Что такое мерцательная аритмия сердца и как ее лечить

Полноценное функционирование сердца обеспечивает беспрепятственное снабжение кровью и кислородом внутренних органов. Нарушение нормальной частоты сокращений - следствие хронических инфекционных, вирусных заболеваний, отравления веществами. Существует несколько видов этого состояния. Одно из них - мерцательная аритмия. Узнаем, что это такое и как лечить.

Что это такое?

Мерцательная аритмия или фибрилляция предсердий диагностируется у 2% пациентов с сердечно-сосудистыми нарушениями. Группу риска составляют, в основном, люди преклонного возраста. Процент больных в этой категории составляет 8%. Патология приводит к тяжелым последствиям, поэтому своевременное обследование и корректная терапия имеют большое значение.

Фибрилляцию предсердий рассматривают как разновидность наджелудочковой тахиаритмии. У пациентов с этим диагнозом частота сердечных сокращений (ЧСС) может достигать критических 350-700 ударов в минуту. Сокращения не только частые, но и хаотичные. Также у пациентов отмечается нарушение синхронность отдельных комплексов мышечных предсердных волокон.

Приступ мерцательной аритмии, который длится очень долго, может привести к образованию тромбов, нередко развивается ишемический инсульт. Постоянные рецидивы заболевания - причина стремительного прогресса хронической формы недостаточного кровообращения.

Причины возникновения патологии

Для понимания что такое мерцательная аритмия и как лечить это состояние важно знать, что риск заболеть достигает 26% у лиц старше 40 лет, если говорить о мужчинах, и 23% среди женщин.

Группу риска составляют пациенты с такими нарушениями сердечно-сосудистой системы:

артериальная гипертония;

ишемия (у 20% пациентов);

приобретенная форма порока клапана;

врожденный порок сердца;

кардиомиопатия;

воспалительный процесс в любом отделе сердца;

злокачественные и доброкачественные образования;

перенесенное оперативное вмешательство на органе.

Есть и другие причины. Кардиологи называют их экстракардиальными. К примеру - наследственность. Как показывает статистика, у каждого 4 пациента с диагностированным заболеванием аналогичное состояние обнаруживалось у близких родственников.

Иные провоцирующие факторы:

избыточная масса тела;

сахарный диабет независимо от стадии;

обструктивная болезнь легких в хроническом течении;

апноэ (сильный ночной храп и временная остановка дыхания);

заболевания почек хронического течения;

вирусное заражение;

генная мутация.

Нередко развитие мерцательной аритмии связывают с Базедовой болезнью, интоксикацией в результате злоупотребления алкоголем, нехваткой калия, нервным и психическим напряжением.

Существуют мерцательные аритмии, причины развития которых найти не представляется возможным. Такие состояния получили название идиопатических.

Классификация, различия видов, стадии

Для понимания того, как лечить мерцательную аритмию следует не только знать что это такое, но и какие виды и стадии выделяют. Если брать за основу классификации длительность течения, можно выделить такие формы патологического процесса:

преходящая или пароксизмальная - нарушения в сердечных сокращениях длятся от одних суток до семи дней;

- нарушения в сердечных сокращениях длятся от одних суток до семи дней; персистирующая - клиническая картина сохраняется 7 и более дней;

- клиническая картина сохраняется 7 и более дней; хроническая - в этом случае даже длительное и правильно подобранное лечение не дает желаемого терапевтического результата.

Европейским обществом кардиологов предложена еще одна классификация мерцательной аритмии. В ее основе - проявление признаков. Соответственно, выделяется 4 класса сокращений предсердий:

I класс - состояние протекает при отсутствии клиники;

- состояние протекает при отсутствии клиники; II класс - симптоматика незначительна, привычная активность пациента не нарушена;

- симптоматика незначительна, привычная активность пациента не нарушена; III класс - клиническая картина ярко выражена;

- клиническая картина ярко выражена; IV класс - высок риск инвалидизации, повседневная активность нарушена.

