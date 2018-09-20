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Как получить 9% уксус из 70% уксусной кислоты

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Для приготовления маринадов довольно часто используется столовый уксус. Поэтому могут возникнуть ситуации, когда знания о том, как получить 9% уксус из 70% уксусной кислоты. Для этого достаточно воспользоваться специальной таблицей и выполнить несколько простых советов.

Правила безопасности

Сразу стоит напомнить, что уксус образовывается в результате скисания разных видов вин и фруктовых соков. Существует несколько разновидностей данного продукта, которые в первую очередь различаются по крепости.

Если не хочется испортить блюдо или обжечься слишком крепкой эссенцией, рекомендуется узнать, как получить 9% уксус из 70% уксусной кислоты.

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Но перед тем как смотреть таблицу, необходимо ознакомиться с правилами безопасности:

  1. Первоначальный состав разводим исключительно холодной водой – фильтрованной, кипяченой, но никак не из крана.
  2. В процессе нельзя пить, есть или жевать жвачку. Это увеличивает шансы попадания эссенции на слизистые оболочки, которые нужно будет сразу же промыть большим количеством проточной воды.
  3. В работе используем только мерные ложки и стаканчики. При разведении уксусной кислоты точность имеет большое значение. Если ошибиться хоть немного, конечный продукт может быть испорчен.
  4. Уксус довольно быстро испаряется в воздухе, так что на финальном этапе следует плотно закрыть емкость для хранения и спрятать ее в темном и прохладном месте.

Что еще нужно запомнить

Сделать в домашних условиях уксус 9% поможет простая математическая формула. Ее также можно использовать в тех ситуациях, когда необходимо приготовить состав более высокой или низкой крепости.

  • Любите уксус?

«70 / 9 = 7,7» – исходя из этих данных, рассчитать пропорции довольно просто. Достаточно развести 1 столовую ложку уксусной кислоты 7 столовыми ложками холодной воды. Они аккуратно перемешиваются несколько раз, и на выходе получается столовый уксус.

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Дополнительные данные

Когда возникает вопрос, как получить 9% уксус из 70% уксусной кислоты, стоит для большего удобства воспользоваться специальной таблицей, в которой указаны необходимые пропорции для приготовления разных видов конечного продукта:

Необходимая крепость

Количество ингредиентов (в столовых ложках)

10% раствора уксуса

1 столовую ложку развести 6 ложками воды

9% раствора уксуса

1 столовую ложку развести 7 ложками воды

8% раствора уксуса

1 столовую ложку развести 8 ложками воды

7% раствора уксуса

1 столовую ложку развести 9 ложками воды

6% раствора уксуса

1 столовую ложку развести 11 ложками воды

5% раствора уксуса

1 столовую ложку развести 13 ложками воды

4% раствора уксуса

1 столовую ложку развести 17 ложками воды

3% раствора уксуса

1 столовую ложку развести 22,5 ложками воды

20% раствора уксуса

1 столовую ложку развести 2,5 ложками воды

30% раствора уксуса

1 столовую ложку развести 1,5 ложками воды

Как можно видеть, получить необходимый продукт в домашних условиях совсем несложно. Но лучше всего использовать этот метод лишь в экстренных случаях, чтобы не подвергать свое здоровье опасности и быть уверенными, что вкус блюда не пострадает.

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20.09.2018
Теги: уксус как получить таблица

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  • Мария / 20.09.18 19:51
    -
    0
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    Процесс простой, но еще легче купить нужный уксус в магазине. Тогда не придется переживать за вкус блюда, да и за свое здоровье тоже. Хотя в экстренных случаях, конечно, подойдет.
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  • Светлана / 20.09.18 19:50
    -
    0
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    Спасибо за таблицу и полезные советы. Никогда не задумывалась, что в этом деле точность настолько важна. Так что специально купила мерные ложки и нисколько не жалею.
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  • Ира / 20.09.18 19:49
    -
    0
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    Все оказалось намного проще, чем я думала. Развела уксусную кислоту очень быстро и получила отличный результат. Но работала для безопасности в медицинской маске и перчатках.
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