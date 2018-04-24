Как быстро понизить сахар в крови

Повышенный сахар в крови негативно влияет на общее состояние здоровья каждого человека. Нужно знать, как понизить сахар в крови быстро и эффективно в домашних условиях.

При незначительных отклонениях снижение возможно провести самостоятельно. Если сахар в крови повышается до серьезного показателя, требуется обязательное лечение с постоянным наблюдением у специалиста.

Причины повышения сахара в крови

К повышению глюкозы в крови приводят следующие неблагоприятные факторы:

эндокринные патологии;

заболевания печени;

неправильная работа поджелудочной железы;

наличие ожирения любой степени;

заболевания, обусловленные инфекциями тяжелой формы;

серьезные нарушения питания, так как быстрые углеводы негативно влияют на уровень сахара в крови;

частые эмоциональные переживания или постоянный стресс;

употребление алкогольных напитков в значительных дозах;

предменструальный синдром.

Как можно понять, сахар в крови повышается по разным причинам. При этом своевременные меры устраняют риск дальнейшего ухудшения состояния здоровья.

Принципы правильного питания

Обычно правильное питание улучшает состояние здоровья. При этом многие люди, которые ведут малоподвижный образ жизни или страдают от постоянных стрессов, допускают серьезные нарушения питания.

Учет определенных принципов играет важную роль при понижении сахара в кров:.

Из меню исключают продукты, которые повышают уровень сахара. К ним относят сахар и продукты с его содержанием. Желательно отказаться от меда, хотя он обладает важными полезными свойствами. В рацион включают продукты с низким гликемическим индексом. Одновременно с этим рацион должно быть разнообразным, поэтому разрешается кушать нежирное мясо и диетические сорта рыбы, орехи, фрукты и овощи, зелень, цельные злаки. Среди фруктов полезны авокадо, лимон, вишня, черная смородина, грейпфрут, среди овощей – кабачки, тыква, морковь, свекла и редис. Рекомендуется включить в рацион продукты, с повышенным содержанием клетчатки. Они будут выводить глюкозу из организма. Количество насыщенных жиров сводят к минимальному показателю. Они повышают невосприимчивость организма к инсулину. При приготовлении разных блюд используют оливковое масло. Подсолнечное масло считается более вредным. Нельзя допускать появления чувства голода. По данной причине питание должно быть достаточным частым: 3 главных приема пищи и 2-3 перекуса. Желательно выбирать небольшие порции. Для улучшения выведения глюкозы из организма пьют больше. В день пьют до 2-х литров воды.

Такие основы правильного питания играют важную роль для понижения уровня сахара в крови.

Эффективные народные средства

Народные средства улучшают состояние здоровья при повышенном сахаре. Однако народные средства только дополняют комплексное лечение, поэтому ими нельзя ограничиваться:

Натуральные овощные соки считаются полезными. В рацион включают тыквенный, томатный, картофельный, кабачковый сок. Принимают их свежими натощак. Рекомендуется принимать овощные соки дважды в день. Цикорий полезен при повышенном сахаре. Цикорий заменяет кофе, чай. Разрешается взять порошок цикория и заварить его горячей водой, настоять. Затем цикорий пьют как обычный напиток. При желании можно использовать измельченный корень цикория: чайную ложку корня заливают стаканом горячей воды, проваривают 10 минут, настаивают. Затем выпивают перед каждым приемом пищи по столовой ложке готового отвара. Чай из шиповника считается полезным. Ягоды заливают водой, настаивают на ночь в термосе. Такой натуральный чай считается полезным. Отвар овса также рекомендуется для снижения сахара. Отвар проваривают на водяной бане 15 минут, настаивают. Употребление такого овсяного отвара считается полезным. Сок квашеной капусты считается эффективным. Результат будет отмечен при регулярном употреблении капустного сока. Рекомендуется пить напиток трижды в день по одной трети стакана. Кефир с корицей часто используют для понижения сахара в крови. На стакан кефира добавляют чайную ложку молотой корицы, тщательно размешивают. Такой напиток желательно пить на ночь. Д ля понижения сахара в крови используют разные народные средства. Полезными считаются почки сирени, корень одуванчика, корень лопуха, листья черники и смородины , крапива, клевер. Из таких растений готовят настои, отвары. Настои разрешается готовить на основе спирта с последующим настаиванием в прохладном, темном месте. Для приготовления быстрого лечебного средства лекарственные травы заливают горячей водой, настаивают несколько часов. Лечебный курс проводится под строгим наблюдением врача. Длительность лечения составляет 4 недели, после делается 1-3-недельный перерыв.

