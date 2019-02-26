Корь у детей: симптомы и лечение

Корь – это острая вирусная инфекция, сопровождающаяся характерной симптоматикой (высокая гипертермия, боль в горле, экзантема, признаки интоксикации, воспалительное поражение слизистой органов дыхания). Заболевание заразное, передается от переносчика инфекции здоровому человеку. Опасность болезни в развитии серьезных осложнений, появляющихся на фоне ослабленного иммунитета. Зачастую корь встречается у детей, переболеть ею можно только один раз в жизни.

Рассмотрим симптомы болезни и ее лечение, необходимые методы профилактики, а также приведем фото типичной картины кори и видео о том, что нам посоветует доктор Комаровский в этой ситуации.

Что это такое?

Корь – вирусная инфекция, протекающая в острой форме. Это одно из самых заразных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем. Заражение происходит в 99% случаев после контакта с переносчиком. Болезнь имеет особенность – ею можно переболеть всего 1 раз за всю жизнь. После инфицирования и успешного лечения в организме вырабатывается определенный иммунитет против вируса.

Но запущенные формы и слабый иммунитет приводит к непоправимым последствиям. Болезнь сильно угнетает иммунную систему ребенка, и даже после выздоровления детский организм остается ослабленным еще на протяжении 4-5 месяцев.

Самый высокий показатель смертности от кори в развитых странах Азии и Африки (20% детских смертей). В России к счастью удается избежать массовых заражений благодаря проводимой вакцинации.

Детям от 1 года до 6 лет обязательно делают прививку от кори, краснухи и паротита. Если происходит заражение, привитые дети легче переносят заболевание и риск осложнений у них низок.

Как происходит заражение корью

Источником инфекции всегда является инфицированный пациент. Он становится опасным для окружающих уже с первых суток заражения. Наиболее опасным пациент становится для окружающих в период появления специфической экзантемы на кожном покрове. Высокому риску инфицирования подвержены дети с дефицитом витамина А поэтому его назначают первые 2 дня лечения патологии. Если женщина в период беременности переболела корью, у новорожденного появляется иммунитет к болезни в первые 6 месяцев жизни, но со временем он исчезает.

Корь – это сезонное заболевание, его пик приходится с октября по апрель. Заразиться легко в местах массового скопления людей. Дети заражаются корью в дошкольных учреждениях по цепной реакции. Случаи инфицирование через третьих особ крайне редки, вирус во внешней среде быстро разрушается и погибает.

Заражение происходит в 99% случаев контакта с переносчиком. Зафиксированы ситуации, когда вирус распространялся по лестничным клеткам и вентиляционным шахтам. Вторичное инфицирование возможно, но в редких случаях. Такое возможно при иммунной недостаточности.

Как выглядит корь у детей: фото высыпаний

Корь у ребенка проявляется специфическим признаком высыпаний на кожном покрове. Обычно это происходит в начале второй недели после контакта с инфицированным пациентом. Протекает болезнь с ярко выраженными симптомами интоксикации, что сильно подрывает состояние ребенка.

Заболевание, как правило, поражает детский организм, но у взрослых без вакцинации корь также может развиться, но в этом случае отмечается тяжелое течение и риск осложнений слишком высок.

Фото высыпаний типичной и атипичной формы кори.

Экзантема при кори очень схожа с краснухой, многие ошибочно принимают одну болезнь за другую.

На фото видно отличия высыпаний, при этом у мальчиков и у девочек может поражаться кожный покров в интимной зоне, что доставляет сильный дискомфорт детям.

Инкубационный период

Вирус кори проникает в организм здорового человека через слизистые оболочки органов дыхания, а оттуда в плазму крови. Дальше он транспортируется в селезенку и лимфоузлы. Этот механизм продолжается весь инкубационный период Его длительность составляет от 7 до 17 дней. После этого времени вирус повторно входит в кровь и рассеивается по всему организму, вызывая сильную интоксикацию. Инфекция поражает кожный покров, слизистую носоглотки, конъюнктиву, кишечник и ЦНС.

Какие симптомы в начале болезни

Корь – продолжительное заболевание, которое протекает в несколько этапов, у детей в первую очередь появляются симптомы насморка, кашля, гипертермии. Выздоровление и лечение продолжительное, поэтому родителям необходимо в осенне-зимний период предпринять соответствующие методы профилактики.

