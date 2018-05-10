Корица – это известная специя, которая активно используется в кулинарии и даже в народных рецептах. Однако предварительно рекомендуется внимательно изучить все полезные свойства корицы и противопоказания для того, чтобы понять, насколько питательным обещает быть доступный продукт.

Основные сведения о происхождении корицы

Корица представляет собой дерево семейства лавровых, которое произрастает на Цейлоне, в Индии и в Китае. С помощью медных ножей могут сниматься тонкие слои внутренней части коры, которые впоследствии сушатся в теневых местах. По мере высыхания полосок полученные части коры становятся золотисто-коричневыми.

Затем полоски осторожно сворачиваются в форму трубочек. Палочка корицы должна быть хрупкой. Приготовленный продукт обладает приятным фруктовым ароматом, жгучим вкусом с умеренной сладостью.

Китайская корица (кассия) получается аналогично цейлонской и индийской. Однако кассию получают только с деревьев, которым уже исполнилось 10 лет. В результате палочки корицы обладают более выраженным ароматом, вкусом.

В последнее время корица часто продается в виде молотого порошка. Однако ее полезные свойства по-прежнему сохраняются так же, как и насыщенный аромат, вкус.

Покупатели могут найти разнообразные виды предлагаемой пряности, которая удивляет своим ароматом и вкусом:

Продукт из Китая, Лаоса, Индонезии и Камбоджи используется для получения кассии с грубыми шероховатыми обломками коры. Такая корица отличается коричнево-красным цветом и сероватыми пятнами. Кассия-вера растет в юго-западной части Индии. Такой продукт наделен не очень насыщенным ароматом. При этом вкус является горьким и вяжущим. Продукт отличается грубоватой поверхностью и светло-коричневым цветом. Вьетнамская корица всегда добывается из коры молодых растений. Такая специя успешно используется в восточной кулинарии. Вьетнамская корица часто добавляется в мясные блюда и супы. В Индонезии можно получать Циннамон из одноименного кустарника и его молодых побегов. Такая пряность отличается красновато-желтой внутренней поверхностью и бежевым оттенком сверху. Специя отличается ярко выраженным ароматом, жгучим вкусом. В Бразилии и Шри-Ланке можно получать цейлонскую корицу, которая считается наиболее качественной. Ее отличия – это нежный аромат и сладковатый вкус.

До сих пор принято считать, что настоящая корица должна быть получена только из коры одноименного дерева. По данной причине только из Цейлона доставляют настоящую пряность.

В любом случае корица обладает особенным составом, который определяет ее вкус и аромат, пользу и противопоказания:

натуральные эфирные масла (например, коричный альдегид) обуславливают запах и вкус;

дубильные вещества, которые очень полезны для каждого человека;

смола и крахмал (оба компонента содержатся только в небольших количествах).

Таким образом, корица считается одной из самых важных специй в настоящее время.

Чем может быть полезна корица

Корица обладает антиоксидантными, антимикробными, а также обезболивающими свойствами. Полезные свойства корицы всегда обусловлены ее уникальным составом:

