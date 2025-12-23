"Кислотная усталость": последствия избыточного домашнего ухода

Стало популярно постоянно делать пилинги, наносить много ретинола и заниматься постоянным "улучшайзингом" — объясняем, почему это может быть опасно.

Кислоты уже давно перестали быть частью профессионального ухода – сейчас они есть в домашней косметичке практически каждой девушки. Эти компоненты действительно помогают избавиться от внешних дефектов, сделать кожу сияющей, а тон ровным. Но если использовать их постоянно и бесконтрольно, эффект будет обратным – кожа перестает восстанавливаться и начинает реагировать даже на нейтральные воздействия.

"Кислотная усталость" – это не диагноз, а состояние кожи, которое появляется при хроническом раздражении и слишком частой эксфолиации, если в уходе слишком много кислот. 

Что происходит с кожей при избытке кислот

Эти компоненты ускоряют отшелушивание рогового слоя и стимулируют обновление клеток. Обычно процесс сбалансирован: эксфолиация компенсируется синтезом липидов, восстановлением межклеточного матрикса и нормализацией барьерной функции.

Но если воздействие слишком сильное, баланс нарушается. Роговой слой истончается быстрее, чем успевает восстанавливаться, а липидный "цемент", обеспечивающий защиту кожи, формируется неполноценно. В результате увеличивается потеря воды, кожа быстрее теряет влагу и становится уязвимой к внешним раздражителям.

На этом фоне активируются воспалительные механизмы, из-за чего кожа становится реактивной, появляются раздражения.

Как выглядит "кислотная усталость"

Фото: freepik.com
Состояние редко проявляется резко. Симптомы накапливаются постепенно и могут долго восприниматься как временная реакция или "привыкание". Даже на фоне этих ощущений кожа может выглядеть визуально ровной и гладкой, поэтому распознать проблему вовремя бывает сложно.

  • Стойкое покраснение, но не на конкретных участках.

  • Жжение или пощипывание при умывании и нанесении средств.

  • Кожа начинает реагировать даже на кремы с нейтральным составом и мягкие очищающие средства.

  • Усиливается ощущение стянутости и сухости.

  • Шелушение, которое не уходит после обычного увлажнения.

Что приводит к такому состоянию

"Кислотная усталость" появляется не из-за одного средства, а из-за общей нагрузки на эпидермис. Даже мягкие формулы при регулярном использовании могут вызвать проблему, если кожа не успевает восстанавливаться.

  • Если пользоваться средствами с AHA и BHA кислотами каждый день или слишком часто, не давая коже адаптироваться.

  • Если использовать кислоты одновременно с ретиноидами и агрессивными очищающими средствами.

  • Если увеличивать количество компонентов или наносить их чаще, когда не видите эффект сразу.

  • Если наносить кислоты на кожу, барьер которой уже нарушен.

  • Если использовать средства с высокой концентрацией компонентов в самостоятельном уходе без контроля специалиста за составом.

Почему кожа не успевает восстановиться

Фото: freepik.com

Эксфолиация – быстрый процесс, восстановление барьера – медленный. Для синтеза липидов, восстановления защитных функций и нормализации структуры рогового слоя нужно время. 

Если наносить кислоты чаще, чем кожа компенсирует повреждения, она постоянно будет в состоянии стресса: повышается реактивность, снижается устойчивость к внешним факторам и усиливается воспалительный фон. Со временем даже минимальные раздражители – вода, трение, изменение температуры – начинают вызывать дискомфорт.

В чем отличие от нормальной адаптации

Кратковременное покалывание, легкое шелушение или ощущение тепла в начале использования кислот – нормальные процессы, если они постепенно уменьшаются.

Если симптомы сохраняются неделями, усиливаются или становятся постоянными, это говорит о проблеме. Кожа уже не адаптируется, а находится в состоянии хронического раздражения.

Как восстановить кожу 

Фото: freepik.com
Самое важное – снизить нагрузку и восстановить барьерные функции. Вернуть кислоты в уход можно, но после того, как стабилизируется состояние – важно наблюдать за индивидуальной реакцией.

  • Временно исключить эксфолианты и другие активы, которые потенциально могут вызвать раздражение. 

  • Делать только базовый уход с минимальными этапами.

  • Использовать средства для восстановления липидного слоя.

  • Отказаться от интенсивного очищения или делать его редко. 

Когда необходимо обратиться к врачу

Если покраснение, жжение и повышенная чувствительность сохраняются несмотря на упрощение ухода, необходима консультация дерматолога. В ряде случаев за проявлениями, похожими на "кислотную усталость", могут скрываться заболевания, которые требуют медикаментозного лечения.

Дарья Сизова

Автор

 

