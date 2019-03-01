Какие жирные кислоты Омега 3 в капсулах лучше

Рассмотрим некоторых производителей Омега-3, выпускаемых в капсулах, и разберемся, какие из них лучше для детей и взрослых. Омега-3 – это полинасыщенные жирные кислоты, которые очень важны для жизнедеятельности нашего организма.

Их роль огромна: они обеспечивают защиту внутренних органов от негативного влияния патогенных микроорганизмов, препятствуют образованию тромбов, подавляют воспалительные процессы.

Кроме этого способствуют улучшению зрения, росту волосам, усиливают потенцию, благоприятствуют репродуктивной функции, нормализуют кровообращение.

Самые лучшие препараты Омега-3 в капсулах

Омега-3 в своем составе кроме рыбьего жира содержит большую концентрацию активных форм омега-3 DHA и EPA, чего не скажешь о натуральном рыбьем жире. В нем содержится всего 30% этих веществ, а остальные 70% составляют иные виды жиров, которые имеют как положительные, так и отрицательные стороны.

Если принимать натуральный рыбий жир с целью получить достаточную норму вещества, это выльется в получении избыточных калорий и передозировку витаминов А. Кроме этого натуральное вещество неприятно на вкус, оно не очищено от тяжелых металлов (ртуть).

Омега-3 в отличие от рыбьего жира в процессе производственной обработки очищается от загрязнений, капсулы не имеют неприятного привкуса, так как они покрыты оболочкой.

Препараты на основе масла водорослей и криля не требуют очистки, так как изначально обладают низкой степенью загрязнения. Это в свою очередь, отражается на стоимости (они более дешевые). Также они в достаточном количестве содержат разновидности полезных омега-3 DHA и EPA. Большинство диетологов рекомендуют использовать именно препарат на основе масла криля, он считается одним из самых лучших.

Теперь рассмотрим препараты жирных кислот Омега-3 в капсулах, какие лучше из множества производителей и пользуются популярностью среди потребителей.

Омега-3 Carlson Labs Super Gems

Эта добавка имеет только положительные отзывы потребителей, считается одной из самых лучших в рейтинге. Производится только в одной дозировке 1200 мг, используются виды глубоководных рыб. Компания предлагает своим покупателям акцию при покупке одной упаковки 30 капсул идут в подарок.

Преимущества этого препарата:

высокая дозировка – 1200 мг;

содержание ДГК и ЭПК – 500 мг;

30 капсул в подарок;

не содержит в составе глютена, консервантов и холестерина.

Омега-3 Country Life

Для производства этого препарата используются холоднолюбивые сорта рыб. Применяется уникальная технология очистки от примесей тяжелых металлов (молекулярный способ). К недостаткам можно отнести низкое содержание активного вещества. В одной капсуле содержится всего 180 мг, из них 120 мг – это ЭПК и ДГК. Это считается низким показателем в сравнении с другими БАДами.

Омега-3 и сибирский лен Тримегавитал

Препарат российского производства, ничем не уступающий зарубежным аналогам. Выпускается в капсулах по 30 шт. в упаковке. Для производства используются глубоководные виды рыб и жиры сибирского льна. Кроме этого производитель дополнил состав витамином Е, что в комплексе улучшает свойства препарата, усиливает рост волос, улучшает цвет лица, стимулирует кровообращение, препятствует токсическому воздействию.

Особенностью рассматриваемой БАД является технология очистки (Less Fish Smell), благодаря которой устраняется неприятный запах и привкус.

Омега-3 Solgar

Биоактивная добавка этим производителем выпускается в различных концентрациях:

700 мг;

950 мг;

1300 мг.

Кислоты извлекаются из скумбрии и хамсы. Производителем используется уникальная технология переработки, что гарантирует отличное качество и высокую степень очистки от примесей тяжелых металлов.

Омега-3 Витрум Кардио

Выбрать какие жирные кислоты Омега-3 в капсулах лучше, часто помогают отзывы потребителей. Препарат от фирмы Витрум Кардио имеет много положительных отзывов, ведь он помогает избавиться от таких патологий как стенокардия и атеросклероз, также оказывают положительное действие пациентам после инсульта.

Кроме наличия в составе ДГК капсулы содержат жиры растительного происхождения. Но отметим, что АЛК менее эффективны, поэтому Омега-3 Витрум Кардио уступает некоторым аналогам.

Омега-3 Доппель Герц Актив

Если выбирать Омега-3 в капсулах лицам, страдающим неврозом, сухостью кожи и ломкостью ногтей, то вопросов какие лучше выбрать БАДы быть не должно. Допель Герц считается одним из лучших препаратов, выбираемых потребителями.

При переработке используются лососевые виды рыб. В составе кроме рыбьего жира есть витамин Е, в комплексе эти вещества усиливают защиту организма от токсинов.