Некоторые кардиологи говоря о том, что такое мерцательная аритмия, выделяют еще одну классификацию. В ее основе - тип предсердного нарушения ритма:

Фибрилляция или мерцание предсердий. Из-за накопления в атриовентрикулярном соединении большого количества электрических импульсов, миокард желудочков начинает быстро сокращаться. Зависимо от этого мерцательную аритмию подразделяют на брадисистолическую (за минуту насчитывают менее 60 ударов), нормосистолическую (60-90 ударов/мин.) и тахисистолическую (90 и более сокращений). Трепетание предсердий. В этом случае ЧСС достигает критических 200-400 ударов. Но, что важно, ритм не нарушен. Диастолическая пауза отсутствует, предсердия постоянно напряжены.

Симптомы мерцательной аритмии

Клиническая картина патологического состояния связана с его формой. Известны случаи, когда пароксизмальная фибрилляция протекало бессимптомно. Единственный тревожный сигнал - острая закупорка тромбом сосудов или тромбоэмболия.

Основные симптомы мерцательной аритмии - учащенное сердцебиение, дискомфорт в грудной клетке. Пациентами тяжелее всего переносится тахисистолическая форма патологии. Они могут жаловаться на:

сильное сердцебиение;

боли и перебои в работе сердца;

одышка, которая усиливается при любой физической активности.

В начальных стадиях аритмия протекает в основном по типу приступов. В дальнейшем течение заболевания приобретает индивидуальный характер. Это значит, что частота и продолжительность пароксизмов у одной группы пациентов изменяется редко, признаки прогрессирования отсутствуют. В другой достаточно двух-трех изменений и мерцательная аритмия переходит в хроническую форму.

Приступы мерцательной аритмии также могут переноситься по разному. К примеру, неприятные симптомы могут отсутствовать, состояние диагностируется случайно. Но подобное скорее исключение.

всего приступы сопровождаются такой клинической картиной:

чувство хаотичности сердцебиения;

дрожь в мышцах;

общая слабость;

образование большого количества мочи;

повышенное потоотделение.

В особенно тяжелых случаях пациенты могут жаловаться на головокружения, обмороки, приступы Морганьи-Адамса-Стокса.

При прослушивании сердца врач обнаруживает различные по громкости тоны. Как правило, они беспорядочны. Важно знать, что мерцательная аритмия сердца - это такое состояние при котором отмечается дефицит пульса. Говоря другими словами, количество пульсовых волн меньше в сравнении с числом сердечных сокращений. Это объясняется тем, что не после каждого сокращения желудочков происходит выброс крови.

Диагностика

Диагностирование мерцательной аритмии - не сложное явление. Диагноз, как правило ставится после первичного осмотра. При прощупывании периферические артерии определяется хаотичный ритм пульсации. Прослушивая сердце стетоскопом врач может обнаружить значительные колебания громкости сердечных тонов.

Для того, чтобы подтвердить диагноз проводятся инструментальные исследования:

Электрокардиография. Особенное значение имеет суточное измерение - мониторинг по методу Холтера. Дополнительно могут проводиться тесты с физической нагрузкой, что позволяет выявить признаки ишемии и подобрать таблетки, направленные на устранение признаков аритмии. Эхокардиография. Предполагает сканирование сердечного ритма аппаратом УЗИ. Во время диагностики устанавливаются параметры полостей сердца, подтверждается или опровергается наличие тромбов во внутренних структурах органа. Также метод дает информацию о систолической и диастолической функции левого желудочка. Результаты эхокардиографии важны для понимания как лечить процесс образования тромбов. МРТ. Метод визуализации всех отделов сердца, помогает оценить качество их работы. Чреспищеводная электрокардиография позволяет точно определить механизм развития состояния. Такое исследование проводится чаще всего перед запланированным оперативным вмешательством.

Как правило, для получения точной картины используется сразу несколько методов диагностики.

Лечение мерцательной аритмии таблетками

К основным целям терапии относят:

восстановление и поддержание анатомического синусового ритма;

предотвращение приступов.

Не менее важно взять под контроль ЧСС и прибегнуть к профилактическим методом относительно тромбоэмболии.

Купировать приступ помогают таблетки Амиодарон и Новокаинамид, которые отличаются антиаритмическим эффектом. Для контроля над артериальным давлением и на время проведения электрокардиографии назначаются Хинидин и Пропафенон.

Если по результатам обследования выявлен высокий риск развития тромбоэмболии, назначают таблетки, разжижающие кровь. Такого рода препараты назначаются строго в индивидуальном порядке. Прием некоторых из них требует регулярной сдачи анализов.

