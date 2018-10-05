Простой рецепт настойки из боярышника
Правильно приготовленная настойка из боярышника в домашних условиях по простому рецепту, это вкусный алкогольный напиток. Его легко пить, он обладает приятным ароматом. К тому же у него масса полезных свойств, которые ему дает основной ингредиент – ягоды боярышника.
Полукустарниковое растение можно встретить на опушках лесов, в оврагах вблизи леса. Они неприхотливы в росте, и легко приживаются на дачных и садовых участках.
Боярышник в средней полосе России доступен всем желающим, кто хочет собрать урожай ягод для лечения или для приготовления вкусного напитка. Надо помнить, что приготовленная в домашних условиях по простому рецепту настойка из боярышника всегда имеет сильные лечебные свойства.
Поэтому просто пить его как спиртной напиток, не рекомендуется, надо всегда учитывать наличие болезней, какие с его помощью можно подлечить.
Польза боярышника
Дикорастущий полукустарник в условиях хорошего ухода на даче окультуривается, и его ягоды в некоторой степени теряют свои лекарственные свойства. Из растения выведен особый вид – городской низкорослый кустарник, который высаживают живой изгородью по краю тротуаров, он дает пышную зелень, красиво цветет, его постоянно постригают, как и положено в городах.
Ягоды с этого растения вообще непригодны для изготовления лечебной настойки.
Для настоящей домашней настойки по простому рецепту за боярышником надо ходить в лес, бродить по оврагам. То есть брать ягоды на дикорастущих кустарниках. Кусты чуть выше человеческого роста, собирать ягоды нетрудно: они растут кистями.
Ягоды отдают спирту все свои полезные вещества, а это множество витаминов и микроэлементов, которые остаются не разрушенными под действием алкоголя.
Поэтому настойка имеет множество лекарственных свойств:
- замедляет старение;
- действует как успокоительное средство;
- нормализует работу суставов;
- облегчает боли при приступах ревматизма;
- регулирует пищеварение;
- улучшает долгосрочную память;
- повышает работоспособность.
Главными же считаются ее свойства снимать сердечные боли в приступах. Поэтому приготовленную дома настойку не рекомендуется пить, как спиртной напиток, так как лишний выпитый глоток может спровоцировать сильный сердечный приступ.
Технология приготовления домашней настойки
Боярышник при его употреблении в лечебных целях комплексно воздействует на весь организм. Но настойка должна быть приготовлена правильно. Для нее выбираются непорченые спелые ягоды и хорошую водку. Сочетание качественного сырья с домашней выдержкой даст настойке необходимые лекарственные свойства и приятный вкус. Чтобы настойка из боярышника в домашних условиях получилась вкусной, надо строго выдерживать простой рецепт.
«Чистой» считается настойка без добавления вкусовых ингредиентов – ванили, меда. Именно в чистом виде настойка имеет максимум лечебных свойств.
Самый простой рецепт приготовления домашней настойки боярышника
Первый этап
Начальный этап – выбор и подготовка ягод. Их можно брать сырыми, можно подсушивать на солнце или в духовке. Время созревания ягод – поздняя осень. Если на рынке продаются сушеные на солнце ягоды, значит, боярышник был собран недозревшим, и в изготовление настойки он непригоден. Приобретать ягоды боярышника в аптеке тоже не рекомендуется. Они могут быть пересушенными в промышленных сушилках.
Лучше заготавливать ягоды самостоятельно, или покупать на рынке у проверенных торговцев. Брать боярышника надо столько, чтобы хватило и на приготовление настойки, и еще остался запас на зиму. Даже на рынке в разгар зимы боярышник купить сложно – это сезонная ягода.
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Если ягоды имеют выражено красный цвет, значит, они явно незрелые. На кустарнике в период созревания ягоды могут быть желтыми, алыми. Но степень созревания определяется, когда ягоды приобретают бурый до коричневого оттенки, и начинают слегка увядать. Лучшее время для сбора ягод – конец сентября. Чтобы хорошо высушить, ягоды выкладываются одним слоем в хорошо вентилируемом помещении.
Если для подсушивания ягод используется духовка, то температура в ней не должна превышать 500С.
Второй этап
Второй этап – правильно смешать ингредиенты. Алкоголь должен быть хорошего качества: водка, медицинский спирт. Бутылки или банки надо брать из темного стекла, и держать настойку в темном месте весь срок настаивания.
Ягод надо насыпать на ¾ объема выбранной емкости. До края банки налить водку, плотно закрутить крышку.
Третий этап
Третий этап – настаивание. Поставить банку в темном, прохладном месте, где поддерживается температура не выше 23-250С. Срок выдержки – до 3-х месяцев. Периодически надо перемешивать содержимое банки, так как ягоды ложатся на дно плотным слоем.
Готовый напиток надо процедить, перелить в темные бутылки, обязательно подписать, чтобы зимой не перепутать с другими напитками домашнего приготовления.
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А вы делали настойку из боярышника? 3
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Сергей / 05.10.18 10:49Назначаю настойку боярышника домашнего приготовления, не аптечную, своим пациентам, которые жалуются на частые перебои с артериальным давлением. Предупреждаю: при низком давлении пить настойку категорически запрещено, только при гипертонии она может помогать, восстанавливать АД, прекращать его частые скачки.
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Иван / 05.10.18 10:48Много лет диагноз стоял: ВСД, невроз, гипертония. Стал пить настойку боярышника по 30 мл, не сам, а по назначению врача. Ушли невротические реакции, стал много спокойнее на работе. Из-за приема спиртовой настойки перестал пить любое другое спиртное. Заметил, что сердце стало биться ровно, без аритмии, практически исчезли боли в сердце. Никогда бы не подумал, что спиртной напиток может исцелить от сердечных проблем.
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Вера К / 05.10.18 10:47Невропатолог на приеме говорит женщине, постоянно жалующейся на стойкие головные боли: «А вы выпивайте с утра по 2 столовых ложки настойки боярышника, только натощак. Заесть можно медом.» Пациентка недоумевает: «Как же так – лечиться спиртным напитком? И это советует квалифицированный доктор?» Но все же, доверяя врачу, попробовала ее назначение. Настойку для начала взяла готовую, у соседки. Пила в 5 утра, так как в 6 уже надо было выходить на работу. Сначала беспокоилась, а не будет ли от нее запаха спиртного. Но… с первого же дня головные боли как рукой сняло. Так и пила настойку долго, пока в бутылке не кончилось такое действенное лекарство. После этого еще около года головные боли не возвращались.