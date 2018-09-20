Как получить 9% уксус из 70% уксусной кислоты
Для приготовления маринадов довольно часто используется столовый уксус. Поэтому могут возникнуть ситуации, когда знания о том, как получить 9% уксус из 70% уксусной кислоты. Для этого достаточно воспользоваться специальной таблицей и выполнить несколько простых советов.
Правила безопасности
Сразу стоит напомнить, что уксус образовывается в результате скисания разных видов вин и фруктовых соков. Существует несколько разновидностей данного продукта, которые в первую очередь различаются по крепости.
Если не хочется испортить блюдо или обжечься слишком крепкой эссенцией, рекомендуется узнать, как получить 9% уксус из 70% уксусной кислоты.
Интересно: Хрустящие огурцы на зиму в литровые банки: рецепты
Но перед тем как смотреть таблицу, необходимо ознакомиться с правилами безопасности:
- Первоначальный состав разводим исключительно холодной водой – фильтрованной, кипяченой, но никак не из крана.
- В процессе нельзя пить, есть или жевать жвачку. Это увеличивает шансы попадания эссенции на слизистые оболочки, которые нужно будет сразу же промыть большим количеством проточной воды.
- В работе используем только мерные ложки и стаканчики. При разведении уксусной кислоты точность имеет большое значение. Если ошибиться хоть немного, конечный продукт может быть испорчен.
- Уксус довольно быстро испаряется в воздухе, так что на финальном этапе следует плотно закрыть емкость для хранения и спрятать ее в темном и прохладном месте.
Что еще нужно запомнить
Сделать в домашних условиях уксус 9% поможет простая математическая формула. Ее также можно использовать в тех ситуациях, когда необходимо приготовить состав более высокой или низкой крепости.
«70 / 9 = 7,7» – исходя из этих данных, рассчитать пропорции довольно просто. Достаточно развести 1 столовую ложку уксусной кислоты 7 столовыми ложками холодной воды. Они аккуратно перемешиваются несколько раз, и на выходе получается столовый уксус.
Интересный материал: 10 продуктов, выводящих жидкость из организма
Дополнительные данные
Когда возникает вопрос, как получить 9% уксус из 70% уксусной кислоты, стоит для большего удобства воспользоваться специальной таблицей, в которой указаны необходимые пропорции для приготовления разных видов конечного продукта:
|
Необходимая крепость
|
Количество ингредиентов (в столовых ложках)
|
10% раствора уксуса
|
1 столовую ложку развести 6 ложками воды
|
9% раствора уксуса
|
1 столовую ложку развести 7 ложками воды
|
8% раствора уксуса
|
1 столовую ложку развести 8 ложками воды
|
7% раствора уксуса
|
1 столовую ложку развести 9 ложками воды
|
6% раствора уксуса
|
1 столовую ложку развести 11 ложками воды
|
5% раствора уксуса
|
1 столовую ложку развести 13 ложками воды
|
4% раствора уксуса
|
1 столовую ложку развести 17 ложками воды
|
3% раствора уксуса
|
1 столовую ложку развести 22,5 ложками воды
|
20% раствора уксуса
|
1 столовую ложку развести 2,5 ложками воды
|
30% раствора уксуса
|
1 столовую ложку развести 1,5 ложками воды
Как можно видеть, получить необходимый продукт в домашних условиях совсем несложно. Но лучше всего использовать этот метод лишь в экстренных случаях, чтобы не подвергать свое здоровье опасности и быть уверенными, что вкус блюда не пострадает.
Читайте также
А вы пробовали делать уксус? 3
-
Мария / 20.09.18 19:51Процесс простой, но еще легче купить нужный уксус в магазине. Тогда не придется переживать за вкус блюда, да и за свое здоровье тоже. Хотя в экстренных случаях, конечно, подойдет.
-
Светлана / 20.09.18 19:50Спасибо за таблицу и полезные советы. Никогда не задумывалась, что в этом деле точность настолько важна. Так что специально купила мерные ложки и нисколько не жалею.
-
Ира / 20.09.18 19:49Все оказалось намного проще, чем я думала. Развела уксусную кислоту очень быстро и получила отличный результат. Но работала для безопасности в медицинской маске и перчатках.