В составе продукта присутствует такое особенное вещество, как эвгенол. Именно это вещество обуславливает угнетающее влияние на бактерии, которые могут быть потенциально опасными для здоровья каждого человека. Кипячение приводит к разрушению эвгенола. Нужно отметить, что температура нагревания корицы может достигать 80 градусов, после чего она проявляет удивительные свойства. Дубильные вещества и натуральные эфирные масла во многом обуславливают особенные лечебные свойства растения. Можно отметить, что пряность очень важна при различных простудных и вирусных заболеваниях. Корица обладает жаропонижающим эффектом. Зачастую корица полезна для ЖКТ и может даже использоваться в лечении легких форм заболеваний. Обычно принимают корицу с натуральным медом внутрь. Корица успешно используется в разных медикаментах. Это обусловлено тем, что восточная пряность очень полезна. К тому же натуральное эфирное масло корицы может быть включено практически в любой эффективный препарат. Коричное масло устраняет болевой синдром, спазмы, избавляет от метеоризма и тонизирует человеческий организм. В дерматологии корица успешно используется в лечении грибка кожи, для устранения угревой сыпи, папиллом, экзем и бородавок. Корица способствует полноценному усвоению сахара. Одновременно с этим в крови понижается уровень глюкозы и холестерина, благодаря чему самочувствие многих людей улучшается. Наличие полифенола в составе пряности способствует тому, чтобы корица представляла собой эффективный аналог инсулина. Неудивительно, что даже диабетикам рекомендуют умеренное употребление корицы для борьбы с повышенным сахаром. Корица стимулирует активность головного мозга и повышает внимание. В результате гарантируется повышенная внимательность даже к мелочам, активная деятельность. Корица очень полезна для гипертоников. Специю рекомендуют употреблять ежедневно до нормализации артериального давления. Корица укрепляет иммунитет. Неудивительно, что пожилые люди и дети часто заинтересованы в употреблении восточной пряности, ведь она тонизирует и улучшает стойкость организма к разным вирусам. Корица активно используется в диетологии. Это обусловлено ее очищающими свойствами. Прежде всего, корица избавляет человека от шлаков, токсинов. Затем отмечается улучшение пищеварительных функций, активизация обменных процессов. Более того, специальные коктейли (например, стакан кефира, по половине столовой ложки имбирного порошка и корицы, щепотка красного перца) будут полезным диетическим ужином. Впоследствии человек может отметить активизацию обменных процессов и устранение лишних килограмм. Первые результаты будут заметны примерно через неделю. Корица успешно используется в ароматерапии. Это обусловлено тем, что аромат коричного эфирного масла очень полезен для устранения депрессивных состояний, неврозов и любых страхов. Неудивительно, что натуральное масло корицы часто используют для ароматических свечей и ламп. Однако злоупотребление крайне нежелательно, ведь могут проявиться побочные эффекты (головная боль, апатия). Корица очень часто используется в косметологии. Например, корица используется при выпадении волос и для устранения перхоти. Положительное влияние обусловлено эвгенолом.

Многие мужчины готовы по достоинству оценить пользу восточной пряности для своего мужского здоровья. Отмечается повышение тестостерона, профилактика простатита.

Такая удивительная польза способствует тому, чтобы восточная пряность успешно использовалась в различных целях.

Питательные и вкусные напитки с корицей

Именно полезные свойства корицы обуславливают возможность приготовления эффективных народных средств. При этом некоторые напитки с добавлением корицы не только радуют своим вкусом, но и пользой.

К тому же приготовить питательный вкусный напиток может каждый желающий:

Чай с корицей. Этот напиток готовится быстро и очень легко. Нужно взять полтора стакана воды и палочку корицы. Затем напиток кипятят на слабом огне примерно 20 минут. После этого чай должен остыть для того, чтобы корица настоялась и проявила свою пользу. Теперь можно наслаждаться питательным напитком. Кофе. Часто люди готовят кофе с корицей. При желании можно добавить молотую корицу в растворимый кофе. Также можно сварить кофе: берут 2 ложки молотого кофе и коричную палочку, заливают смесь водой и варят на маленьком огне. Приготовленный напиток обязательно процеживают. Кефир или молоко. Корицу часто добавляют в молочные и кисломолочные напитки. Например, можно использовать стакан теплого молока и треть чайной ложки корицы или чашку кефира и чайную ложечку корицы.

Такие напитки удивят своим вкусом и пользой. Неудивительно, что восточная пряность активно используется в кулинарных целях.

Противопоказания потребления корицы

Существующие противопоказания корицы следует учитывать. От этого во многом зависит правильное употребление восточной пряности. К тому же некоторым людям корица совсем не подходит и может быть даже вредной:

Корицу нельзя употреблять в больших количествах. В противном случае специя будет негативно влиять на желудок. Иногда могут проявиться такие побочные эффекты, как язва желудка, повышенная кишечная чувствительность. Польза возможна только при ограниченном потреблении корицы. Люди со слабым сердцем и повышенным артериальным давлением должны понимать, что корицу нельзя часто и много употреблять. Восточная пряность повышает частоту сердечных сокращений, увеличивает показатели артериального давления. Корицу нельзя принимать беременным женщинам и кормящим мамам. Восточная пряность очень сильно влияет на гормональный фон каждой женщины. Например, у беременных женщин могут начаться сокращения матки с последующим выкидышем. В составе продукта присутствует токсичный кумарин, который в больших количествах очень опасен для печени и почек. По данной причине нежелательно активно использовать восточную пряность в кулинарии при проблемах с почками и печенью. Дети до 3-х лет не должны принимать корицу.

Такие противопоказания корицы желательно принимать во внимание для успешного использования продукта.

Пряность в виде палочек хранится до года, молотая – до 6 месяцев. Хранение возможно только в темном и сухом месте.