Здоровье – это самое главное в жизни каждого человека. Чтобы хорошо себя чувствовать важно, следить за состоянием всего организма и в частности и за уровнем сахара в крови. Чтобы показатель сахара не превышали норму, следует следить за рационом питания, заниматься спортом, отказаться от вредных привычек. В профилактических целях врачи рекомендуют добавлять в меню продукты для снижения сахара в крови. Предлагаем подробнее рассмотреть весь список этих продуктов.

Корица

Всем известная ароматная пряность часто используется в кулинарии. Корица позволяет контролировать уровень сахара в крови. Диетологи и эндокринологи рекомендуют добавлять ее в соки, свежие морсы, питьевые йогурты, салатные соусы и заправки. Чем же так богата корица? В ее состав входят магний, клетчатка и полифенолы, жизненно важные вещества несущие огромную пользу для диабетиков.

Суточная норма позволяющая снизить показатель сахара – половина чайной ложки. Кроме этого корицу следует употреблять в качестве профилактики.

Овес

О пользе данного продукта стало известно еще несколько столетий назад, эта крупа отлично борется с высоким показателем сахара в крови. Овеянная каша на воде или обезжиренном молоке – лучшая профилактика диабета. Овес содержит в себе большое количество клетчатки, которая в свою очередь поддерживает уровень сахара, а для людей с высоким показателем она выступает в роли «спасателя».

Орехи

Сегодня на рынках представлен огромный выбор орехов на любой вкус. Грецкий, миндаль, орешки кешью, арахис, фундук эти продукты нужно употреблять для снижения сахара в крови у женщин после 50. Орехи содержат в своем составе полезные для организма жиры, белки и клетчатку, которые способствуют медленному усвоению сахара.

Однако важно соблюдать правила, и не превышать суточную норму. Врачи рекомендуют съедать за раз не более 50 грамм орехов.

В противном случае вы рискуете набрать лишний вес, что непосредственно может привести к тому же диабету. Также большое количество орехов трудно усваиваются организмом. Не переусердствуйте!

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Бобовые – крупицы здоровья

Ранее упомянутая клетчатка – отличное оружие против повышенного уровня сахара. Как мы уже говорили, клетчатка замедляет процесс усваивания глюкозы. Бобовые являются важным источником этого вещества. Фасоль, бобы, горох, чечевица, турецкий нут, способны полноценно насытить организм клетчаткой. Бобовые продукты необходимы для снижения сахара в крови при диабете 2 типа.

Ученные проводили исследования, которые показали, что регулярное употребление бобовых уменьшает риск возникновения сахарного диабета на 47 процентов. Следовательно, эти богатые клетчаткой и белком продукты можно употреблять в профилактических целях.

Авокадо – экзотическое «оружие» против диабета

Этот очень вкусный тропический фрукт содержит белок, железо, магний, калий, фолиевую кислоту и клетчатку. Благодаря такому богатому составу авокадо эффективно борется с высокими показателями сахара в крови. Также этот вкусный продукт укрепляет иммунную и сердечнососудистую системы организма.

Специи

Различные травы и специи – продукты для снижения сахара в крови у женщин. Диетологи в один голос твердят, что специи способны предотвратить возникновение диабета. Добавьте в свое меню больше зелени, горчицу, имбирь и можете спать спокойно. Эти продукты отлично справляются со своей задачей. Отлично сочетать специи с рыбой, мясом и кашами. Следует отдать предпочтение чесноку, эта весьма полезная добавка к ежедневному рациону. Благодаря чесноку поджелудочная железа будет работать идеально, и сможет выделять необходимый организму инсулин быстрее.

Отметим, что чеснок оказывает на организм общеукрепляющее действием и является природным антиоксидантом, что способствует медленному старению.

Топинамбур

Если вас интересует, какие нужно употреблять продукты для снижения сахара в крови у женщин после 50, от многих диетологов можно услышать – топинамбур. В народе этот продукт еще называют «земляной картошкой». Найти в продаже топинамбур не просто, поэтому лучше отправиться в деревню, там пожилые люди наверняка знают, где его можно купить. Данный корнеплод содержит в составе большое количество инсулина и фруктозы, благодаря чему в организме нормализуются обменные процессы, ускоряется метаболизм.

В качестве профилактики повышения сахара в крови, а также для диабетиков, рекомендуется употреблять один корнеплод в день. Его не обязательно отдавать термической обработке, достаточно натереть на терке или покрошить в витаминный салат.

Брокколи – поможет сильному полу

Список продуктов для снижения сахара в крови у мужчин обязательно содержит брокколи. В состав этого полезного овоща входят витамины и полифенолы, которые помогают организму бороться с воспалительными процессами.

Врачи доказали что если во время не избавиться от воспалений, то это рано или поздно повлечет за собой развитие сахарного диабета.

Рыба жирных видов

Снижению показателей сахара в крови способствует употребление рыбы не менее двух раз в неделю. Рыбные блюда позволяют снизить риск возникновения диабета на 25 процентов. Однако готовить рыбу нужно на пару, потому что жареная или печеная рыба приводит к набору лишнего веса.

В подведение итогов отметим, что употреблять любые продукты при сахарном диабете следует с осторожностью. Не забудьте проконсультироваться со своим лечащим врачом.