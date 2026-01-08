Сон зимой: почему многим хочется спать больше и как выровнять режим

 528

Это база: ложиться хочется раньше, а утром встать все равно сложно, особенно после праздников. Разбираемся, в чем причина, и как исправить ситуацию.

Короткий световой день, темные вечера и позднее утро перестраивают привычные биологические часы. Когда естественного света мало, организм воспринимает сутки иначе: уровень мелатонина поднимается раньше и медленнее снижается утром, а бодрствование "запускается" с задержкой. Поэтому зимой возникает характерное ощущение тяжести по утрам, даже если вы спите свою норму часов. Во время праздников, если ложитесь поздно и спите до обеда, ситуация только ухудшается, а физиологическая адаптация проходит сложнее.

Почему зимой хочется спать больше

Световой день короче

Свет – главный фактор, который помогает синхронизировать биологические часы. Когда его мало, циркадный ритм смещается: организм получает меньше сигналов к бодрствованию и дольше удерживает высокий уровень мелатонина. 

Сонливость становится более выраженной в вечернее время, а утром становится сложнее вставать (у организма недостаточно сигналов, чтобы это сделать).

Меняются фазы сна

Зимой увеличивается длительность REM-фазы, отвечающей за эмоциональную и когнитивную переработку информации. Эта перестройка делает пробуждения более инертными: мозгу требуется чуть больше времени, чтобы перейти в состояние активности.

Сезонная чувствительность к свету

Фото: freepik.com

У некоторых зимняя сонливость связана с повышенной чувствительностью к перепаду светового дня. В январе это особенно заметно: на фоне позднего рассвета, коротких прогулок и того, что большую часть времени мы проводим в помещениях, организм получает минимум дневных стимулов.

Меньше движения 

Холодная погода и праздники снижают уровень активности – хочется лежать на диване или сидеть в ресторане. Когда физическая нагрузка уменьшается, а световой день почти не влияет на бодрствование, вечером постоянно клонит в сон, из-за чего нарушаются глубокие фазы – можно ненадолго задремать вечером и потом не заснуть до трех-четырех утра.

Как вернуть режим, если в праздники вы спали как попало

Добавлять свет по утрам

Чем раньше вы его увидите, тем быстрее "включатся" биологические часы. Помогают короткая прогулка после пробуждения, открытые шторы и яркое освещение дома. Этот шаг эффективнее любых вечерних ритуалов.

Постепенно ложиться в привычное время

Сделать это резко практические невозможно, попытки "заставить себя" заснуть в 23:00, если вы неделю ложились в 4 часа, только усилят напряжение. Мягкий сдвиг на 15–20 минут каждые несколько дней – комфортный физиологичный темп, в котором организм восстановит прежний паттерн без стресса.

Вставать в одно и тоже время

Фото: freepik.com
Это больно, но эффективно. Даже если вечером уснуть не получилось, подъем должен быть стабильным. Через несколько дней тело начнет вырабатывать мелатонин в нужное время, а сон станет приходить легче.

Контролировать освещение по вечерам

Зимой внешняя среда и так создает ощущение ранней ночи, но именно искусственный свет вечером определяет, как быстро наступит сон. Мягкое теплое освещение, отказ от ярких экранов за два часа до сна и снижение интенсивности визуальной нагрузки помогают вернуть правильный ритм без особых усилий.

Двигаться днем

Сразу после праздников обычно нет сил на полноценный спорт, но даже короткая тренировка или прогулка в середине дня повышают чувствительность организма к дневному свету. Это помогает укрепить дневной пик бодрствования и стабилизирует механизм засыпания.

Не "досыпать" по утрам

Фото: freepik.com
За долгие выходные может появиться привычка спать дольше утром. Именно она сильнее всего отодвигает циркадный ритм. Если сонливость сохраняется, лучше немного поспать днем, чем встать позже. 

Когда стоит обратиться к врачу

Если через 10–14 дней после праздников режим так и не стабилизировался, а сонливость остается выраженной, стоит проверить уровень дневной световой нагрузки и исключить сезонное аффективное расстройство. Зимняя перестройка сна – нормальный процесс, но она не должна приводить к стойкому снижению качества жизни.

Дарья Сизова

Автор

 

Сетевое издание "Клео.ру" Реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 86153 от 19.10.2023 г.

Подписывайтесь на нас

«Клео.ру» — интересно и доступно про моду, бьюти, светскую жизнь и все то, о чем ты хотела бы знать.