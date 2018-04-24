Как избавиться от перхоти: быстро и эффективно

Перхоть — это достаточно распространенная проблема, с которой встречаются как мужчины, так и женщины. В рекламах каждый день показывают новые виды шампуней, которые помогают избавиться от недуга, но далеко не многие шампуни справляются с перхотью.

Существует масса аптечных препаратов, которые оказывают лечебное воздействие, но все они стоят не дешево. Мы же рассмотрим варианты, как избавиться от перхоти в домашних условиях быстро и эффективно, используя народные рецепты, а также лечебные шампуни.

Основные причины появления перхоти

Чтобы быстро устранить причину появления недуга, необходимо сначала выявить, почему именно перхоть появилась в волосах.

Если не установить причину заболевания, то перхоть будет сложно устранить, и она может на долгое время оставаться спутником женщины или мужчины.

К главным причинам развития перхоти следует отнести:

нарушение обмена веществ в организме, которые носят хронический характер;

заболевания внутренних органов, при появлении перхоти стоит обратить внимание на здоровье щитовидной железы и желудка;

гормональный сбой, который происходит при беременности, а также при половом созревании у

подростков или у женщин в период климакса;

снижение защитных сил организма;

серьезный недостаток витаминов в организме;

проблемы с нервной системой, а также частые стрессы и нервное перенапряжение;

наследственная предрасположенность к появлению перхоти;

постоянное неправильное питание;

переохлаждение или перегрев организма;

аллергические реакции кожи, которые возникают на средства ухода или головной убор.

Начинать лечение можно только после того, как причина будет точно установлена. Многие пациенты годами лечат себорею самостоятельно, не обращаясь к специалисту, но недуг может развиться из-за серьезного заболевания.

Простые варианты пилинга от перхоти

Если женщина ищет способ, как избавиться от перхоти в домашних условиях быстро и эффективно, ей следует использовать специальный пилинг, который можно приготовить самостоятельно. К лучшим вариантам пилинга следует отнести:

Сода пищевая. Чтобы приготовить средство, необходимо чайную ложку соды смешать со столовой ложкой шампуня, а затем вымыть составом голову, уделяя особое внимание корням и коже головы. Такой пилинг подходит для любого типа волос. Соду можно заменить молотым кофе, такой пилинг не менее эффективен в лечении перхоти, но при этом смыть состав труднее. Соль столовая. Раствор из соли оказывает положительное действие на кожу головы, а также помогает устранить перхоть. Чтобы приготовить средство, необходимо взять соль и воду в равной пропорции. Ингредиенты смешивают, а затем наносят на кожу головы. Голову слегка массируют пальцами, а через пять минут смывают. Сок лимона и соль. Такое средство лучше всего подойдет обладательницам жирных волос. Для приготовления пилинга берется один желток куриного яйца, к нему добавляют столовую ложку соли и сок из половины лимона.

Оливковое масло

Главное преимущество масла заключается в том, что оно увлажняет кожу головы, тем самым предотвращая шелушение. Но стоит учесть, что такое народное средство помогает только временно устранить проблему, или же его можно применять при единичном случае появления себореи.

Приготовление и применение средства:

оливковое масло слегка подогревается на водяной бане, а затем втирается в кожу головы перед ночным сном;

голову желательно укрыть полиэтиленовым пакетом, чтобы не испачкать постель маслом;

наутро волосы моют мягким шампунем, лучше всего, чтобы в составе были только натуральные компоненты.

Уксус

Если необходимо найти эффективный способ избавления от перхоти, можно использовать уксус. Кроме того, что средство помогает устранить себорею, уксус дополнительно восстанавливает кислотно-щелочной баланс, обволакивает каждый волосок и создает защитную пленку.

Приготовление и применение:

в стакан теплой воды добавляют три ложки 9% уксуса;

волосы моют шампунем, промывают водой, а затем ополаскивают уксусным раствором;

средство с волос не смывают, необходимо оставить его на 8 часов;

такая процедура проводится три раза в неделю, курс лечения составляет три недели.

После применения уксусного раствора, перхоть обычно проходит. Но если проблема не устранилась, следует обратиться к более сильным препаратам и шампуням, которые продаются в аптеке.

Лимон

Сок лимона, как и уксусная кислота, отлично помогает бороться с перхотью. Но стоит учесть, что такое средство агрессивно воздействует на волосы, именно поэтому его следует совмещать с дополнительными компонентами, к ним относится оливковое или репейное масло.

Приготовление и применение:

маску необходимо готовить непосредственно перед применением;

в миску наливают пять ложек растительного масла и одну ложку сока лимона;

такое средство наносят массажными движениями на кожу головы, а через пять минут смывают шампунем.

Сок лимона часто включают в состав ополаскивателей для волос, которые также используются от перхоти. Вещества в составе лимона, позволяют сделать волосы шелковистыми и блестящими, а в дополнение нормализуют кислотную среду кожи.

Лучшие шампуни от перхоти

Сегодня в магазинах и аптеках существует множество различных шампуней, которые помогают бороться с себореей. В составе таких средств содержатся разные компоненты, и при выборе шампуня следует это учесть.

Шампунь бывает:

отшелушивающий — в составе такого средство обычно содержится деготь, сера и салициловая кислота;

противомикробный — здесь состав включает в себя такие компоненты, как пиритион цинка, клотримазол и кетоконазол;

восстанавливающий работу сальных желез — в составе присутствует деготь, а также клотримазол и ихтиол.

Есть список наиболее популярных и эффективных шампуней, которые помогают устранить себорею в домашних условиях:

Эберсепт — лечебный шампунь для волос, в составе которого содержится главный компонент кетоконазол. Средство помогает избавиться от сильного зуда, а также оно устраняет шелушение и воспалительный процесс. Шампунь наносят на влажные волосы, уделяя особое внимание коже головы. После того как будет проведен легкий массаж, следует смыть средство водой. Применяется продукт два раза в неделю, длительность лечения зависит от выраженности результата. Серная мазь — такой продукт продается в аптеке, его часто используют при себорее, и других кожных заболеваниях, вызванных грибками. Мазь наносят тонким слоем на кожу головы, оставляют в таком виде на пять минут, а затем смывают водой. Лечение длится не менее восьми дней. Бифон — лосьон, помогающий устранить признаки перхоти, главным действующим компонентом продукта является бифоназол. Применять лекарственный состав следует три раза в неделю, достаточно использовать небольшое количество средства.

Если необходимо получить результат, применяя недорогое средство, стоит обратить внимание на дегтярное мыло. Этот продукт помогает избавиться от себореи, но использовать его придется в течение одного месяца.

Применять мыло достаточно один или два раза в неделю. Важно хорошо смывать продукт с прядей, и лучше не использовать такое мыло при сухих волосах.