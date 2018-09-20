Для приготовления маринадов довольно часто используется столовый уксус. Поэтому могут возникнуть ситуации, когда знания о том, как получить 9% уксус из 70% уксусной кислоты. Для этого достаточно воспользоваться специальной таблицей и выполнить несколько простых советов.

Правила безопасности

Сразу стоит напомнить, что уксус образовывается в результате скисания разных видов вин и фруктовых соков. Существует несколько разновидностей данного продукта, которые в первую очередь различаются по крепости.

Если не хочется испортить блюдо или обжечься слишком крепкой эссенцией, рекомендуется узнать, как получить 9% уксус из 70% уксусной кислоты.

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Но перед тем как смотреть таблицу, необходимо ознакомиться с правилами безопасности:

Первоначальный состав разводим исключительно холодной водой – фильтрованной, кипяченой, но никак не из крана. В процессе нельзя пить, есть или жевать жвачку. Это увеличивает шансы попадания эссенции на слизистые оболочки, которые нужно будет сразу же промыть большим количеством проточной воды. В работе используем только мерные ложки и стаканчики. При разведении уксусной кислоты точность имеет большое значение. Если ошибиться хоть немного, конечный продукт может быть испорчен. Уксус довольно быстро испаряется в воздухе, так что на финальном этапе следует плотно закрыть емкость для хранения и спрятать ее в темном и прохладном месте.

Что еще нужно запомнить

Сделать в домашних условиях уксус 9% поможет простая математическая формула. Ее также можно использовать в тех ситуациях, когда необходимо приготовить состав более высокой или низкой крепости.

«70 / 9 = 7,7» – исходя из этих данных, рассчитать пропорции довольно просто. Достаточно развести 1 столовую ложку уксусной кислоты 7 столовыми ложками холодной воды. Они аккуратно перемешиваются несколько раз, и на выходе получается столовый уксус.

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Дополнительные данные

Когда возникает вопрос, как получить 9% уксус из 70% уксусной кислоты, стоит для большего удобства воспользоваться специальной таблицей, в которой указаны необходимые пропорции для приготовления разных видов конечного продукта:

Необходимая крепость Количество ингредиентов (в столовых ложках) 10% раствора уксуса 1 столовую ложку развести 6 ложками воды 9% раствора уксуса 1 столовую ложку развести 7 ложками воды 8% раствора уксуса 1 столовую ложку развести 8 ложками воды 7% раствора уксуса 1 столовую ложку развести 9 ложками воды 6% раствора уксуса 1 столовую ложку развести 11 ложками воды 5% раствора уксуса 1 столовую ложку развести 13 ложками воды 4% раствора уксуса 1 столовую ложку развести 17 ложками воды 3% раствора уксуса 1 столовую ложку развести 22,5 ложками воды 20% раствора уксуса 1 столовую ложку развести 2,5 ложками воды 30% раствора уксуса 1 столовую ложку развести 1,5 ложками воды

Как можно видеть, получить необходимый продукт в домашних условиях совсем несложно. Но лучше всего использовать этот метод лишь в экстренных случаях, чтобы не подвергать свое здоровье опасности и быть уверенными, что вкус блюда не пострадает.