Катаральный период кори у детей (3-5 дней) проявляется следующими признаками:

Гипертермия. Повышение температуры свидетельствует о реакции организма на проникновение вируса. У детей может отмечаться гипертермия до 39 градусов. Психомоторное возбуждение. Маленькие дети начинают капризничать, без повода плакать, раздражаются на все происходящее вокруг. Это признак поражения вирусом ЦНС. Насморк. Вирус повреждает стенки капилляров, откуда протекает жидкость. Слизистая носа в этот период начинает продуцировать особые белки, которые защищают слизистую от поражения вирусом. Если инфекция добралась до слизистой носоглотки, ребенок ощущает зуд, першение в горле, чихание. Кашель. Это симптом воспаления глотки. Кашель громкий, лающий, сухой. У ребенка появляется осиплый голос. Инфекция может дальше распространиться на голосовые связки, тем самым вызвать отек и спазм гортани. Конъюнктивит. Вирус поражает слизистую глаз. Внутренняя оболочка глаз воспаляется, сквозь стенки пораженных сосудов вытекает жидкость. Это благоприятная среда для размножения различных вирусов и бактерий, которые провоцируют конъюнктивит. Опухлость лица. В первую очередь вирус проникает в лимфатические узлы, развивает в них воспаление. Шейные лимфаузлы в первую очередь воспаляются, в них отмечаются застойные явления, все это сопровождается опухлостью. Энантема. Уже на 2-3 сутки на слизистой неба появляются красные пятна диаметром 0,5 см. Спустя еще 2 суток горло становится красным, происходит сливание пятен. Пятна Вельского-Филатова-Коплика. На внутренней стороне щек появляются белесые пятна, которые плотно фиксированы и окружены белой окантовкой. На внешний вид они напоминают манную крупу. Боль в области живота. У ребенка пропадает аппетит, он жалуется на боль в животе. Стул учащается, становится жидким. Иногда все это сопровождается тошнотой, переходящей в рвоту. Этот процесс вызван поражением вируса кори слизистой кишечника.

Следующий этап кори у детей сопровождается симптомами сыпи на кожном покрове. На этой стадии выздоровления еще ждать рано и лечение дополняется устранением кожного зуда. Своевременная профилактика позволяет ослабить течение болезни (представленное фото кори поможет ее распознать) у мальчиков и у девочек.

Экзантема появляется на 3-4 сутки начала патологии. Первые пятна появляются на лице, за ушами, постепенно распространяясь на шею и верхнюю часть туловища.

На следующий день после появления первых высыпаний пятна покрывают все тело, в том числе пальцы рук и ног. Пятнисто-папулезная экзантема. Пятна на внешний вид напоминают розовые узелки неправильной формы. Они слегка возвышаются над кожным покровом. Папулы с ровной поверхностью, вокруг которых располагаются пятна красного цвета. Они стремительно увеличиваются в размерах, сливаясь между собой в одно большое пятно.

Новые появления экзантемы сопровождаются насморком, кашлем, высокой температурой. На четвертый день появления кожной сыпи состояние ребенка улучшается, он считается уже не опасным для окружающих.

Следующий этап кори у детей – реконвалесценция (пигментация), его симптомы проявляются на кожном покрове пигментацией красных пятен в светло-коричневые, шелушением на месте поражения участка кожного покрова. Выздоровление уже близко и лечение дает больший результат (на фото можно увидеть, что корь имеет большие отличия от краснухи).

После появления чешуек в местах поражения на коже температура у ребенка стабилизируется, ослабевает кашель, проходит першение в горле. Организм поэтапно освобождается от вируса. Но родителям нужно помнить, что корь у детей очень сильно угнетает иммунную систему, симптомы еще остаются и лечение продолжается до полного выздоровления.

А дальше ребенку требуется профилактика респираторных инфекций, так как организм сильно подвержен повторному инфицированию.

На фото кожный покров ребенка, переболевшего корью.

Осложнения кори у детей

Ослабленный иммунитет подвергается различным негативным воздействиям из вне. Вирусная инфекция может осложниться присоединением бактериальной, вследствие чего у детей часто диагностируется пневмония бактериальной природы.

Среди возможных осложнений можно выделить:

отит;

стоматит;

ларингит;

бронхопневмония;

трахеобронхит;

энцефалит;

воспаление лимфатических узлов;

полиневрит;

потеря зрения;

серьезное нарушение ЦНС.

