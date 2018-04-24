Метаболизм: как его ускорить для похудения
Метаболизм – это обменные процессы, определяющие состояние здоровья человека, усвоение питательных веществ, эффективную борьбу с лишними килограммами. Нарушения обуславливаются различными причинами, но в любом случае требуется поддержание обменных процессов на правильном уровне.
Каждый человек должен знать, как ускорить метаболизм в организме при появлении соответствующей необходимости.
Причины возможных проблем с метаболизмом
Метаболизм замедляется по следующим причинам:
- возраст;
- неправильное питание;
- отсутствие физической активности.
Важно отметить, что обменные процессы можно ускорить, если позаботиться о соблюдении следующих нюансов:
- соблюдение правильного режима питания;
- поддержка мышечного тонуса благодаря продуманному образу жизни;
- соблюдение режима сна – бодрствования.
Только комплексная забота о здоровье будет эффективной. Самый быстрый метаболизм приходится с 4-5 часов утра и до 12 часов дня. По данной причине рекомендуется правильно продумать образ жизни, приучиться к полезному питанию.
От этого напрямую зависит эффективность предполагаемой борьбы с лишними килограммами.
Принципы разгона метаболизма
Метаболизм ускоряют с соблюдением принципов:
- Рекомендуется полноценный завтрак. Он гарантирует ускорение обменных процессов примерно на 10%. Отказ от завтрака приведет к тому, что организм будет дремать до получения пищи. Это правило является одним из самых важных.
- Рекомендуется натощак выпить теплую воду. От этого зависит водный баланс. В дальнейшем за день нужно выпить оптимальное количество воды для поддержания хороших обменных процессов.
- Регулярное питание является обязательным. Рекомендуется кушать небольшими порциями раз в 3 часа. От этого зависит, насколько эффективным и правильным будет метаболизм.
- Целесообразно ограничиться от употребления лишних калорий. В противном случае организм будет страдать от дефицита калорий, вследствие чего обменные процессы замедлятся. Количество поступающих калорий зависит от возраста, веса, уровня физической активности.
- Рекомендуется ограничить употребление определенных продуктов. Определенные сырые продукты негативно влияют на работу щитовидной железы, от которой во многом зависят обменные процессы.
- Желательно включить в рацион продукты с высоким содержанием белка. В рацион включают рыбу, говядину и курицу, яйца и сыр, молочные продукты. Получение оптимального количества белка считается обязательным.
- Рекомендуется избегать поступления полиненасыщенных жирных кислот, которые содержатся в растительных маслах. Специалисты отмечают, что неустойчивые ненасыщенные жиры грозят гормональными нарушениями и замедлением обменных процессов. Самыми полезными являются оливковое и кокосовое масло.
- Сбалансированный рацион является важными. Белки, углеводы, жиры являются обязательными веществами.
- Здоровый сон требуется каждому человеку для хорошего состояния здоровья. Рекомендуется спать 7-8 часов в день. В противном случае возникает переутомление.
- Физические упражнения играют важную роль для тех, кто заботится о своей физической форме. Рекомендуется заниматься фитнесом. Регулярные физические нагрузки полезны для фигуры и состояния мышечной ткани, скорости обменных процессов.
Правильный подход к ускорению метаболизма является обязательным, поэтому целесообразно позаботиться о правильном образе жизни.
Полезные продукты для метаболизма
Определенные продукты улучшают обменные процессы, упрощают сохранение красивой фигуры.
Увеличение поступающих белков
Повышенный уровень белков обязателен для похудения и улучшения состояния мышечной ткани. По данной причине в рацион включают диетическое мясо, нежирную рыбу, яйца.
Клетчатка
Клетчатка обязательна для метаболизма. Клетчатка в больших количествах содержится во фруктах и овощах, бобах и крупах. К тому же для усвоения вещества требуется длительное время, поэтому исключается быстрое появление ощущения голода после трапезы.
Цитрусовые фрукты
Многие цитрусовые улучшают обменные процессы, стимулируют работу ЖКТ, уменьшают уровень холестерина в крови, выводят вредные вещества и лишнюю воду.
Особенно полезными считаются апельсины, мандарины, лимоны, грейпфруты. При этом грейпфрут успешно устраняет чувство голода на длительное время.
Важно отметить, что грейпфрут представляет собой продукт с отрицательной калорийностью, поэтому для его усвоения потребуется больше энергии.
Неудивительно, что грейпфрут и другие цитрусовые рекомендуют включать в рацион.
Специи
Специи помогают ускорить обменные процессы:
- Имбирь содержит уникальный фермент, который улучшает пищеварение и гарантирует полноценное усвоение питательных веществ. Рекомендуют свежий, сухой, маринованный имбирь.
- Корица снижает уровень глюкозы в крови, вследствие чего метаболизм ускоряется и жировые отложения уничтожаются.
- Красный острый перец успешно используют для похудения. При этом данная специя считается одной из самых эффективных.
Вышеперечисленные 3 специи являются наиболее полезными для активизации метаболизма.
Правильный питьевой режим
В обязательном порядке требуется правильный питьевой режим. При этом можно отметить 3 самых полезных и важных напитка:
- Вода очень важна для человеческого организма, так как она предотвращает обезвоживание. При недостатке воды обменные процессы всегда активизируются. В день рекомендуется выпивать 1,5-2 литра.
- Кофе обязателен для активизации метаболизма. Чашка кофе обычно содержит 200 мг кофеина. В день рекомендуется выпивать 2–3 чашки кофе. Однако увеличивать количество выпиваемых чашек нужно постепенно.
- Зеленый чай считается одним из самых полезных напитков. В день желательно выпивать до 3-х чашек.
Вышеперечисленные напитки важны для правильного питьевого режима и быстрых обменных процессов.
Многие люди интересуются, как ускорить метаболизм в организме и предотвратить дальнейший набор лишнего веса. Самое важное – это вести активный и правильный образ жизни, корректировать питание с учетом имеющихся потребностей, следить за состоянием здоровья. Быстрые обменные процессы предотвращают набор лишних килограммов.