Ежедневный прием добавки стимулирует иммунную систему, омолаживают кожу лица, стабилизирует работу сердца.

Рассмотрев некоторые виды препаратов Омега-3 (жирные кислоты) в капсулах, потребители смогут для себя выбрать, какой лучше приобрести. Также очень важно почитать отзывы о них и, если есть какие-либо проблемы со здоровьем, получить консультацию лечащего врача.

Сравнительная таблица цен

Цена БАДов варьируется от 234 рублей до 1528 рублей. Стоимость Омега-3 жирные кислоты зависит от производителя, количества капсул в упаковке, содержания активного вещества, степени очистки. В таблице приведены данные за упаковку препарата с наименьшим количеством капсул.

Какие лучше по составу, действию и цене выбор индивидуален, ведь БАДы являются не только добавкой, но и лекарственным препаратом, у которого есть побочные явления и противопоказания.

Название Количество капсул в упаковке Стоимость, руб. Эвалар – Омега Форте 30 234 Полярис – УНИК Омега-3 90 305 Допельгерц – Актив Омега-3 30 331 Madre Labs Омега-3 рыбий жир премиум класса 100 405 ESSENTIALS by Siberian Health – Nordic Omega-3 30 420 Тримегавитал «Сибирский лен и Омега-3» 30 450 ВИТАБИОТИКС – Джоинтэйс Омега-3 30 611 ВИТАБИОТИКС – Аквамарин Омега-3 60 620 Norwesol Плюс Омега-3 100 870 Country Life – Омега-3 200 1020 Moller Tupla – рыбий жир 100 1030 Solgar – Омега-3 ЭПК и ДГК, тройная сила 50 1280 Витрум – Кардио Омега-3 60 1320 Carlson Labs – Wild Caught Super Omega-3 Gems 180 1480 Abbott - Omacor 28 1528

Противопоказания и возможные побочные действия Омега-3

В препаратах Омега-3 концентрация не только натурального рыбьего жира, но также состав дополнен витаминами А, E, D. Они необходимы для улучшения зрения, стимуляции окислительных механизмов в организме, для улучшения костной системы.

Состав БАДов сложен, их действие комплексное, поэтому, как и в любом другом препарате есть некоторые противопоказания.

От приема Омега-3 стоит отказаться пациентам с наличием таких заболеваний:

воспалительные процессы в ЖКТ;

туберкулез открытой формы;

миома;

варикоз вен системы ЖКТ;

цирроз печени;

индивидуальная непереносимость продуктов моря;

заболевания почек и органов мочевыделительной системы;

гемофилия;

гиперкальциемия;

травмы внутренних органов, сопровождающиеся кровоизлиянием;

послеоперационный период.

Также препарат противопоказан в таких случаях:

беременные женщины на первом триместре;

дети до 7 лет;

период лактации.

БАД не рекомендуется принимать продолжительное время и в больших дозировках, так как содержащаяся кислота обладает ярким антикоагулянтным свойством, что замедляет процесс свертывания крови, а это грозит кровотечением.

Применение Омега-3 в комплексе с другими лекарственными формами усиливает побочные явления и провоцирует осложнения.

Это могут быть:

проблемы с заживлением ран, царапин, ссадин;

образование мелких трещин на кожном покрове;

при незначительных ушибах появляются гематомы;

кровотечения из носа;

кровоточивость десен.

Если после приема БАД появились характерные признаки, стоит отказаться от употребления жирных кислот. Длительное игнорирование симптоматики грозит внутренними кровотечениями.

Среди осложнений можно выделить следующие:

диспепсические расстройства;

тошнота, переходящая в рвоту;

отрыжка с неприятным рыбным привкусом;

переизбыток витаминов А, D;

аллергическая реакция на компоненты БАД;

интоксикация тяжелыми металлами;

чрезмерное увеличение веса при длительном использовании препарата.

По многочисленным отзывам потребителей отмечено появление прыщей на лице, но фармакологических подтверждений этому явлению нет.

Возможна ли передозировка Омега-3

В результате длительного и бесконтрольного приема добавки у пациентов могут отмечаться признаки передозировки. Такое возможно также в случае совместного употребления большого количества морепродуктов и БАДа.

Передозировка препаратом проявляется следующими признаками:

потеря аппетита;

тошнота, которая может переходить в рвоту;

неутолимая жажда;

частая микция;

головная боль;

повышение АД;

болевой синдром в эпигастральной зоне;

слабость мышц;

диспепсические расстройства.

По данным статистики смертельных случаев передозировки Омега-3 не выявлено, однако, теоретические сведения утверждают, что прием от 1,5 до 2,5 млн. МЕ препарата может привести к летальности. Если есть информация о таких случаях, обязательно сообщайте в ВОЗ и пишите отзывы.

