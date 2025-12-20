Простые правила первой помощи дома: что должно быть в аптечке на зиму

Стресс перед Новым годом, потом долгие каникулы и веселые праздники — наступает один из самых травмоопасных периодов года. Предлагаем свериться, чтобы под рукой всегда были необходимые средства.
Зимой универсальная аптечка уже не работает – организм иначе реагирует на температуру, инфекции, повреждение кожи и потерю жидкости, чем в другие сезоны. В холодное время года рисков всегда больше из-за сезонных простуд, вирусов, вероятности травм и падения на скользких поверхностях, повреждения кожи от холода, расстройства пищеварения.
Правильно собранная аптечка не вылечит и не заменит квалифицированную медицинскую помощь, но поможет облегчить состояние и не допустить осложнений, пока не появится возможность обратиться к врачу.
Что положить в аптечку
Обработка ран, порезов, ссадин
Зимой кожу повредить легко, а заживать она будет медленно. Включите небольшой набор, чтобы быстро обработать повреждения (мелкие травмы, порезы) и закрыть их, чтобы внутрь не попала инфекция:
кожный антисептик для наружной обработки;
стерильные салфетки;
бинты;
фиксирующие повязки;
пластыри разных размеров.
Повреждения кожи от холода и легкие бытовые ожоги
Зимой очень легко получить легкую степень обморожения или столкнуться с симптомами холодовой аллергии: кожа немеет, становится болезненной, позже появляется жжение и покраснение. Тоже самое касается ожогов: вокруг много огоньков, а после долгого времени на морозе так и тянет приложить руки к горячей батарее. Нужны средства, которые обеспечат сухость, уход и защиту, чтобы не травмировать эпидермис еще больше:
стерильные салфетки;
бинты;
фиксирующие повязки или пластыри;
успокаивающие мази с пантенолом;
обезболивающие.
Простуда и температура
Зима – сезон ОРВИ, а в праздники, при большом скоплении людей, вероятность подхватить вирус повышается, даже если у вас крепкий иммунитет. Главная задача вашей аптечки – контролировать состояние и помочь организму пережить лихорадку без лишней нагрузки на организм. Сделайте упор на растворы – и взрослым, и детям при температуре трудно пить, а организм быстро теряет жидкость.
термометр;
жаропонижающее средство общего действия;
растворы для восполнения жидкости при температуре и ознобе (например, электролиты).
Расстройства пищеварения
Переедание, несвежая еда в гостях, блюда в незнакомых кафе и уличные угощения легко могут вызвать интоксикацию и обезвоживание. Вам понадобится набор, который снизит интенсивность симптомов и поддержит нормальное состояние организма до приезда врача.
растворы для восполнения жидкости;
сорбенты общего назначения
Аллергические реакции
Холод, пищевые факторы и бытовая химия – главные триггеры, с которы легко столкнутся зимой. Аптечные средства уберут легкие проявления. Но если симптомы интенсивные, не тяните и срочно обращайтесь к врачу.
Антигистаминное средство общего действия;
наружное средство при кожных реакциях.
Аптечка точно в порядке: проверьте по чек-листу
Перед длинными выходными стоит один раз спокойно пересмотреть аптечку – не докупать все подряд, а убедиться, что базовые вещи действительно готовы к использованию.
Сроки годности в порядке.
У вас достаточно расходников: салфеток, бинтов, пластырей.
Есть средства для взрослых и детей (дозировки препаратов отличаются, у многих они не универсальны).
О месте хранения знают все в доме.
Условия хранения соблюдаются: место темное, сухое, без источников влаги.
Это может быть опасно
В суете зимних праздников легко потеряться и не заметить, что симптомы ухудшаются. Или проще "принять таблетку", чтобы быстро поправить состояние. Но именно эти ошибки могут оказаться фатальным – на всякий случай изучите список ниже. Не стоит:
Пить антибиотики без назначения врача.
Использовать сильнодействующие средства, если вы не уверены, что показания достаточные.
Не соблюдать дозировку.
Сочетать несколько средств от температуры одновременно, если она быстро не снижается.
Не обращаться к врачу, если состояние ухудшается.