Народное лечение проводится только после консультации с врачом. Любые средства используют только после оценки предполагаемого уровня эффективности.

Физические занятия при повышенном сахаре

Обязательными являются регулярные правильные тренировки. Активный образ жизни способствует нормализации сахара в крови. При этом допускаются только разумные физические нагрузки. Важно отметить: интенсивные спортивные занятия приводят к повышению сахара даже у здоровых людей.

При повышении сахара рекомендуются следующие занятия спортом:

плавание;

водная аэробика;

регулярные пешие прогулки с постоянным изменением темпа ходьбы;

неспешный бег трусцой;

катание на роликах, беговых лыжах, велосипеде;

проведение тренировок с небольшим утяжелением (обычно используются гантели весом до 2 кг);

утренняя зарядка с разминкой всех групп мышц;

гимнастика для укрепления дыхательной системы;

йога.

Вышеперечисленные направления тренировок способствуют насыщению тканей и органов кислородом. По такой схеме активизируется сжигание жировых отложений, нормализуется уровень сахара в крови.

Физические нагрузки должны быть регулярными. Чрезмерное утомление запрещено.

Упражнения выполняют только через время после приема пищи. Обычно длительность тренировок составляет 20 минут – 1 час в день. Рекомендуется ориентироваться на состояние человека.

Активный образ жизни и спорт считаются полезными при правильном подходе и умеренности. Нельзя бездумно заниматься физической деятельностью, так как, в противном случае возможно ухудшение состояния здоровья.

Профилактика повышения сахара в крови

Профилактика повышенного сахара в крови считается обязательной. Профилактические меры остаются актуальными даже при отсутствии каких-либо жалоб на состояние здоровья.

Важно помнить о том, что к повышению сахара приводят лишние килограммы, серьезные заболевания, стрессы. По данной причине рекомендуется следить за весом и эмоциональным состоянием здоровья. Более того, эмоциональные срывы и ожирения любой степени повышают риск развития сахарного диабета.

Врачи отмечают, что правильное питание и физические упражнения понижают сахар в крови. По данной причине профилактические меры легко соблюдать, причем они положительно влияют на состояние здоровья.

Возможности контроля за сахаром в крови

Обследование у врача гарантирует снижение уровня сахара в крови. При этом сдача анализа на крови считается целесообразной при соблюдении следующих условий:

проведение диагностического мероприятия только натощак, так как завтрак приведет к получению неверных результатов;

обязательный отказ от кофе и чая за 12–18 часов до обследования, так как напитки считаются излишне крепкими;

отсутствие эмоциональных переживаний, так как сахар может внезапно подскочить;

отказ от тяжелой физической работы, которая часто приводит к повышению сахара в крови.

Учет всех вышеперечисленных условий определяет целесообразность обследования крови на сахар. Врач проведет обследование, результаты которого позволят узнать уровень глюкозы в крови. В дальнейшем рекомендуется учитывать рекомендации врача для проведения эффективной профилактики, предотвращения нежелательного повышения уровня сахара в крови.

Постоянный контроль за здоровьем и самочувствием является наилучшим вариантом для многих пациентов.

Зная, как понизить сахар в крови быстро и эффективно в домашних условиях, нужно помнить о полноценном контроле за состоянием здоровья и важности правильного образа жизни.