Специальных антидотов к жирным кислотам нет, медицинская помощь при передозировках основана на очищении крови и соблюдении специальной диеты. Обязательно включают прием продуктов, богатых на витамин D, холестерин, кальций. Рыба и морепродукты категорически запрещены, также требуется отказ от жаренной и соленой пищи, растительных масел.

Отзывы

Омега-3 Solgar

Вероника:

"Почувствовала ухудшение самочувствия, изменился цвет лица, стали выпадать волосы. Обратилась к терапевту, на что он мне посоветовал принимать Омега-3. Приобрела марку Solgar. После недельного курса уже появились заметные улучшения. Не верила, что БАД мне поможет, но была приятно удивлена. Цена, конечно, не самая бюджетная, но эффект заметен".

Марина:

"Мне нравится марка Solgar, часто приобретаю витаминные комплексы этой фирмы. Но вот про Омега-3 ничего положительного сказать не могу. У меня сухость кожи, шелушение, выпадение волос. И мой косметолог на это все посоветовала пропить Омега-3. Как обычно, приобрела у знакомой фирмы эту добавку, и сказать честно – пожалела.

Во-первых – цена "можно ахнуть", во-вторых – после недельного курса почувствовала ужасную изжогу, горечь во рту, тошноту. Не знала, на что думать, но муж посоветовал пока прекратить принимать БАД, и вот спустя уже 3 дня все симптомы стали потихоньку исчезать".

Омега-3 Carlson Labs Super Gems

Оксана:

"Среди множества производителей подобрала для себя Омега-3 Carlson Labs Super Gems. Принимаю БАДы достаточно давно на постоянной основе. Для меня главным приоритетом при выборе был состав: соотношение ЕРА и DНА, а также 1000 мг омега-3. В упаковке 100 капсул, которые легко глотать, после приема не ощущается неприятного послевкусия. Побочных явлений нет, эффект накопительный, поэтому всем рекомендую именно этого производителя"

Омега-3 Доппельгерц Актив

Евангелина:

"Омега-3 Доппельгерц Актив принимаем вместе с мужем уже месяц. Купили еще по одной упаковке, так как эффект на лицо. Улучшился цвет кожи, стабилизировалось АД, перестали выпадать волосы. В инструкции прочитали, что помимо общего улучшения Омега-3 помогает справиться с сердечно-сосудистыми патологиями, заболеваниями суставов. А еще, что самое интересное препятствует старению организма".

Элина:

"После родов стала замечать неприятные для себя явления: сухость кожи, раздражительность, выпадение волос, общую слабость. Знала, что в этот период нужно каким-то образом поддержать организм. Вспомнила, что в детстве мне мама давала рыбий жир, но это было в прошлом. Решила приобрести Омега-3 от производителя Доппельгерц, результат появился уже через неделю после приема. Кстати, принимать БАД можно только после периода лактации (это совет для молодых мамочек)".

Омега-3 Country Life:

Татьяна:

"Много мы наслышаны о пользе рыбьего жира для организма. Но мне больше всех нравится Омега-3 Country Life, у него много положительных отзывов, ведь у него наибольшая концентрация омега-3, поддерживает сердечно-сосудистую систему, улучшает кровообращение. Но есть один недостаток – капсулы достаточно большие, их не очень удобно принимать".

Омега-3 Витрум Кардио

Лена:

"Весной я всегда страдаю авитаминозом, поэтому уже несколько лет именно в этот период начинаю принимать Омега-3, всегда покупаю марку Витрум Кардио, так как никаких побочных явлений не замечала, да и по многочисленным отзывам решила выбрать именно этого производителя. Положительные стороны от приема БАДа в моем случае: улучшение состояние кожи лица, хорошее настроение, нормализация менструального цикла, активная работа мозга, повышенная работоспособность, отсутствие одышки".

Омега-3 и сибирский лен Тримегавитал

Александра:

"Регулярно принимаю Омега-3, ведь его польза неоценима для здоровья. Одно из преимуществ Омега-3 фирмы Сибирское здоровье то, что это натуральный продукт. Побочных явлений не заметила, стоимость за упаковку в сравнении с другими зарубежными аналогами доступная. Принимать БАД нужно длительными курсами, тогда вы заметите отличный эффект".

Дарья:

"В составе Омега-3 Тримегавитал содержится комплекс веществ – это рыбий жир, лен и витамин Е. Причем все это в большой дозировке. Я на этот факт не обратила внимание, поэтому появилась побочка, а именно, появились скачки давления и открылось кровотечение. Все дело в том, что витамин Е не каждому подходит, он способствует разжижению крови, что вызывает кровотечения, особенно у женщин в период менструаций".

Многие сомневаются в пользе БАДов, но никто не может поспорить с полезными свойствами рыбьего жира. Препараты жирных кислот Омега-3 в капсулах обогащают организм энергией, силой и полезными веществами. Какие лучше выбрать решать вам, но наш совет – обязательно перед этим почитайте отзывы и проконсультируйтесь со специалистом.