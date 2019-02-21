Причины, симптомы и лечение брадикардии сердца

Сокращение сердечных мышц обеспечивается нервным импульсом. Если возникают нарушения, приводящие к изменения сердечного ритма, диагностируют аритмии. Одна из разновидностей такой патологии - брадикардия сердца. У многих возникает вопрос о том, что это такое и как лечить. Заболевание обнаруживается не только у взрослых, но и у детей.

Что же такое брадикардия?

У здоровых людей частота сердечных сокращений (ЧСС) колеблется в пределах 60-90. Известно, что брадикардия это такое состояние, при котором данный показатель менее 60. Медики не выделяют его как отдельное заболевание. Правильнее снижение ЧСС называть признаком нарушений в работе сердечно-сосудистой системы.

Снижение пульса можно наблюдать даже у абсолютно здоровых людей. К примеру, спортсменов. Это же явление отмечается во врем сна, при переохлаждении.

Причины появления

Брадикардия сердца может вызываться внешними факторами естественного характера и дисфункциями внутренних органов. Зависимо от этого состояние делят на две группы, каждая из которых имеет собственные причины появления.

Физиологическая брадикардия

Считается, что такая брадикардия сердца - периодическая норма. Это состояние не представляет угрозы для жизни. Оно вызывается внешними раздражителями и факторами:

переохлаждение, пребывание в помещениях с повышенной влажностью;

возрастные изменения считаются нормой не во всех случаях;

стимуляция так называемых рефлекторных зон - глазные яблоки, сонные артерии;

занятия физическим трудом;

сон в ночное время;

переутомление физического или психоэмоционального типа.

Медицинской практикой подтверждено, что брадикардия сердца является физиологической нормой при приеме отдельных лекарственных препаратов. Важное условие - такое снижение ЧСС не должно сопровождаться нарушением самочувствия. Состояние не требует лечения.

Патологическая брадикардия

Такое состояние негативно отражается на самочувствии пациента. Спровоцировать развитие могут такие причины:

заболевания сердца - ишемия, инфаркт, кардиосклероз любого типа, воспалительные процессы в миокарде и другие;

прием некоторых лекарственных препаратов (Хинидин, бета-блокаторы, сердечные гликозиды, блокаторы кальциевых каналов, иные), которое сопровождается ухудшением самочувствия;

отравление веществами токсического типа;

гипертонус парасимпатической нервной системы на фоне депрессии, язвенной болезни, черепно-мозговые травмы;

инфекционные заболевания - брюшной тиф, вирусный гепатит, сепсис тяжелого течения;

гипотиреоз или снижение уровня трийодтиронина и тироксина.

Известно, что брадикардия, возникшая на фоне одного из перечисленных состояний, это крайне опасное состояние. Оно может стать причиной таких патологического явления как снижение объема крови, поступающей к головному мозгу другим органам.

Симптомы брадикардии у взрослых и детей

Состояние может отмечаться у пациентов разной возрастной категории. Клиническая картина каждой группы различна.

Для понимания того, брадикардия сердца ли у ребенка или причиной плохого самочувствия является иное состояние, важно знать размер допустимого порога ЧСС:

новорожденные - менее 120 ударов;

от 1 года до 7 лет - менее 70 ударов;

7-18 лет - 62 удара и меньше.

Брадикардия у ребенка сопровождается такой клинической картиной:

потеря сознания;

артериальная гипертензия;

повышенная утомляемость;

хроническая недостаточность кровообращения.

Брадикардия сердца у стариков сопровождается такими симптомами:

головокружение;

слабость;

предобморочные состояния, обмороки;

затрудненное дыхание;

нарушение концентрации памяти;

резкие изменения артериального давления;

кратковременные проблемы со зрением;

спутанность мышления;

гипоксия.

Развившаяся у стариков брадикардия сердца требует обязательного контроля со стороны терапевта и кардиолога.

