продуктивный фолликул.

Активность яичников не всегда происходит в четкой очередности, в нормальном состоянии организма овуляция совершается в каждом, через цикл. Поэтому ЖТ вырастает то слева, то справа на одном из яичников. На формирование беременности это не оказывает никакого влияния.

Патологии овуляции и роста ЖТ

Бывают ситуации, когда ЖТ не видно на УЗИ, хотя время овуляции у женщины уже наступило. Объясняется это тем, что возможно, овуляция в этом цикле не сработала. В медицине такой случай называют пустым циклом, ановуляторным. Это положение считается нормальным во время становления цикла в пубертатном периоде, после родов, во время лактации, при менопаузе. Зачастую регулярное отсутствие овуляции свидетельствует о гормональных нарушениях, патологиях половых органов.

Без гормонов ЖТ беременность не развивается нормально, ведь плод погибает, когда нет полноценного питания.

Патологии ЖТ немногочисленны, однако часто встречаются в гинекологической практике, и обычно становятся одной из явных причин бесплодия.

Основные патологии:

полное отсутствие ЖТ;

недостаток функций железы;

киста.

Отсутствие ЖТ приводит к неполноценной овуляции, невозможности произойти нормальному зачатию. Когда проводят ЭКО, присутствие ЖТ тоже важно, и когда его нет в данном цикле, врачи вызывают его с использованием гормональной стимуляции. Недостаток функциональности ЖТ говорит о недостаточном синтезе прогестерона.

В то же время яичник с таким ЖТ вырабатывает нормальную яйцеклетку, которая готова оплодотворяться. Однако низкое содержание прогестерона всегда прерывает беременность.

На УЗИ недостаточность ЖТ диагностируется по несоответствию его параметров, когда тело железы не достигает 10 мм. Диагностика уточняется исследованием крови в лабораторных условиях, когда проверяется содержание прогестерона. При этом на УЗИ постоянно проверяется наличие желтого тела в яичнике, и объясняется пациентке, что это такое, какое значение оно имеет для развития нормальной беременности.

Киста ЖТ диагностируется на УЗИ тоже по его параметрам. Когда железа вырастает больше нормальных размеров, выше 30 мм, устанавливается диагноз: киста.

В такой ситуации железа полноценно выполняет свои функции, продуцирует необходимый прогестерон. И беременность, несмотря на наличие кисты, обычно развивается в пределах нормы. Киста железы не вредит организму, потому что исчезает одновременно с перерождением ЖТ. Но при ее росте необходимо постоянное наблюдение лечащего врача.