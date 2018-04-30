Для большинства из нас лен ассоциируется с легкой натуральной тканью, идеально подходящей для жарких летних дней. Наши предки использовали это растение разнообразнее. Из семян готовилась мука, которая смешивалась с пшеничной в тесте для хлеба. А еще льном лечились. Какую пользу и вред имеет льняное семя? Как правильно принимать этот продукт?

Главные компоненты семени

Льняное семя активно применяется для решения многих задач. Это можно объяснить уникальным составом, который включает множество полезных веществ.

В частности, продукт содержит такие макроэлементы:

фосфор;

калий;

магний;

кальций.

Есть и микроэлементы:

селен;

марганец;

цинк;

медь;

железо.

Семена льна также отличаются высоким содержанием таких незаменимых органических веществ, как:

витамины В1, В2, В3, В6, В9 – ответственны за превращение жиров, углеводов в энергию, способствуют улучшению метаболизма. Также они способствуют образованию эритроцитов, заживлению ран;

– ответственны за превращение жиров, углеводов в энергию, способствуют улучшению метаболизма. Также они способствуют образованию эритроцитов, заживлению ран; витамин Е – останавливает процесс старения, возвращает коже упругость, гладкость;

– останавливает процесс старения, возвращает коже упругость, гладкость; витамин А – также обладает омолаживающими качествами, положительно влияет на состояние волос, кожи, ногтей;

– также обладает омолаживающими качествами, положительно влияет на состояние волос, кожи, ногтей; витамин С – замедляет процесс окисления.

Кроме всего прочего семена льна содержат натуральный сахар, аминокислоты. А еще клетчатку – особую форму углеводов, которые играют важную роль в питании человека; жирные кислоты Омега-3 (их количество в этом продукте в несколько раз выше, даже чем в красной рыбе и мясе), Омега-6 и Омега-9.

Особенность семени льна еще и в том, что в его состав входят лигнаны – гормоноподобные вещества, помогающие снизить риск развития онкологических процессов злокачественного типа у женщин.

Польза семян льна

С учетом разнообразного состава продукт активно применяется для лечения, а также профилактики ряда заболеваний. Воздействие на организм можно сформулировать следующим образом:

улучшение работы кровеносных сосудов;

оказывает противовоспалительное действие;

способствует снижению массы тела;

улучшает остроту зрения;

защищает дыхательную систему;

активизирует детородную функцию;

снижает риск развития сердечных заболеваний.

Несмотря на эффективность в предотвращении развития целого ряда заболеваний, продукт имеет и некоторые ограничения, противопоказания к применению:

синдром раздраженного кишечника, непроходимость органа;

многократная диарея;

аллергическая реакция на растение;

воспалительный процесс в кишечнике.

Также семена льна не рекомендуют в терапии болезней у женщин, которые вынашивают ребенка; в период обострения хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта. При наличии камней в желчном пузыре продукт можно спровоцировать активное продвижений крупных образований. Это станет причиной закупорки уретры.

Важно помнить, что лен препятствует усвоению поступающего с пищей или пищевыми добавками йода. Следствием этого становится дефицит этого вещества. С учетом этой особенности все средства на основе льна рекомендовано принимать не раньше чем через час после еды.

При диабете также рекомендуется проявлять осторожность в употреблении семян льна и производных продуктов.

Примеры использования

Льняное семя используют как в целом так и в молотом виде (в этом случае оно усваивается лучше всего). На его основе готовят настои, отвары, причем они не могут делать «про запас», поскольку эффективность снижается, продукт приобретает неприятный запах.

Пищеварительная система

Нарушения в работе желудочно-кишечного тракта известны многим. Причин для их развития может быть несколько – нехватка витаминов, неправильно составленный рацион, иные патологические процессы.

Клетчатка, которая содержится в льняном семени, способствует выведению токсинов, которые засоряют стенки кишечника, протоки.

При запорах можно использовать следующий рецепт. На однодневный прием потребуется 4-6 чайных ложек семян. Основной компонент замачивается в небольшом количестве воды. Когда семена станут мягкими, начинают их принимать. Дневной курс составляет 2 чайные ложки до 3 раз в день. Для большего комфорта можно запивать водой. Длительность терапии – до полной нормализации работы кишечника.

Нервная система

Сегодня нарушения в этой сфере не являются редкостью. Это негативно отражается на состоянии всех органов. В нормальном функционировании нервной системе важную роль играет витамин В3. Его второе название – лецитин. Он отвечает за регулирование вегетативного отдела. В6 часто сопровождает терапию нервной системы.

Поэтому льняное семя назначают к приему людям, которые испытывают умственное напряжение, регулярные стрессы, находятся в состоянии депрессии.

Для лечения потребуется принимать отвар из столовой ложки семян и чайной ложки любой травы успокаивающего спектра действия. Семя заливается 400 мл кипятка и отставляются на ночь. Отдельно заваривается в стакане кипятка трава (выдерживать следует не менее 15 минут). В емкости смешивается льняной отвар с третью стакана успокоительного настоя.

Схема приема – на протяжении 10 дней за полчаса до еды по 2/3 стакана.

Регулирование массы тела

Быстрый темп жизни человека не позволяет ему полноценно питаться. Из-за этого у многих людей отмечается такая проблема, как ожирение, что влечет за собой появление и других нарушения. Семена льна также активно используются для похудения.

Рецепт несложен. Потребуется запарить в двух стаканах кипятка столовую ложку продукта. Дать настояться не менее 8 часов в герметичной посуде. Отвар принимают дважды в день по 100 мл на протяжении двух недель.

Для снижения веса поможет простой рецепт. Необходимо залить 1 столовую ложку семени льна 2 стаканами кипятка. Раствор нужно настоять в течение 8 часов. Все это время он должен храниться в герметичной посуде.

Второй вариант состава – семена льна и кефир. Семя измельчается и смешивается с кисломолочным продуктом.

Принимается по определенной схеме:

1 неделя – 100 г кефира и 1 чайная ложка льна. 2 неделя – количество кисломолочного продукта прежнее, а объем основного компонента возрастает до 2 чайных ложек. 3 и последующая неделя – на 100 г 3 чайные ложки.

Сердечно-сосудистая система

Сердце, сосуды отвечают за качественный характеристики процесса кровообращения, насыщения всех клеток витаминами, кислородом. Также они помогают регулировать температуру тела, защищаться от опасных микроорганизмов.

Семена льна за счет содержания жирных кислот незаменимы при повышенном холестерине и сахаре в крови.

Настой готовится из двух столовых ложек льняных семян, стакана кипятка. Ингредиенты смешиваются и оставляются для настаивания. Полученный отвар принимают не меньше трех раз в день перед приемом пищи. Терапевтический курс составляет 10 дней.

Иммунная система

Защитные силы организма являются своеобразным щитом для отражения атак болезнетворных инфекций. Если работа иммунитета нарушается, риск заражения резко возрастает.

Иммунитет человека является препятствием на пути различных инфекций. Когда в его работе происходит сбой, вероятность развития заболеваний возрастает.

Лечебный отвар требует трех чайных ложек семян льна, чайной ложки меда. Семя перемалывают и смешивают со вторым компонентом. Полученный состав принимается по чайной ложке три раза в день. Длительность – 14 дней.