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Виды брадикардии

Сегодня не существует точной, однозначной классификации состояния. Но для того, чтобы понять как лечить брадикардию сердца, важно знать комплексы аспектов, которые и позволяют классифицировать состояние. Узнаем виды брадикардии:

Синусовая. Наиболее распространенный вид состояния. Вызывается поражением сердца, нехваткой определенных групп витаминов и микроэлементов, атеросклероз. Синоатриальная. После перенесенных заболеваний, например, инфаркта, поверхность сердца покрывается рубцами. Важно понимать, что такое состояние опасно. Это может стать причиной замедления передачи сигнала к желудочкам. Неврогенная. Главный провоцирующий фактор - поражение нервной системы на фоне опухоли в головном мозге, психические нарушения. Экстракардиальная. Вызывается неврозом и, одновременно, повышенным внутричерепным давлением. Органическая. Такая брадикардия сердца провоцируется сбоем в синусовом узле. Чем ниже электрический импульс, тем выше вероятность того, что ЧСС начнет уменьшаться. Токсическая. Следствие ослабления организма из-за перенесенных заболеваний - гепатит, отравление веществами химического типа, заражение крови. Лекарственная. Развивается на фоне приема некоторых лекарственных препаратов. Идиопатическая. Встречается у людей преклонного возраста из-за изменений в тканях сердца, сосудах.

Некоторые виды состояния не представляют угрозы здоровью, поэтому не требуют приема лекарственных препаратов. Тогда как отдельные типы могут потребовать не только консервативного, но и хирургического лечения.

Как лечить

Терапию состояния проводят исключительно в тех случаях, когда клинические проявления ярко выражены, гемодинамический процесс явно нарушен. В начальных стадиях, когда состояние пациента не сильно ухудшилось, ограничиваются лекарственными препаратами.

Как профилактическое и поддерживающее средство подойдут настойки, предлагаемые народной медициной.

Медикаментозное лечение

Терапия фармацевтическими средствами зависит от нескольких факторов. Например, как лечить брадикардию у детей определяет возраст и форма состояния. Легкая форма, не сопровождающаяся аритмией, корректируется курсом витаминно-минеральных комплексов и организацией рационального питания. Может потребоваться пересмотр физических и умственных нагрузок.

При выраженной форме брадикардии потребуется госпитализации. В условиях больницы и принимается решение как лечить состояние у детей.

Чаще всего терапия предполагает:

коррекцию питания;

устранение хронических инфекционных заболеваний;

прием лекарственных препаратов, которые стимулируют сокращение сердца (Эфедрин, Кофеин).

Допускается и лечение народными средствами в качестве вспомогательной терапии. Особенной эффективностью отличается настойка женьшеня.

В крайне тяжелых случаях могут назначаться препараты, которые улучшают метаболизм, корректируют обмен электролитов, устраняют кислородное голодание головного мозга. Чтобы уменьшить риск развития опасных осложнений используются только препараты нового поколения.

Если у ребенка отмечаются частые обмороки, сопровождающиеся остановкой сердца, иными угрожающими сердце состояниями, выдается рекомендация на проведение операции по установке кардиостимулятора.

Относительно лечения взрослых, то при умеренном типе брадикардии сердца назначаются противоаритмические медикаменты. Некоторые из них:

Коэнзим Q-10 - помогает нормализовать давление, работу сердца;

L-карнитин - укрепляет мышцы сердца, снижает риск инфаркта миокарда;

Мексидол - влияет на качества крови.

При брадикардии может отмечаться повышенное давление. Назначаемые сегодня препараты нового поколения обладают целым рядом преимуществ:

пролонгированное действие;

влияют только на определенные системы, а не в целом на весь организм;

не оказывают негативного действия на психоэмоциональный фон даже при условии длительного использования;

неспособны вызывать бронхоспазмы;

уменьшают патологически увеличенную массу левого желудочка;

стимулируют обменные процессы, связанные с мочевой кислотой и липидами.

Примеры препаратов нового поколения которые назначаются чаще всего:

Индапамид - принадлежит к группе индолиновых мочегонных средств;

- принадлежит к группе индолиновых мочегонных средств; Трифас - активно выводит из организма хлор и натрий;

- активно выводит из организма хлор и натрий; Бисопролол - снижает давление за счет блокирования только бета-1-адреноблокаторов;

- снижает давление за счет блокирования только бета-1-адреноблокаторов; Целипролол - оказывает выраженное сосудорасширяющее действие.