Корь у детей часто вызывает осложнения, симптомы дополняются другими признаками начавшейся болезни, и лечение в этом случае будет трудоемким и длительным. Выполнение всех предписаний педиатра и своевременная профилактика помогут избежать развития других заболеваний и последствий. Фото ребенка, заразившегося вирусом кори.

Диагностика

Часто корь диагностируют только после появления первых высыпаний на коже, но если в дошкольных или общеобразовательных учреждениях уже зафиксирован первый случай заболевания, то другим детям стоит тщательно наблюдать за состоянием здоровья и при первых проявлениях обращаться к педиатру или врачу-инфекционисту.

Диагностика основана на проведении ряда процедур и сдачи анализов. Основная задача – не спутать корь с эритемой, краснухой или скарлатиной. Врач выслушивает жалобы пациента, определяет симптомы, назначает диагностику и разрабатывает план лечения.

Пациенту назначаются такие диагностические процедуры:

Общий анализ крови. Определяется уровень лимфоцитов, лейкоцитов, эозинофилов и СОЭ. Иммуноферментный анализ. Выявляется чувствительность антител к вирусу кори. Общий анализ мочи. При кори в моче будут обнаружены примесь белка и высокий уровень лейкоцитов.

Если вирус кори осложнился присоединением бактериальной инфекции, ребенку назначается рентген, который подтверждает или опровергает появление очагов поражения на легких.

Как лечить корь?

Как правило, лечение кори проводится дома. Педиатр приходит домой и следит за течением болезни. Все необходимые лекарственные препараты назначаются только врачом, самолечение недопустимо, это может грозить летальным исходом. Кроме медикаментозной терапии пациенту рекомендовано правильное витаминизированное питание (в большом количестве принимать продукты, богатые на витамин А и С) и много жидкости.

Госпитализация требуется в таких ситуациях:

развитие осложнений;

сильная интоксикация организма.

Специальных препаратов, направленных на устранение вируса кори нет, но пациенту назначается комплексное лечение, направленное на ослабление симптоматики и предупреждение присоединения бактериальной инфекции.

Оно включает в себя прием таких групп лекарственных средств:

Цитоксины. Помогают усилить иммунную систему ребенка, оказывают противовирусное действие, подавляют размножение и распространение вирусов. Эффективен в качестве профилактического средства, назначается детям после контакта с инфицированным пациентом. Антигистаминные. Блокируют рецептор, тем самым предотвращая серьезную аллергическую реакцию. Высыпания благодаря этой группе лекарств становятся менее выраженными, не так сильно распространяются по телу, снижается зуд. Состояние пациента на фоне антигистаминных препаратов улучшается. Жаропонижающие. Снижают температуру, избавляют от головной боли, снимают першение и ком в горле, ослабляют воспалительный процесс. Витамины. При кори у ребенка нарушаются обменные процессы, появляется витаминодефицит. В первую очередь падает концентрация витамина А. Поэтому витаминотерапия очень важна и эффективна при лечении кори. Симптоматические. Если у ребенка появился конъюнктивит, назначаются капли в глаза. При кашле показан прием муколитических препаратов и лекарственных средств, разжижающих застоявшуюся мокроту. Антибактериальные. Назначаются в том случае, если к основной патологии присоединяется вторичная бактериальная инфекция. Действие препаратов направлено на подавление процесса размножения и распространения бактерий.

Очень хорошо помогает избавиться от кашля и боли в горле чай с малиной, калиной и соцветиями липы. Все лечебные мероприятия назначаются исключительно педиатром после осмотра пациента.

Посмотрите видео о том, что рассказывает и советует доктор Комаровский:

Определить корь у детей сложно, ведь симптомы во многом схожи с другими инфекционными заболеваниями, как краснуха, скарлатина или эритема. Диагноз ставит педиатр на основе осмотра и результатов анализов, только затем пациенту назначается лечение.

Если в дошкольных учреждениях уже зафиксированы случаи кори, другим детям рекомендуется провести профилактику, а в массовых случаях кори учреждение закрывается на карантин.

Из нашей статьи родители узнали о симптомах болезни и ознакомились с фото, по которому они смогут распознать болезнь. Своевременная профилактика и качественное лечение помогут избежать тяжелых осложнений, поэтому следите за своими детьми и обогатите их рацион витаминами. Будьте здоровы!