Для тех случаев, когда приступ длится более двух суток и, соответственно, повышается риск образования тромбов, показаны медикаменты из группы антикоагулянтов непрямого действия. К примеру, Варфарин.

Для стабилизации самочувствия при мерцательной аритмии большое значение имеет снижение ЧСС. Решить эту задачу помогают β-блокаторы, а также блокаторы кальциевых каналов. Такие таблетки замедляют сердцебиение за счет того, что желудочки сокращаются реже.

Важно! Перед применением препаратов обратиться к специалисту.

Чтобы удерживать количество сердечных сокращений на уровне 60 ударов, показан прием препаратов, относящихся к таким группам:

антагонисты кальция;

β-адреноблокаторы;

препараты дигиталиса;

антиаритмические средства.

Примером наиболее эффективного препарата из группы дигиталиса являются таблетки Дигоксин. Верапамил помогает снизить проявления аритмии. В отдельных случаях терапию проводят в стационаре - только так возможно проконтролировать реакцию организма.

Пациентам с диагностированной мерцательной аритмией сердца и часто повторяющимися приступами обязательно знать как лечить приступ в домашних условиях. Как правило, для стабилизации состояния назначают Пропанорм или Пропафенон.

Лечение мерцательной аритмии народными средствами

Пациентам во время приема врачи часто дают информацию о том как лечить мерцательную аритмию сердца народными средствами. Такая терапия дополняет основное, медикаментозное лечение.

Примеры наиболее эффективных отваров и настоек:

Отвар калины. Ягоды заливают кипятком и дают настояться. Принимают по 200 мл дважды - утром и вечером, перед сном. Средство витаминизирует организм, положительно влияет на ритм сердца, как и принимаемые таблетки. Настойка тысячелистника. Спиртовой состав, что ограничивает его прием лицами с нарушениями в работе ЖКТ. Принимают по 1 ч. л перед завтраком и обедом. Отвар укропа. Семена растения заливают кипятком и дают настояться на протяжении получаса. Принимают по ⅓ стакана три раза в день. Отвар знаком не только тем, кто ищет методы лечения мерцательной аритмии сердца народными средствами. Укроп помогает бороться с избыточным газообразованием. Отвар из взятых в пропорции 2:1:1 цветков ландыша, боярышника и валерианы отличается большой эффективностью.

Перед тем как начинать лечить мерцательную аритмию сердца народными средствами необходимо получить консультацию лечащего врача.

Первая и неотложная помощь

Чтобы избежать приступов врачи рекомендуют своевременно принимать предписанные для налаживания сердечного ритма лекарственные средства. Если произошел приступ мерцательной аритмии, необходимо вызвать бригаду скорой помощи.

Пациенты должны знать как лечить мерцательную аритмию сердца в домашних условиях. Имеется ввиду, что у них в легком доступе должны быть Валидол, Валокордин.

Осложнения мерцательной аритмии

Главным и самым опасным осложнением состояния является застой крови. Чаще всего сгустки образовываются в левом предсердии. Среди других осложнений:

состояния, которые развились на фоне порока сердца, приводят к сердечной недостаточности;

риск отека легких, сердечной астмы выше у пациентов с митральным стенозом;

аритмогенный шок;

фибрилляция желудочков, которая может повлечь остановку сердца.

Прогноз при патологии определяется тяжестью того заболевания, которое спровоцировало мерцательную аритмию.

Профилактика мерцательной аритмии

Говоря о том, как лечить мерцательную аритмию сердца в домашних условиях кардиологи чаще всего подразумевают первичные, а также вторичные профилактические мероприятия. В первом случае это активное лечение тех заболеваний, который чаще всего провоцируют фибрилляцию предсердий. Особенно это касается сердечной недостаточности и артериальной гипертензии.

Большое значение в том как лечить состояние имеет здоровый образ жизни, правильное питание и физическая активность. Рацион должен включать в большом количестве рыбу, растительную пищу, морепродукты. Обязательно следить за весом, заниматься дыхательной и лечебной гимнастикой.

Необходимость во вторичных профилактических мероприятиях возникает у пациентов с зафиксированным проявлением аритмии. Даже если оно было единичным и не продолжительным. Главная цель в этом случае - предупреждение рецидива состояния. На первое место для решения этой задачи выступает своевременное лечение, а иногда - оперативное вмешательство.