Любые препараты, не только нового поколения, должен назначать исключительно лечащий врач. Самостоятельное лечение может привести к усугублению состояния.

Как лечить брадикардию народными средствами

Сегодня медики придерживаются мнения, что терапия любых состояний должна быть комплексной. Это же относится и к брадикардии сердца. Поэтому все чаще в качестве дополнения к основному лечению назначаются средства, предлагаемые народной медициной.

Мед и редька

Оказывает положительное действие на скорость сокращения сердца, увеличивая ее. Для приготовления средства редьку тщательно промываем, срезаем верхушку. Внутри ложкой делаем углубление, которое заполняем медом. Оставляем на 12 часов. Получившийся сироп принимают на протяжении дня, разделив поровну на три приема.

Грецкие орехи

Когда говорят о лечении народными средствами в первую очередь вспоминают про эти плоды. Потребуется 0,5 кг ядер ореха, 200 г сахара (можно заменить медом если нет аллергии) и столько же кунжутного масла. Добавляем 4 лимона, разрезанные на 4 части. Заливаем 1 л крутого кипятка. Смесь принимают за полчаса до еды по столовой ложке трижды в день.

Перед приемом любого из народных средств необходимо получить консультацию лечащего врача.

Первая помощь при брадикардии в домашних условиях

Состояние часто сопровождается критическим снижением пульса, из-за чего пациент может терять сознание. В этом случае дальнейший исход во многом зависит от правильности действий окружающих. Порядок действий:

Пациента, который упал на пол, аккуратно переворачивают на спину. Нижние конечности должны быть слегка приподняты, для удобство под них можно подложить валик или невысокую подушку. Одновременно следует вызвать скорую помощь. Для доступа кислорода необходимо ослабить ремень и расстегнуть верхнюю пуговицу рубашки. Если пациент потерял сознание, следует его привести в чувства. Можно похлопать по щекам или сбрызнуть лицо прохладной водой. При глубоком обмороке дают понюхать ватный тампон, смоченный в нашатырном спирте или уксусе. Важно помнить, что подносить близко к носу его не следует, чтобы не вызвать бронхоспазм. До приезда бригады скорой помощи пациенту дают прописанные медикаменты. Прогноз жизни, осложнения и последствия

Полезно знать не только что такое брадикардия и как лечить ее, но и то, какие последствия влечет это состояние:

из-за нарушенного кровоснабжения наблюдается дисфункция головного мозга, что приводит к изменения в поведении;

постоянные головные боли, сопровождающие головокружения, нарушения внимания и памяти;

вследствие потери сознания случаются травмы;

обострение хронических заболеваний.

В тех случаях, когда причины, которые вызвали брадикардию, не удается полностью купировать, назначается комиссия, которая рассматривает вопрос о предоставлении инвалидности.

При условии, что терапия проводится верно, пациент знает как лечить брадикардию в домашних условиях для купирования приступа, прогноз благоприятный. Пациентам с частыми потерями сознания устанавливают кардиостимулятор, что также повышает процент выживаемости.

Профилактика

Чтобы снизить вероятность развития брадикардии, необходимо серьезно относится к собственному здоровью. Необходимо отказаться от вредных привычек, отслеживать вес и не допускать его увеличения. Правильное питание, прогулки на свежем воздухе, регулярное обследование при предрасположенности к сердечным заболеваниям - гарантии нормальной работы органа.

Необходимо знать как лечить в домашних условиях имеющиеся хронические заболевания. Игнорирование этого правила приводит к ослаблению защитных сил организма, образованию рубцов на поверхности сердца.

Диагноз не является приговором. Корректировка образа жизни, знание того, что это такое и как лечить брадикардию в домашних условиях, сведение к минимум нервных потрясений помогают стабилизировать состояние. При соблюдении всех врачебных рекомендаций возможно выносить и родить здорового ребенка и продолжать нормальную жизнь.